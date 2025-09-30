Thứ Ba, 30/9/2025
Văn hóa

Danh sách 65 điểm ngập lụt tại Hà Nội hôm nay 30/9/2025

Quốc Duẩn 30/09/2025 18:11

Danh sách 65 điểm ngập lụt tại Hà Nội hôm nay 30/9/2025 và dự báo tình trạng này sẽ còn kéo dài trong chiều và tối nếu mưa lớn tiếp diễn.

Theo số liệu mới nhất của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, hoàn lưu bão số 10 đã gây ra mưa lớn trên diện rộng tại Thủ đô.

Trong khoảng thời gian ngắn chỉ hai giờ, nhiều khu vực đã ghi nhận lượng mưa cực lớn, vượt ngưỡng 150 mm.

Tính từ 7 giờ đến 13 giờ, tổng lượng mưa đo được tại một số trạm tăng vọt: phường Ô Chợ Dừa ghi nhận tới 319,6 mm, xã Vĩnh Thanh đạt 310,5 mm, phường Hai Bà Trưng 195,3 mm, phường Tây Hồ 190 mm, xã Thanh Trì 166,5 mm và phường Thanh Xuân 165,1 mm.

Do lượng mưa dồn dập trong thời gian ngắn, hệ thống thoát nước tại Hà Nội nhanh chóng bị quá tải. Toàn thành phố đã xuất hiện tới 65 điểm ngập úng, ảnh hưởng lớn đến giao thông và sinh hoạt của người dân.

Các khu vực ngập sâu chủ yếu nằm ở những tuyến phố thấp trũng, nơi hệ thống tiêu thoát nước chưa kịp đáp ứng trước lượng mưa quá lớn.

Danh sách 65 điểm ngập lụt tại Hà Nội hôm nay 30/9/2025

Tổng hợp các tuyến đường ngập lụt tại Hà Nội sáng hôm nay 30/9

Tổng hợp các tuyến đường ngập lụt tại Hà Nội sáng hôm nay 30/9

