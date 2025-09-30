Thứ Ba, 30/9/2025
Xã hội

Tổng hợp các tuyến đường ngập lụt tại Hà Nội sáng hôm nay 30/9

Quốc Duẩn 30/09/2025 07:43

Tính đến 7h sáng hôm nay 30/9, các tuyến đường như Đại lộ Thăng Long, ... đang ngập rất sâu, giao thông hỗn loạn, ùn tắc.

Do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi) gây mưa kéo dài, khiến nhiều tuyến đường tại Hà Nội ngập, giao thông ùn tắc.

Tính đến 7h sáng hôm nay 30/9, một số tuyến đường tại Hà Nội như Đại lộ Thăng Long, ... đang ngập rất sâu, giao thông hỗn loạn, ùn tắc.

Những tuyến phố Hà Nội ngập úng sáng 30/9- Ảnh 3.
Danh sách các tuyến phố có nguy cơ ngập úng trong sáng nay.
Những tuyến phố Hà Nội ngập úng sáng 30/9- Ảnh 4.
Danh sách các tuyến phố có nguy cơ ngập úng trong sáng nay.

Cập nhật cổng chào Nam An Khánh rẽ sang khu đô thị nước đang ngập hơn nửa bánh xe

556804331_3292158817602901_2940819846015586359_n.jpg
557598110_3292158877602895_6849955127524724314_n.jpg

Từ đêm 29/9, do ảnh hưởng của bão, tại Hà Nội mưa lớn kéo dài tới sáng hôm nay. Thời điểm đầu giờ sáng, tại tuyến đường Lê Đức Thọ đi ngang qua sân vận động Mỹ Đình hiện ngập sâu qua bánh xe.

558288021_24347245734958337_1578455729761330969_n.jpg

QL 32 đoạn Thú Y tới Nhổn lênh láng nước sau cơn mưa

Screenshot 2025-09-30 074022

Ngã ba Văn Tiến Dũng giao Cầu Diễn ngập nửa bánh xe

553121701_1130347195295706_249684926371782430_n.jpg

