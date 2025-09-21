Giá vàng hôm nay 21/9/2025: Giá vàng nhẫn, DOJI PNJ, vàng thế giới
Giá vàng hôm nay 21/9/2025: Giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh. Vàng thế giới tiếp tục tăng và ghi nhận tuần tăng thứ năm liên tiếp.
Giá vàng trong nước hôm nay 21/9/2025
Tính đến 4h00 hôm nay 21/9/2025, giá vàng miếng trong nước đồng loạt tăng mạnh so với hôm qua. Cụ thể:
Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 131 - 133 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 131 - 133 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 20/9 hôm qua.
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 132-133 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.
Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 131 - 133 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.
Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 130,5 - 133 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.
Tính đến 4h00 ngày 21/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 126,8-129,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 127 - 130 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày hôm qua.
Bảng giá vàng hôm nay 21/9/2025 mới nhất như sau:
|Giá vàng hôm nay
|Ngày 21/9/2025
(Triệu đồng)
|Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|SJC tại Hà Nội
|131
|133
|+1000
|+1000
|Tập đoàn DOJI
|131
|133
|+1000
|+1000
|Mi Hồng
|132
|133
|+1000
|+1000
|PNJ
|131
|133
|+1000
|+1000
|Bảo Tín Minh Châu
|131
|133
|+1000
|+1000
|Phú Quý
|130,5
|133
|+1200
|+1000
|1. DOJI - Cập nhật: 21/9/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|AVPL/SJC HN
|131,000 ▲1000K
|133,000 ▲1000K
|AVPL/SJC HCM
|131,000 ▲1000K
|133,000 ▲1000K
|AVPL/SJC ĐN
|131,000 ▲1000K
|133,000 ▲1000K
|Nguyên liệu 9999 - HN
|118,500 ▲500K
|120,500 ▲500K
|Nguyên liệu 999 - HN
|118,000 ▲500K
|120,000 ▲500K
|2. PNJ - Cập nhật: 21/9/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Vàng miếng SJC 999.9
|131,000 ▲1000K
|133,000 ▲1000K
|Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|126,800 ▲500K
|129,800 ▲500K
|Vàng Kim Bảo 999.9
|126,800 ▲500K
|129,800 ▲500K
|Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
|126,800 ▲500K
|129,800 ▲500K
|Vàng PNJ - Phượng Hoàng
|126,800 ▲500K
|129,800 ▲500K
|Vàng nữ trang 999.9
|123,500
|126,000
|Vàng nữ trang 999
|123,370
|125,870
|Vàng nữ trang 9920
|122,590
|125,090
|Vàng nữ trang 99
|122,340
|124,840
|Vàng 916 (22K)
|113,020
|115,520
|Vàng 750 (18K)
|87,150
|94,650
|Vàng 680 (16.3K)
|78,330
|85,830
|Vàng 650 (15.6K)
|74,550
|82,050
|Vàng 610 (14.6K)
|69,510
|77,010
|Vàng 585 (14K)
|66,360
|73,860
|Vàng 416 (10K)
|45,070
|52,570
|Vàng 375 (9K)
|39,900
|47,400
|Vàng 333 (8K)
|34,230
|41,730
|3. SJC - Cập nhật: 21/9/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
|Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|131,000 ▲1000K
|133,000 ▲1000K
|Vàng SJC 5 chỉ
|131,000 ▲1000K
|133,020 ▲1000K
|Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|131,000 ▲1000K
|133,030 ▲1000K
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|126,800 ▲800K
|129,500 ▲800K
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|126,800 ▲800K
|129,600 ▲800K
|Nữ trang 99,99%
|124,000 ▲800K
|127,000 ▲800K
|Nữ trang 99%
|120,742 ▲792K
|125,742 ▲792K
|Nữ trang 68%
|79,018 ▲544K
|86,518 ▲544K
|Nữ trang 41,7%
|45,614 ▲333K
|53,114 ▲333K
Giá vàng thế giới hôm nay 21/9/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua
Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 21/9 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3684,59 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 32 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,445 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 117,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Hiện tại, giá vàng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 15,5 triệu đồng/lượng
Giá vàng thế giới tăng mạnh và đang trên đà ghi nhận tuần tăng thứ năm liên tiếp. Thị trường chú ý theo dõi các tín hiệu về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục cắt giảm lãi suất, sau khi họ đã thực hiện lần cắt giảm đầu tiên trong năm.
Theo nhiều chuyên gia, giá vàng trong nước đang chờ đợi tác động từ những chính sách quản lý mới sắp tới. Các chính sách này bao gồm việc chấm dứt độc quyền sản xuất vàng miếng SJC, nghiên cứu thành lập một sàn giao dịch vàng, áp dụng thuế mua bán vàng.
Một yếu tố đáng quan tâm là việc áp thuế thu nhập cá nhân lên giao dịch mua bán vàng có thể khiến giá vàng trong nước biến động mạnh.
PGS-TS Nguyễn Hữu Huân từ Đại học Kinh tế TP HCM chia sẻ, hiện nay các kênh đầu tư như bất động sản hay chứng khoán đều đã chịu thuế. Vàng cũng là một kênh sinh lời, nên việc đánh thuế trên lợi nhuận từ vàng là điều phù hợp.
Theo quy định hiện hành, thuế chuyển nhượng bất động sản là 2% trên giá trị giao dịch, còn với chứng khoán là 0,1% trên mỗi lần chuyển nhượng. Cách tính thuế này có thể được tham khảo để áp dụng tương tự cho vàng.
Ông Huân cũng nêu rõ cần phân biệt giữa vàng nguyên chất và vàng trang sức. Ông đặt câu hỏi liệu vàng nhẫn cưới, vốn được xem là trang sức có phải chịu thuế không? Và những giao dịch vàng dùng cho mục đích cưới hỏi có thuộc diện đánh thuế? Những vấn đề này cần được làm rõ và nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa vào chính sách cụ thể.