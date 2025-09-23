Thị trường Dự báo giá dầu: Nguy cơ giảm thêm khi cung vượt cầu Giá dầu thế giới tiếp tục chịu áp lực từ nguồn cung dồi dào và bất ổn địa chính trị, nhiều khả năng sẽ còn giảm nếu các mốc hỗ trợ quan trọng bị phá vỡ.

Thị trường dầu đối mặt rủi ro dư cung

Giá dầu WTI đã giảm liên tiếp 4 phiên, hiện dao động quanh 62 USD/thùng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc Iraq dự kiến khôi phục xuất khẩu khoảng 230.000 thùng/ngày từ khu vực Kurdistan, nâng tổng lượng xuất khẩu theo thỏa thuận OPEC+ lên 3,40 – 3,45 triệu thùng/ngày. Điều này khiến cán cân cung cầu toàn cầu thêm căng thẳng.

Châu Âu cũng đang xem xét siết chặt nguồn cung khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) và trừng phạt tàu chở năng lượng, càng làm chuỗi cung ứng vốn đã mong manh trở nên bất ổn. Những yếu tố này tạo sức ép giảm rõ rệt đối với dự báo giá dầu trong ngắn hạn.

Diễn biến giá dầu WTI

WTI hiện giao dịch ở mức 61,90 USD/thùng, chỉ nhỉnh hơn một chút so với mốc hỗ trợ 61,71 USD. Đà giảm vẫn chiếm ưu thế khi chỉ số RSI ở mức thấp và giá nằm dưới các đường trung bình quan trọng. Nếu thủng mốc hỗ trợ này, giá có thể trượt về 61,19 USD, thậm chí xuống 60,70 USD.

Ngược lại, để lấy lại cân bằng, WTI cần vượt qua ngưỡng 62,70 USD và sau đó thử thách lại vùng 63,80 USD – nơi được xem là kháng cự mạnh. Tuy nhiên, xu hướng hiện tại vẫn nghiêng về giảm giá.

Dự báo giá dầu Brent

Dầu Brent giao dịch quanh 66,15 USD/thùng sau khi phá vỡ mô hình tam giác đối xứng, báo hiệu xu hướng giảm tiếp tục. Hỗ trợ gần nhất nằm tại 65,73 USD, xa hơn là 65,07 USD. Nếu những mốc này không giữ vững, giá có thể rơi xuống 64,20 USD.

Ở chiều ngược lại, khả năng phục hồi sẽ chỉ rõ ràng hơn nếu Brent lấy lại được 66,67 USD và đóng cửa trên 67,50 USD. Khi đó, mục tiêu có thể mở rộng lên vùng 69,50 USD. Trước mắt, thị trường vẫn chịu áp lực bán nhiều hơn mua.

Dự báo giá khí tự nhiên

Khí tự nhiên đang giao dịch ở mức 2,80 USD, thấp hơn nhiều so với các mốc trung bình quan trọng. Xu hướng giảm vẫn chiếm ưu thế, với hỗ trợ gần nhất là 2,77 USD và xa hơn 2,70 USD. Chỉ khi phục hồi trên 2,94 USD, thị trường mới có thể hướng lại vùng 3,01 USD.