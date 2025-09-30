Xã hội Tổng hợp các tuyến đường ngập lụt tại Hà Nội sáng hôm nay 30/9 Tính đến 7h sáng hôm nay 30/9, các tuyến đường như Đại lộ Thăng Long, ... đang ngập rất sâu, giao thông hỗn loạn, ùn tắc.

Do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi) gây mưa kéo dài, khiến nhiều tuyến đường tại Hà Nội ngập, giao thông ùn tắc.

Tính đến 7h sáng hôm nay 30/9, một số tuyến đường tại Hà Nội như Đại lộ Thăng Long, ... đang ngập rất sâu, giao thông hỗn loạn, ùn tắc.

Danh sách các tuyến phố có nguy cơ ngập úng trong sáng nay.

Cập nhật cổng chào Nam An Khánh rẽ sang khu đô thị nước đang ngập hơn nửa bánh xe

Từ đêm 29/9, do ảnh hưởng của bão, tại Hà Nội mưa lớn kéo dài tới sáng hôm nay. Thời điểm đầu giờ sáng, tại tuyến đường Lê Đức Thọ đi ngang qua sân vận động Mỹ Đình hiện ngập sâu qua bánh xe.

QL 32 đoạn Thú Y tới Nhổn lênh láng nước sau cơn mưa

Ngã ba Văn Tiến Dũng giao Cầu Diễn ngập nửa bánh xe