Thị trường Giá vàng hôm nay 23/9/2025: Giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng thế giới Giá vàng hôm nay 23/9: Giá vàng miếng SJC PNJ, BTMC cùng vàng nhẫn 9999 tăng 600 nghìn đồng/lượng. Giá vàng thế giới tăng hơn 40 USD/Ounce trong sáng nay.

Giá vàng trong nước hôm nay 23/9/2025

Tính đến 4h00 hôm nay 23/9/2025, giá vàng miếng trong nước tăng nhẹ so với hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 131,3 - 133,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 131,6 - 133,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với sáng ngày 22/9 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 132,6 - 133,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 131,6 - 133,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 131 - 133,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 600 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Tính đến 4h00 ngày 23/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 127,3-130,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 127,8 - 130,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 23/9/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 23/9/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

131,6 133,6

+600 +600 Tập đoàn DOJI

131,6 133,6

+600 +600 Mi Hồng

132,6 133,6

+600 +600 PNJ

131,6

133,6

+600 +600 Bảo Tín Minh Châu

131,6

133,6

+600 +600

Phú Quý 131 133,6

+500 +600

1. DOJI - Cập nhật: 23/9/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC HN 131,600 ▲600K 133,600 ▲600K AVPL/SJC HCM 131,600 ▲600K 133,600 ▲600K AVPL/SJC ĐN 131,600 ▲600K 133,600 ▲600K Nguyên liệu 9999 - HN 120,000 ▲1500K 122,000 ▲1500K Nguyên liệu 999 - HN 119,500 ▲1500K 121,500 ▲1500K

2. PNJ - Cập nhật: 23/9/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 131,600 ▲600K 133,600 ▲600K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 127,300 ▲500K 130,300 ▲500K Vàng Kim Bảo 999.9 127,300 ▲500K 130,300 ▲500K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 127,300 ▲500K 130,300 ▲500K Vàng PNJ - Phượng Hoàng 127,300 ▲500K 130,300 ▲500K Vàng nữ trang 999.9 124,600 ▲1100K 127,100 ▲1100K Vàng nữ trang 999 124,470 ▲1100K 126,970 ▲1100K Vàng nữ trang 9920 123,680 ▲1090K 126,180 ▲1090K Vàng nữ trang 99 123,430 ▲1090K 125,930 ▲1090K Vàng 916 (22K) 114,020 ▲1000K 116,520 ▲1000K Vàng 750 (18K) 87,980 ▲830K 95,480 ▲830K Vàng 680 (16.3K) 79,080 ▲750K 86,580 ▲750K Vàng 650 (15.6K) 75,270 ▲720K 82,770 ▲720K Vàng 610 (14.6K) 70,180 ▲670K 77,680 ▲670K Vàng 585 (14K) 67,000 ▲640K 74,500 ▲640K Vàng 416 (10K) 45,520 ▲450K 53,020 ▲450K Vàng 375 (9K) 40,310 ▲410K 47,810 ▲410K Vàng 333 (8K) 34,590 ▲360K 42,090 ▲360K

3. SJC - Cập nhật: 23/9/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 131,600 ▲600K 133,600 ▲600K Vàng SJC 5 chỉ 131,600 ▲600K 133,620 ▲600K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 131,600 ▲600K 133,630 ▲600K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 127,300 ▲500K 130,000 ▲500K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 127,300 ▲500K 130,100 ▲500K Nữ trang 99,99% 124,500 ▲500K 127,500 ▲500K Nữ trang 99% 121,237 ▲495K 126,237 ▲495K Nữ trang 68% 79,358 ▲340K 86,858 ▲340K Nữ trang 41,7% 45,822 ▲208K 53,322 ▲208K

Giá vàng thế giới hôm nay 23/9/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 23/9 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3731,59 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 41,32 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,448 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 118,78 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 14,82 triệu đồng/lượng.

Từ sáng sớm, dòng người đã đổ về các cửa hàng vàng ngày một đông. Giá vàng nhẫn 9999 SJC bán ra ở mức 13 triệu đồng/chỉ với loại từ một chỉ trở lên, trong khi loại 5 phân được niêm yết 13,1 triệu đồng/chỉ. Không ít người mang theo bạt, ghế xếp và cả cơm hộp để ngồi chờ, thậm chí vừa ăn vội trên vỉa hè vừa giữ chỗ vì lo sợ hết lượt mua hoặc giá vàng sẽ tăng thêm.

Chị Mai, 37 tuổi, ở phường Gia Định, kể rằng đã kiên nhẫn chờ hàng giờ để mua giùm chị gái vài chỉ vàng nhưng cuối cùng vẫn phải bỏ cuộc: “Ăn xong hộp cơm mà hàng vẫn chưa ngắn hơn, rồi nghe bảo vệ báo hết suất vàng miếng, tôi đành xách ghế ra về.”

Trong đám đông cũng có nhiều người ở ngoại thành, như anh Sơn (48 tuổi, huyện Nhà Bè cũ), có mặt từ 6h sáng nhưng vẫn bị xếp sau hàng trăm người và phải đứng cách cửa hàng cả trăm mét vì ở quê không có chỗ bán vàng miếng.

Bên cạnh cơn sốt xếp hàng mua vàng, dư luận còn quan tâm đến thông tin sẽ áp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) khi giao dịch vàng. Một số người dân cho rằng việc này chưa thật sự hợp lý.

Anh Bảo Khang cho biết mình chỉ mua nhỏ lẻ, nhiều nhất một lượng để tích trữ, nên không nên đánh thuế TNCN với những trường hợp mua để làm của. Ông Tám cũng bày tỏ mong muốn nếu áp dụng thì Nhà nước cần tính toán mức hợp lý, tránh gây khó khăn cho những người tích lũy vàng lâu dài mà không kinh doanh số lượng lớn.

Theo quy định hiện nay, cá nhân mua bán vàng chưa phải đóng thuế TNCN, còn doanh nghiệp và hộ kinh doanh vàng vẫn nộp đầy đủ các loại thuế khác như VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế môn bài và thuế TNCN đối với hộ kinh doanh.

Tuy vậy, giới chuyên gia nhìn nhận bức tranh có nhiều góc độ. Luật sư Phạm Hoàng Lộc (Đoàn luật sư TP Cần Thơ) phân tích rằng vàng ngày nay không chỉ là tài sản trú ẩn mà còn là kênh đầu tư sinh lời. Do đó, để bảo đảm công bằng với các kênh đầu tư khác như chứng khoán hay bất động sản, việc đánh thuế TNCN đối với lợi nhuận từ đầu tư vàng là hợp lý. Song nếu áp dụng cho mọi giao dịch, kể cả người mua vàng tích trữ nhỏ lẻ, sẽ tạo thêm gánh nặng và khó nhận được sự đồng thuận.