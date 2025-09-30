Văn hóa Cảnh báo Hà Nội tiếp tục mưa lớn giờ tan tầm Khoảng từ 17 - 19h hôm nay, thành phố Hà Nội tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, với tổng lượng mưa tích lũy phổ biến trong khoảng từ 40-80mm, có nơi cao hơn.

Đợt mưa này có khả năng gây ngập úng cục bộ tại nhiều tuyến phố. Mực nước ngập phổ biến từ 20 đến 60 cm, có nơi sâu hơn và thời gian ngập kéo dài 2 đến 4 giờ, thậm chí lâu hơn ở các khu vực trũng thấp ngoại thành. Người dân được khuyến cáo đề phòng tình trạng ngập sâu tại những vùng dễ bị ảnh hưởng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, mưa lớn ở Hà Nội có thể kéo dài đến chiều và tối nay, sau đó giảm dần.

Dự báo từ ngày 1/10, Hà Nội chỉ còn mưa rào và dông rải rác. Tuy nhiên, hiện tại, cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn ở mức 1. Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh có thể làm gãy đổ cây cối, gây hư hỏng nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn trong thời gian ngắn cũng tạo áp lực lớn lên hệ thống thoát nước đô thị, dẫn đến ngập úng tại nhiều khu dân cư, khu đô thị và các tuyến đường. Tình trạng này có thể gây ách tắc giao thông, giảm tầm nhìn cho người điều khiển phương tiện, làm tăng nguy cơ trơn trượt và tai nạn.

Không chỉ Hà Nội, nhiều địa phương khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa cũng tiếp tục có mưa do hoàn lưu sau bão số 10. Lượng mưa tại đây phổ biến từ 20 đến 60 mm, riêng một số điểm có thể vượt 100 mm.

Ở các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, lượng mưa ghi nhận từ 40 đến 80 mm, nhiều nơi vượt 200 mm.