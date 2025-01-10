Văn hóa Hà Nội công bố tình huống khẩn cấp thiên tai tại Suối Hai và Ba Vì Sạt lở nghiêm trọng tại nhiều điểm dân cư ở Ba Vì và Suối Hai buộc Hà Nội phải công bố tình huống khẩn cấp, triển khai ngay biện pháp bảo vệ an toàn cho người dân.

Ngày 30/9/2025, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã ký Quyết định số 4909/QĐ-UBND, chính thức công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại các điểm sạt lở nghiêm trọng trên địa bàn xã Suối Hai và xã Ba Vì, huyện Ba Vì.

Cơn bão số 10 khiến cây đổ tại xã Suối Hai. Ảnh: Khuất Duyên

Nguy cơ đe dọa an toàn nhiều hộ dân

Theo ghi nhận, tình trạng sạt lở đang diễn biến phức tạp tại hồ Hóc Cua (thôn Cua Chu), xóm Xẩm (thôn 9), thôn 1 và thôn 6 của xã Suối Hai, cùng với các thôn Yên Sơn và Hợp Nhất của xã Ba Vì. Các điểm này đều có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn của nhiều hộ dân đang sinh sống gần khu vực.

Trước tình hình đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu áp dụng ngay các biện pháp khẩn cấp nhằm ứng phó và khắc phục hậu quả. Công tác cảnh báo, rào chắn, cắm biển, căng dây và cử lực lượng canh gác được triển khai gấp rút để ngăn chặn người dân đi vào khu vực nguy hiểm.

Chính quyền địa phương được giao nhiệm vụ rà soát, vận động và kiên quyết di dời các hộ dân nằm trong vùng sạt lở, đồng thời tuyên truyền giúp người dân nhận biết dấu hiệu nguy cơ, cũng như trang bị kỹ năng phòng tránh. Với những hộ buộc phải rời đi, chính quyền sẽ sớm xây dựng phương án hỗ trợ đời sống và bố trí tái định cư, nhằm bảo đảm ổn định cho người dân sau thiên tai.

Triển khai công trình khẩn cấp

UBND TP Hà Nội giao UBND xã Suối Hai và xã Ba Vì chủ động thực hiện các biện pháp công trình khẩn cấp trong trường hợp cần thiết để bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản của người dân. Hai xã cũng phải chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra, đánh giá và báo cáo thường xuyên lên UBND TP.

Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp với các địa phương, căn cứ vào diễn biến thiên tai và kết quả khắc phục sự cố, để tham mưu cho Chủ tịch UBND TP ban hành quyết định kết thúc tình huống khẩn cấp khi điều kiện an toàn được bảo đảm.

Khắc phục sự cố tại hồ Hóc Cua

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Sông Tích được giao kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình tại hồ Hóc Cua, đồng thời phối hợp với Ban Quản lý và Duy tu các công trình nông nghiệp và môi trường triển khai dự án sửa chữa tràn xả lũ và cống lấy nước của hồ chứa này theo quy định hiện hành.

Động thái khẩn trương của UBND TP Hà Nội cho thấy quyết tâm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân khu vực Suối Hai và Ba Vì, đồng thời hạn chế thấp nhất thiệt hại từ thiên tai trong bối cảnh thời tiết ngày càng diễn biến khó lường.