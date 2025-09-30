Văn hóa Tổng hợp các tuyến đường ngập lụt tại Hà Nội chiều nay 30/9 Tính đến 15h chiều nay 30/9, rất nhiều các tuyến đường tại Hà Nội ngập sâu, giao thông hỗn loạn, ùn tắc. Người dân cần chú ý khi di chuyển về nhà

Thành phố Hà Nội vừa phát đi cảnh báo về tình trạng ngập úng có thể xảy ra tại hơn 30 điểm trong nội đô. Cùng với đó, nguy cơ mưa giông, lốc, sét và ngập úng tiếp diễn trong vài giờ tới khiến chính quyền khuyến cáo người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh.

Theo thông tin từ Cổng Thông tin điện tử Thành phố Hà Nội, ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi) đã gây ra mưa lớn vào sáng 30/9. Đặc biệt, trận mưa diễn ra đúng vào giờ cao điểm tại nhiều khu vực trung tâm, khiến tình trạng giao thông rơi vào ùn tắc kéo dài.

Lượng nước dồn về nhanh cũng làm tăng nguy cơ ngập úng tại hàng loạt tuyến đường, đe dọa đến việc đi lại và sinh hoạt thường ngày của người dân.

Hiện tại đoạn Minh Khai đầu cầu Vĩnh tuy đường ngập các phương tiện không đi lại được

Ngã 4 Láng Hạ - Thái Hà nước ngập cao đến nửa xe buýt

Nước ngập đến cả xe ô tô

Ngã tư Huỳnh Thúc Kháng - Láng Hạ

Lê Trọng Tấn giao Trường Chinh đang ngập cao

Đường Bùi xương trạch ngập nhẹ, các phương tiện có thể di chuyển được

Đoạn đường trước mặt viện K Tân Triều Hà Đông nước ngập sâu

Đường Đào Tấn - Liễu Giai

Đường Doãn Kế Thiện

Đường Phạm Văn Đồng tắc, ngập nặng. Các xe nuối đuôi đứng chờ nhau

Ngã 4 Tố Hữu giao Vạn Phúc giao Nguyễn Thanh Bình, đường ngập ít có thể di chuyển được

Đường Cầu Diễn

Đường Thinh Hào 1

Đường Nguyễn Chí Thanh đoạn hồ Ngọc Khánh

Đường Hoa Bằng

Ngã 4 Lê Văn Lương - Hoàng Đạo Thúy

Đường Hoàng Minh Giám

Danh sách 30 điểm có nguy cơ ngập, úng tại Hà Nội trong ngày 30/9

• Đường Nguyễn Khuyến (trước cổng THCS Lý Thường Kiệt)

• Phố Hoa Bằng (từ số 91 – 97 và 54 – 56)

• Ngã ba Cầu Giấy – Dịch Vọng (từ số 235 – 255 Cầu Giấy)

• Phố Phan Văn Trường

• Dương Đình Nghệ – Phạm Hùng (sau tòa Keangnam)

• Phố Trần Bình (trước UBND phường Mai Dịch – Bệnh viện 19/8)

• Ngã tư Phan Bội Châu – Lý Thường Kiệt; ngã năm Đường Thành – Bát Đàn – Nhà Hỏa

• Phố Tông Đản (cổng phụ Thành ủy Hà Nội)

• Phố Đinh Tiên Hoàng (đài phun nước, bến xe điện)

• Số 155 Phùng Hưng

• Phố Cao Bá Quát (trước Công ty Môi trường đô thị Hà Nội)

• Phố Thụy Khuê (dốc La Pho)

• Phố Minh Khai (chân cầu Vĩnh Tuy)

• Phố Nguyễn Chính (từ ngõ 74 đến cống hóa mương Tân Mai)

• Phố Mạc Thị Bưởi

• Đại lộ Thăng Long (ngã ba Lê Trọng Tấn, hầm chui số 356, nút giao An Khánh)

• Phố Đỗ Đức Dục

• Phố Ngọc Lâm (từ ngã ba Long Biên 1 đến trụ sở Xí nghiệp Môi trường đô thị Gia Lâm)

• Hoàng Như Tiếp (từ Trường Tiểu học Ngọc Lâm đến ngã ba Hoàng Như Tiếp – Ái Mộ)

• Đường Cổ Linh – Đàm Quang Trung (đoạn trước siêu thị Aeon Mall)

• Phố Quan Nhân

• Phố Cự Lộc

• Nguyễn Trãi (trước Đại học KHXH&NV)

• Nguyễn Xiển

• Phố Kẻ Vẽ (ngã ba chợ Vẽ)

• Ecohome 3

• KĐT Resco

• Quốc lộ 3 (qua xã Mai Lâm)

• Đường 23B (qua thôn Cổ Điển)