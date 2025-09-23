Thứ Ba, 23/9/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Thị trường

Giá vàng hôm nay 23/9/2025: Giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng thế giới

Quốc Duẩn23/09/2025 04:00

Giá vàng hôm nay 23/9: Giá vàng miếng SJC PNJ, BTMC cùng vàng nhẫn 9999 tăng 600 nghìn đồng/lượng. Giá vàng thế giới tăng hơn 40 USD/Ounce trong sáng nay.

Giá vàng trong nước hôm nay 23/9/2025

Tính đến 4h00 hôm nay 23/9/2025, giá vàng miếng trong nước tăng nhẹ so với hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 131,3 - 133,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 131,6 - 133,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với sáng ngày 22/9 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 132,6 - 133,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 131,6 - 133,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 131 - 133,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 600 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng hôm nay 23/9/2025: Giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng thế giới

Tính đến 4h00 ngày 23/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 127,3-130,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 127,8 - 130,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 23/9/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay
Ngày 23/9/2025
(Triệu đồng)
Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
SJC tại Hà Nội
131,6133,6
+600+600
Tập đoàn DOJI
131,6133,6
+600+600
Mi Hồng
132,6133,6
+600+600
PNJ
131,6
133,6
+600+600
Bảo Tín Minh Châu
131,6
133,6
+600+600
Phú Quý131133,6
+500+600
1. DOJI - Cập nhật: 23/9/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
AVPL/SJC HN131,600 ▲600K133,600 ▲600K
AVPL/SJC HCM131,600 ▲600K133,600 ▲600K
AVPL/SJC ĐN131,600 ▲600K133,600 ▲600K
Nguyên liệu 9999 - HN120,000 ▲1500K122,000 ▲1500K
Nguyên liệu 999 - HN119,500 ▲1500K121,500 ▲1500K
2. PNJ - Cập nhật: 23/9/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Vàng miếng SJC 999.9131,600 ▲600K133,600 ▲600K
Nhẫn Trơn PNJ 999.9127,300 ▲500K130,300 ▲500K
Vàng Kim Bảo 999.9127,300 ▲500K130,300 ▲500K
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9127,300 ▲500K130,300 ▲500K
Vàng PNJ - Phượng Hoàng127,300 ▲500K130,300 ▲500K
Vàng nữ trang 999.9124,600 ▲1100K127,100 ▲1100K
Vàng nữ trang 999124,470 ▲1100K126,970 ▲1100K
Vàng nữ trang 9920123,680 ▲1090K126,180 ▲1090K
Vàng nữ trang 99123,430 ▲1090K125,930 ▲1090K
Vàng 916 (22K)114,020 ▲1000K116,520 ▲1000K
Vàng 750 (18K)87,980 ▲830K95,480 ▲830K
Vàng 680 (16.3K)79,080 ▲750K86,580 ▲750K
Vàng 650 (15.6K)75,270 ▲720K82,770 ▲720K
Vàng 610 (14.6K)70,180 ▲670K77,680 ▲670K
Vàng 585 (14K)67,000 ▲640K74,500 ▲640K
Vàng 416 (10K)45,520 ▲450K53,020 ▲450K
Vàng 375 (9K)40,310 ▲410K47,810 ▲410K
Vàng 333 (8K)34,590 ▲360K42,090 ▲360K
3. SJC - Cập nhật: 23/9/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG131,600 ▲600K133,600 ▲600K
Vàng SJC 5 chỉ131,600 ▲600K133,620 ▲600K
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ131,600 ▲600K133,630 ▲600K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ127,300 ▲500K130,000 ▲500K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ127,300 ▲500K130,100 ▲500K
Nữ trang 99,99%124,500 ▲500K127,500 ▲500K
Nữ trang 99%121,237 ▲495K126,237 ▲495K
Nữ trang 68%79,358 ▲340K86,858 ▲340K
Nữ trang 41,7%45,822 ▲208K53,322 ▲208K

Giá vàng thế giới hôm nay 23/9/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 23/9 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3731,59 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 41,32 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,448 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 118,78 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 14,82 triệu đồng/lượng.

gia-vang-the-gioi-xau-usd-hom-nay-bieu-do-gia-vang-the-gioi-xau-usd-truc-tiep-24-7-09-22-2025_10_39_pm.png

Từ sáng sớm, dòng người đã đổ về các cửa hàng vàng ngày một đông. Giá vàng nhẫn 9999 SJC bán ra ở mức 13 triệu đồng/chỉ với loại từ một chỉ trở lên, trong khi loại 5 phân được niêm yết 13,1 triệu đồng/chỉ. Không ít người mang theo bạt, ghế xếp và cả cơm hộp để ngồi chờ, thậm chí vừa ăn vội trên vỉa hè vừa giữ chỗ vì lo sợ hết lượt mua hoặc giá vàng sẽ tăng thêm.

Chị Mai, 37 tuổi, ở phường Gia Định, kể rằng đã kiên nhẫn chờ hàng giờ để mua giùm chị gái vài chỉ vàng nhưng cuối cùng vẫn phải bỏ cuộc: “Ăn xong hộp cơm mà hàng vẫn chưa ngắn hơn, rồi nghe bảo vệ báo hết suất vàng miếng, tôi đành xách ghế ra về.”

Trong đám đông cũng có nhiều người ở ngoại thành, như anh Sơn (48 tuổi, huyện Nhà Bè cũ), có mặt từ 6h sáng nhưng vẫn bị xếp sau hàng trăm người và phải đứng cách cửa hàng cả trăm mét vì ở quê không có chỗ bán vàng miếng.

Bên cạnh cơn sốt xếp hàng mua vàng, dư luận còn quan tâm đến thông tin sẽ áp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) khi giao dịch vàng. Một số người dân cho rằng việc này chưa thật sự hợp lý.

Anh Bảo Khang cho biết mình chỉ mua nhỏ lẻ, nhiều nhất một lượng để tích trữ, nên không nên đánh thuế TNCN với những trường hợp mua để làm của. Ông Tám cũng bày tỏ mong muốn nếu áp dụng thì Nhà nước cần tính toán mức hợp lý, tránh gây khó khăn cho những người tích lũy vàng lâu dài mà không kinh doanh số lượng lớn.

Theo quy định hiện nay, cá nhân mua bán vàng chưa phải đóng thuế TNCN, còn doanh nghiệp và hộ kinh doanh vàng vẫn nộp đầy đủ các loại thuế khác như VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế môn bài và thuế TNCN đối với hộ kinh doanh.

Tuy vậy, giới chuyên gia nhìn nhận bức tranh có nhiều góc độ. Luật sư Phạm Hoàng Lộc (Đoàn luật sư TP Cần Thơ) phân tích rằng vàng ngày nay không chỉ là tài sản trú ẩn mà còn là kênh đầu tư sinh lời. Do đó, để bảo đảm công bằng với các kênh đầu tư khác như chứng khoán hay bất động sản, việc đánh thuế TNCN đối với lợi nhuận từ đầu tư vàng là hợp lý. Song nếu áp dụng cho mọi giao dịch, kể cả người mua vàng tích trữ nhỏ lẻ, sẽ tạo thêm gánh nặng và khó nhận được sự đồng thuận.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Giá vàng hôm nay 22/9/2025: Giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng thế giới

Giá vàng hôm nay 22/9/2025: Giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng thế giới

Giá vàng chiều nay 21/9/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng thế giới

Giá vàng chiều nay 21/9/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng thế giới

Giá vàng hôm nay 21/9/2025: Giá vàng nhẫn, DOJI PNJ, vàng thế giới

Giá vàng hôm nay 21/9/2025: Giá vàng nhẫn, DOJI PNJ, vàng thế giới

Giá vàng hôm nay

Đọc tiếp

Giá vàng hôm nay 22/9/2025: Giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng thế giới

Giá vàng hôm nay 22/9/2025: Giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng thế giới

Giá vàng chiều nay 21/9/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng thế giới

Giá vàng chiều nay 21/9/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng thế giới

Giá vàng hôm nay 21/9/2025: Giá vàng nhẫn, DOJI PNJ, vàng thế giới

Giá vàng hôm nay 21/9/2025: Giá vàng nhẫn, DOJI PNJ, vàng thế giới

Xem thêm Thị trường

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Thị trường
      Giá vàng hôm nay 23/9/2025: Giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng thế giới

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO