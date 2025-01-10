Thứ Tư, 1/10/2025
Giá rau xanh tại Hà Nội tăng sốc sau bão Bualoi, người dân lo lắng từng bữa ăn

Quốc Duẩn 01/10/2025 09:08

Giá rau xanh tại Hà Nội tăng gấp đôi sau bão Bualoi, nhiều loại rau ăn lá khan hiếm, tiểu thương dự báo vài ngày tới còn khó tìm mua.

Giá rau xanh tăng gấp đôi chỉ sau một đêm

Sau cơn bão Bualoi, giá rau xanh ở nhiều chợ Hà Nội bất ngờ “nhảy múa”. Các loại rau ăn lá như rau muống, cải ngọt, cải mèo đều tăng mạnh, có nơi bán tới 25.000–30.000 đồng/kg.

Tại chợ Trần Quang Diệu (quận Đống Đa), rau muống đang được bán từ 15.000–20.000 đồng/bó, mồng tơi 12.000–15.000 đồng/bó, mướp cũng lên tới 30.000 đồng/kg. So với ngày thường, mức giá này gần như gấp đôi.

Một tiểu thương cho biết: “Mưa lớn kéo dài khiến rau hỏng nhiều, nguồn hàng ít, nên giá rau xanh buộc phải tăng. Ngược lại, các loại củ quả như khoai lang, khoai tây vẫn giữ giá ổn định.”

Giá rau xanh tại Hà Nội tăng sốc sau bão Bualoi, người dân lo lắng từng bữa ăn

Người dân chen chúc mua rau, tiểu thương than khan hàng

Tại chợ Ô Chợ Dừa (Đống Đa), nhiều người dân xếp hàng từ sáng để mua thực phẩm. Giá thịt lợn, bò, gà vẫn bình ổn, nhưng rau xanh thì tăng vọt. Cải mèo dao động 25.000–30.000 đồng/kg, rau ngót 15.000 đồng/bó, súp lơ 50.000 đồng/kg.

Chị Phương, một tiểu thương ở chợ Dịch Vọng (Cầu Giấy) chia sẻ: “Hai, ba ngày tới chắc rau còn khó mua hơn, vì nhiều ruộng rau bị ngập sâu. Chúng tôi đi nhập hàng sáng nay cũng không tìm được nhiều đầu mối.”

Nhiều người dân cho biết giá rau xanh thay đổi quá chóng vánh. Chị Thu Lan (Vĩnh Hưng) băn khoăn: “Hôm qua giá vẫn ổn định, hôm nay đã tăng gấp đôi. Hà Nội không trực tiếp chịu bão, chỉ có mưa lớn, sao nguồn cung lại ảnh hưởng nhanh như vậy? Có phải tiểu thương lợi dụng tăng giá không?”

Bà Thu Nguyệt (68 tuổi, Vĩnh Tuy) chia sẻ nỗi lo: “Bỏ 50.000 đồng mà chỉ mua được ít rau muống, vài quả mướp và mớ cải. Rau xanh còn đắt hơn thịt, nghe nói mấy hôm nữa giá còn cao hơn thì thực sự lo lắng.”

Mưa lớn kéo dài, dự báo giá rau xanh chưa hạ nhiệt

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, Hà Nội tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, kèm dông trong những ngày tới. Tình trạng ngập úng sẽ làm rau xanh càng khan hiếm, đẩy giá tăng thêm.

Giá rau xanh vốn nhạy cảm với thời tiết, nên sau bão lũ thường leo thang mạnh. Nếu nguồn cung không được bổ sung kịp thời từ các tỉnh lân cận, người dân Hà Nội có thể còn phải chịu mức giá cao hơn trong những ngày tới.

