Thị trường

Giá vàng hôm nay 21/9/2025: Giá vàng nhẫn, DOJI PNJ, vàng thế giới

Quốc Duẩn21/09/2025 04:00

Giá vàng hôm nay 21/9/2025: Giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh. Vàng thế giới tiếp tục tăng và ghi nhận tuần tăng thứ năm liên tiếp.

Giá vàng trong nước hôm nay 21/9/2025

Tính đến 4h00 hôm nay 21/9/2025, giá vàng miếng trong nước đồng loạt tăng mạnh so với hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 131 - 133 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 131 - 133 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 20/9 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 132-133 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 131 - 133 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 130,5 - 133 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng hôm nay 21/9/2025: Giá vàng nhẫn, DOJI PNJ, vàng thế giới

Tính đến 4h00 ngày 21/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 126,8-129,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 127 - 130 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 21/9/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay
Ngày 21/9/2025
(Triệu đồng)
Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
SJC tại Hà Nội
131133
+1000+1000
Tập đoàn DOJI
131133
+1000+1000
Mi Hồng
132133
+1000+1000
PNJ
131
133
+1000+1000
Bảo Tín Minh Châu
131
133
+1000+1000
Phú Quý130,5133
+1200+1000
1. DOJI - Cập nhật: 21/9/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
AVPL/SJC HN131,000 ▲1000K133,000 ▲1000K
AVPL/SJC HCM131,000 ▲1000K133,000 ▲1000K
AVPL/SJC ĐN131,000 ▲1000K133,000 ▲1000K
Nguyên liệu 9999 - HN118,500 ▲500K120,500 ▲500K
Nguyên liệu 999 - HN118,000 ▲500K120,000 ▲500K
2. PNJ - Cập nhật: 21/9/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Vàng miếng SJC 999.9131,000 ▲1000K133,000 ▲1000K
Nhẫn Trơn PNJ 999.9126,800 ▲500K129,800 ▲500K
Vàng Kim Bảo 999.9126,800 ▲500K129,800 ▲500K
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9126,800 ▲500K129,800 ▲500K
Vàng PNJ - Phượng Hoàng126,800 ▲500K129,800 ▲500K
Vàng nữ trang 999.9123,500126,000
Vàng nữ trang 999123,370125,870
Vàng nữ trang 9920122,590125,090
Vàng nữ trang 99122,340124,840
Vàng 916 (22K)113,020115,520
Vàng 750 (18K)87,15094,650
Vàng 680 (16.3K)78,33085,830
Vàng 650 (15.6K)74,55082,050
Vàng 610 (14.6K)69,51077,010
Vàng 585 (14K)66,36073,860
Vàng 416 (10K)45,07052,570
Vàng 375 (9K)39,90047,400
Vàng 333 (8K)34,23041,730
3. SJC - Cập nhật: 21/9/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG131,000 ▲1000K133,000 ▲1000K
Vàng SJC 5 chỉ131,000 ▲1000K133,020 ▲1000K
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ131,000 ▲1000K133,030 ▲1000K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ126,800 ▲800K129,500 ▲800K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ126,800 ▲800K129,600 ▲800K
Nữ trang 99,99%124,000 ▲800K127,000 ▲800K
Nữ trang 99%120,742 ▲792K125,742 ▲792K
Nữ trang 68%79,018 ▲544K86,518 ▲544K
Nữ trang 41,7%45,614 ▲333K53,114 ▲333K

Giá vàng thế giới hôm nay 21/9/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 21/9 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3684,59 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 32 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,445 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 117,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Hiện tại, giá vàng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 15,5 triệu đồng/lượng

gia-vang-the-gioi-xau-usd-hom-nay-bieu-do-gia-vang-the-gioi-xau-usd-truc-tiep-24-7-09-20-2025_01_28_pm(1).png

Giá vàng thế giới tăng mạnh và đang trên đà ghi nhận tuần tăng thứ năm liên tiếp. Thị trường chú ý theo dõi các tín hiệu về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục cắt giảm lãi suất, sau khi họ đã thực hiện lần cắt giảm đầu tiên trong năm.

Theo nhiều chuyên gia, giá vàng trong nước đang chờ đợi tác động từ những chính sách quản lý mới sắp tới. Các chính sách này bao gồm việc chấm dứt độc quyền sản xuất vàng miếng SJC, nghiên cứu thành lập một sàn giao dịch vàng, áp dụng thuế mua bán vàng.

Một yếu tố đáng quan tâm là việc áp thuế thu nhập cá nhân lên giao dịch mua bán vàng có thể khiến giá vàng trong nước biến động mạnh.

PGS-TS Nguyễn Hữu Huân từ Đại học Kinh tế TP HCM chia sẻ, hiện nay các kênh đầu tư như bất động sản hay chứng khoán đều đã chịu thuế. Vàng cũng là một kênh sinh lời, nên việc đánh thuế trên lợi nhuận từ vàng là điều phù hợp.

Theo quy định hiện hành, thuế chuyển nhượng bất động sản là 2% trên giá trị giao dịch, còn với chứng khoán là 0,1% trên mỗi lần chuyển nhượng. Cách tính thuế này có thể được tham khảo để áp dụng tương tự cho vàng.

Ông Huân cũng nêu rõ cần phân biệt giữa vàng nguyên chất và vàng trang sức. Ông đặt câu hỏi liệu vàng nhẫn cưới, vốn được xem là trang sức có phải chịu thuế không? Và những giao dịch vàng dùng cho mục đích cưới hỏi có thuộc diện đánh thuế? Những vấn đề này cần được làm rõ và nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa vào chính sách cụ thể.

