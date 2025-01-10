Thị trường Giá dầu thế giới hôm nay 1/10/2025: Giảm trước áp lực nguồn cung tăng Giá dầu thế giới hôm nay 1/10/2025: Giá dầu mỏ tiếp tục lao dốc khi nguồn cung toàn cầu có dấu hiệu dồi dào hơn, trong khi nhu cầu chưa có nhiều cải thiện

Ngày 1/10, giá dầu thô thế giới tiếp tục đi xuống do kỳ vọng OPEC+ sẽ tăng sản lượng trong cuộc họp sắp tới. Dầu Brent giao tháng 11 giảm 70 cent, tương đương 1%, xuống còn 67,27 USD/thùng. Dầu WTI của Mỹ cũng mất 81 cent, giảm 1,3%, giao dịch ở mức 62,64 USD/thùng.

Trước đó, trong phiên đầu tuần, cả hai loại dầu đã lao dốc hơn 3%, mức giảm trong ngày mạnh nhất kể từ 1/8.

Theo các nguồn tin, OPEC+ dự kiến sẽ phê duyệt kế hoạch nâng sản lượng ít nhất 137.000 thùng/ngày trong tháng 11. Goldman Sachs thậm chí còn đưa ra dự báo con số này có thể lên tới 140.000 thùng/ngày.

Thông tin này khiến giới đầu tư lo ngại thị trường rơi vào tình trạng dư cung, nhất là khi giá dầu vừa trải qua nhịp điều chỉnh mạnh.

Iraq khôi phục xuất khẩu dầu sang Thổ Nhĩ Kỳ

Tín hiệu gây áp lực lên giá còn đến từ việc Iraq khôi phục hoạt động xuất khẩu dầu thô từ khu vực tự trị Kurdistan sang Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là lần đầu tiên trong 2 năm rưỡi, dòng chảy dầu từ khu vực này được nối lại sau khi đạt được thỏa thuận tạm thời.

Việc bổ sung thêm nguồn cung ngay trong bối cảnh thị trường vốn đang lo ngại dư thừa đã càng khiến giá dầu giảm sâu hơn.

Thị trường cân nhắc giữa rủi ro và nhu cầu yếu

Các nhà phân tích cho rằng thị trường đang trong thế cân bằng mong manh giữa nguy cơ thiếu hụt nguồn cung do xung đột Nga - Ukraine và tình trạng dư cung từ OPEC+ cùng Iraq. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ dầu vẫn yếu, chưa tạo lực đỡ đủ mạnh cho giá.

Ngoài ra, tình hình địa chính trị tại Trung Đông cũng được theo dõi chặt chẽ. Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump giành được sự ủng hộ của Thủ tướng Israel Netanyahu cho một kế hoạch hòa bình ở Gaza được coi là tín hiệu tích cực.

Nếu kịch bản hòa bình thành hiện thực, giao thương qua kênh đào Suez có thể trở lại bình thường, đồng nghĩa với việc rủi ro địa chính trị giảm bớt, kéo giá dầu xuống thêm.

Một yếu tố khác đang đè nặng lên thị trường là nguy cơ chính phủ Mỹ phải đóng cửa nếu ngân sách không được thông qua đúng hạn. Tình huống này có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế Mỹ và nhu cầu năng lượng toàn cầu, từ đó tạo thêm áp lực giảm cho giá dầu.