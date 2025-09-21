Thị trường Giá vàng hôm nay 21/9/2025: Giá vàng nhẫn, DOJI PNJ, vàng thế giới Giá vàng hôm nay 21/9/2025: Giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh. Vàng thế giới tiếp tục tăng và ghi nhận tuần tăng thứ năm liên tiếp.

Giá vàng trong nước hôm nay 21/9/2025

Tính đến 4h00 hôm nay 21/9/2025, giá vàng miếng trong nước đồng loạt tăng mạnh so với hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 131 - 133 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 131 - 133 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 20/9 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 132-133 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 131 - 133 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 130,5 - 133 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Tính đến 4h00 ngày 21/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 126,8-129,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 127 - 130 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 21/9/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 21/9/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

131 133

+1000 +1000 Tập đoàn DOJI

131 133

+1000 +1000 Mi Hồng

132 133

+1000 +1000 PNJ

131

133

+1000 +1000 Bảo Tín Minh Châu

131

133

+1000 +1000

Phú Quý 130,5 133

+1200 +1000

1. DOJI - Cập nhật: 21/9/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC HN 131,000 ▲1000K 133,000 ▲1000K AVPL/SJC HCM 131,000 ▲1000K 133,000 ▲1000K AVPL/SJC ĐN 131,000 ▲1000K 133,000 ▲1000K Nguyên liệu 9999 - HN 118,500 ▲500K 120,500 ▲500K Nguyên liệu 999 - HN 118,000 ▲500K 120,000 ▲500K

2. PNJ - Cập nhật: 21/9/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 131,000 ▲1000K 133,000 ▲1000K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 126,800 ▲500K 129,800 ▲500K Vàng Kim Bảo 999.9 126,800 ▲500K 129,800 ▲500K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 126,800 ▲500K 129,800 ▲500K Vàng PNJ - Phượng Hoàng 126,800 ▲500K 129,800 ▲500K Vàng nữ trang 999.9 123,500 126,000 Vàng nữ trang 999 123,370 125,870 Vàng nữ trang 9920 122,590 125,090 Vàng nữ trang 99 122,340 124,840 Vàng 916 (22K) 113,020 115,520 Vàng 750 (18K) 87,150 94,650 Vàng 680 (16.3K) 78,330 85,830 Vàng 650 (15.6K) 74,550 82,050 Vàng 610 (14.6K) 69,510 77,010 Vàng 585 (14K) 66,360 73,860 Vàng 416 (10K) 45,070 52,570 Vàng 375 (9K) 39,900 47,400 Vàng 333 (8K) 34,230 41,730

3. SJC - Cập nhật: 21/9/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 131,000 ▲1000K 133,000 ▲1000K Vàng SJC 5 chỉ 131,000 ▲1000K 133,020 ▲1000K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 131,000 ▲1000K 133,030 ▲1000K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 126,800 ▲800K 129,500 ▲800K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 126,800 ▲800K 129,600 ▲800K Nữ trang 99,99% 124,000 ▲800K 127,000 ▲800K Nữ trang 99% 120,742 ▲792K 125,742 ▲792K Nữ trang 68% 79,018 ▲544K 86,518 ▲544K Nữ trang 41,7% 45,614 ▲333K 53,114 ▲333K

Giá vàng thế giới hôm nay 21/9/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 21/9 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3684,59 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 32 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,445 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 117,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Hiện tại, giá vàng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 15,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới tăng mạnh và đang trên đà ghi nhận tuần tăng thứ năm liên tiếp. Thị trường chú ý theo dõi các tín hiệu về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục cắt giảm lãi suất, sau khi họ đã thực hiện lần cắt giảm đầu tiên trong năm.

Theo nhiều chuyên gia, giá vàng trong nước đang chờ đợi tác động từ những chính sách quản lý mới sắp tới. Các chính sách này bao gồm việc chấm dứt độc quyền sản xuất vàng miếng SJC, nghiên cứu thành lập một sàn giao dịch vàng, áp dụng thuế mua bán vàng.

Một yếu tố đáng quan tâm là việc áp thuế thu nhập cá nhân lên giao dịch mua bán vàng có thể khiến giá vàng trong nước biến động mạnh.

PGS-TS Nguyễn Hữu Huân từ Đại học Kinh tế TP HCM chia sẻ, hiện nay các kênh đầu tư như bất động sản hay chứng khoán đều đã chịu thuế. Vàng cũng là một kênh sinh lời, nên việc đánh thuế trên lợi nhuận từ vàng là điều phù hợp.

Theo quy định hiện hành, thuế chuyển nhượng bất động sản là 2% trên giá trị giao dịch, còn với chứng khoán là 0,1% trên mỗi lần chuyển nhượng. Cách tính thuế này có thể được tham khảo để áp dụng tương tự cho vàng.

Ông Huân cũng nêu rõ cần phân biệt giữa vàng nguyên chất và vàng trang sức. Ông đặt câu hỏi liệu vàng nhẫn cưới, vốn được xem là trang sức có phải chịu thuế không? Và những giao dịch vàng dùng cho mục đích cưới hỏi có thuộc diện đánh thuế? Những vấn đề này cần được làm rõ và nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa vào chính sách cụ thể.