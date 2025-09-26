Thị trường Giá dầu thế giới hôm nay 26/9/2025: Giá dầu giảm từ mức đỉnh 7 tuần Giá dầu thế giới hôm nay 25/9/2025: Giá dầu giảm sau khi chạm mức cao nhất 7 tuần, chịu tác động từ áp lực chốt lời, nguồn cung Kurdistan trở lại.

Ngày 26/9, giá dầu thế giới rời khỏi mức cao nhất trong vòng 7 tuần. Nhiều nhà đầu tư đã tranh thủ chốt lời sau phiên tăng mạnh, cùng lúc thị trường chứng khoán Mỹ giảm hai phiên liên tiếp tạo thêm sức ép.

Cụ thể, dầu Brent kỳ hạn giảm 0,6% còn 68,88 USD/thùng. Dầu WTI của Mỹ hạ 0,7% xuống 64,51 USD/thùng. Trước đó một ngày, cả hai loại dầu đều tăng 2,5% và đạt mức cao nhất kể từ đầu tháng 8, nhờ số liệu tồn kho Mỹ bất ngờ sụt giảm và lo ngại nguồn cung từ Nga bị gián đoạn vì căng thẳng tại Ukraine.

Các chuyên gia phân tích cho rằng giá dầu đang chịu ảnh hưởng từ nguồn cung gia tăng. Việc Iraq và khu vực Kurdistan đạt thỏa thuận khai thác đã mở đường cho dòng chảy dầu từ Kurdistan trở lại trong vài ngày tới. Đây là nguyên nhân khiến thị trường lo ngại tình trạng dư cung có thể tái diễn.

Priyanka Sachdeva, chuyên gia phân tích tại Phillip Nova, cho rằng nguồn cung Kurdistan quay lại đã làm gia tăng nỗi lo dư thừa, kéo giá dầu rời khỏi vùng đỉnh.

Bên cạnh nguồn cung, triển vọng nhu cầu cũng gây sức ép. J.P. Morgan cho biết nhu cầu xăng tại Mỹ đang chậm lại, phản ánh xu hướng đi lại giảm dần sau mùa hè. Haitong Securities nhận định khi mùa cao điểm tiêu thụ sắp kết thúc, giá dầu chưa phản ánh đầy đủ rủi ro dư cung đang ngày càng rõ rệt.

Ngoài yếu tố cung cầu, phát biểu gần đây của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell về định giá cổ phiếu Mỹ bị coi là quá cao cũng khiến tâm lý thị trường lo ngại. Sự kết hợp của áp lực từ chứng khoán, nguồn cung mới và nhu cầu suy yếu đã kéo giá dầu đi xuống sau chuỗi tăng mạnh.