Thứ Ba, 30/9/2025
Tổng hợp các tuyến đường ngập lụt tại Hà Nội chiều nay 30/9

Quốc Duẩn 30/09/2025 15:47

Tính đến 15h chiều nay 30/9, rất nhiều các tuyến đường tại Hà Nội ngập sâu, giao thông hỗn loạn, ùn tắc. Người dân cần chú ý khi di chuyển về nhà

Thành phố Hà Nội vừa phát đi cảnh báo về tình trạng ngập úng có thể xảy ra tại hơn 30 điểm trong nội đô. Cùng với đó, nguy cơ mưa giông, lốc, sét và ngập úng tiếp diễn trong vài giờ tới khiến chính quyền khuyến cáo người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh.

Theo thông tin từ Cổng Thông tin điện tử Thành phố Hà Nội, ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi) đã gây ra mưa lớn vào sáng 30/9. Đặc biệt, trận mưa diễn ra đúng vào giờ cao điểm tại nhiều khu vực trung tâm, khiến tình trạng giao thông rơi vào ùn tắc kéo dài.

Lượng nước dồn về nhanh cũng làm tăng nguy cơ ngập úng tại hàng loạt tuyến đường, đe dọa đến việc đi lại và sinh hoạt thường ngày của người dân.

558029853_25170298695911405_634771170230115393_n.jpg
Hiện tại đoạn Minh Khai đầu cầu Vĩnh tuy đường ngập các phương tiện không đi lại được
557167968_1109512494690256_6318947061963390561_n.jpg
Ngã 4 Láng Hạ - Thái Hà nước ngập cao đến nửa xe buýt
557733955_1109512481356924_550398115289850092_n.jpg
Nước ngập đến cả xe ô tô
556849508_3265583623590450_153789503172107975_n.jpg
Ngã tư Huỳnh Thúc Kháng - Láng Hạ
sdsdsada.png
Lê Trọng Tấn giao Trường Chinh đang ngập cao
sdsdsada(1).png
Đường Bùi xương trạch ngập nhẹ, các phương tiện có thể di chuyển được
556913943_1494260475044709_2485454874599300845_n.jpg
Đoạn đường trước mặt viện K Tân Triều Hà Đông nước ngập sâu
556128804_4064677853782501_9221192630862867277_n.jpg
Đường Đào Tấn - Liễu Giai
557632523_4284045338583373_3350498237451089967_n.jpg
Đường Doãn Kế Thiện
555964284_1977919932856444_8064290605907914045_n.jpg
Đường Phạm Văn Đồng tắc, ngập nặng. Các xe nuối đuôi đứng chờ nhau
557594863_3716519881813540_6554847475654280787_n.jpg
Ngã 4 Tố Hữu giao Vạn Phúc giao Nguyễn Thanh Bình, đường ngập ít có thể di chuyển được
557605317_23938882242452612_6773162107257286194_n.jpg
Đường Cầu Diễn
556239275_4045036479091215_3359486700897849942_n.jpg
Đường Thinh Hào 1
557772376_3783860715079802_4956815441479155714_n.jpg
Đường Nguyễn Chí Thanh đoạn hồ Ngọc Khánh
557668583_828582773084403_5456282273807004569_n.jpg
Đường Hoa Bằng
557425607_3854272301532031_3924928018152884420_n.jpg
Ngã 4 Lê Văn Lương - Hoàng Đạo Thúy
557459551_4232852170294506_8814781304396139027_n.jpg
Đường Hoàng Minh Giám

Danh sách 30 điểm có nguy cơ ngập, úng tại Hà Nội trong ngày 30/9

• Đường Nguyễn Khuyến (trước cổng THCS Lý Thường Kiệt)

• Phố Hoa Bằng (từ số 91 – 97 và 54 – 56)

• Ngã ba Cầu Giấy – Dịch Vọng (từ số 235 – 255 Cầu Giấy)

• Phố Phan Văn Trường

• Dương Đình Nghệ – Phạm Hùng (sau tòa Keangnam)

• Phố Trần Bình (trước UBND phường Mai Dịch – Bệnh viện 19/8)

• Ngã tư Phan Bội Châu – Lý Thường Kiệt; ngã năm Đường Thành – Bát Đàn – Nhà Hỏa

• Phố Tông Đản (cổng phụ Thành ủy Hà Nội)

• Phố Đinh Tiên Hoàng (đài phun nước, bến xe điện)

• Số 155 Phùng Hưng

• Phố Cao Bá Quát (trước Công ty Môi trường đô thị Hà Nội)

• Phố Thụy Khuê (dốc La Pho)

• Phố Minh Khai (chân cầu Vĩnh Tuy)

• Phố Nguyễn Chính (từ ngõ 74 đến cống hóa mương Tân Mai)

• Phố Mạc Thị Bưởi

• Đại lộ Thăng Long (ngã ba Lê Trọng Tấn, hầm chui số 356, nút giao An Khánh)

• Phố Đỗ Đức Dục

• Phố Ngọc Lâm (từ ngã ba Long Biên 1 đến trụ sở Xí nghiệp Môi trường đô thị Gia Lâm)

• Hoàng Như Tiếp (từ Trường Tiểu học Ngọc Lâm đến ngã ba Hoàng Như Tiếp – Ái Mộ)

• Đường Cổ Linh – Đàm Quang Trung (đoạn trước siêu thị Aeon Mall)

• Phố Quan Nhân

• Phố Cự Lộc

• Nguyễn Trãi (trước Đại học KHXH&NV)

• Nguyễn Xiển

• Phố Kẻ Vẽ (ngã ba chợ Vẽ)

• Ecohome 3

• KĐT Resco

• Quốc lộ 3 (qua xã Mai Lâm)

• Đường 23B (qua thôn Cổ Điển)

Tổng hợp các tuyến đường ngập lụt tại Hà Nội sáng hôm nay 30/9

Tổng hợp các tuyến đường ngập lụt tại Hà Nội sáng hôm nay 30/9

Danh sách các xã, phường ở Nghệ An có nguy cơ ngập lụt do hoàn lưu sau bão số 10

Danh sách các xã, phường ở Nghệ An có nguy cơ ngập lụt do hoàn lưu sau bão số 10

Huy động mọi lực lượng, phương tiện ứng phó với nguy cơ triều cường, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất sau bão số 10

Huy động mọi lực lượng, phương tiện ứng phó với nguy cơ triều cường, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất sau bão số 10

