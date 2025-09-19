Thị trường Giá vàng chiều nay 19/9/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng thế giới Giá vàng chiều nay 19/9: Giá vàng SJC DOJI PNJ không thay đổi, giá vàng nhẫn và vàng thế giới giảm nhẹ. Một cửa hàng có giá vàng nhẫn thấp hơn vàng thế giới

Giá vàng trong nước chiều nay 19/9/2025

Tính đến 16h00 chiều nay 19/9/2025, giá vàng miếng trong nước không thay đổi so với hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 130 - 132 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 130 - 132 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 18/9 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 131-132 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 130 - 132 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 129,3 - 132 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Tính đến 16h00 ngày 19/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 126,3-129,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 126,8 - 129,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày hôm qua.

Bảng giá vàng chiều nay 19/9/2025 mới nhất như sau:

1. DOJI - Cập nhật: 19/9/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC HN 130,000 132,000 AVPL/SJC HCM 130,000 132,000 AVPL/SJC ĐN 130,000 132,000 Nguyên liệu 9999 - HN 117,500 119,500 Nguyên liệu 999 - HN 117,400 119,400

2. PNJ - Cập nhật: 19/9/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 130,000 132,000 Nhẫn Trơn PNJ 999.9 126,300 129,300 Vàng Kim Bảo 999.9 126,300 129,300 Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 126,300 129,300 Vàng PNJ - Phượng Hoàng 126,300 129,300 Vàng nữ trang 999.9 123,500 126,000 Vàng nữ trang 999 123,370 125,870 Vàng nữ trang 9920 122,590 125,090 Vàng nữ trang 99 122,340 124,840 Vàng 916 (22K) 113,020 115,520 Vàng 750 (18K) 87,150 94,650 Vàng 680 (16.3K) 78,330 85,830 Vàng 650 (15.6K) 74,550 82,050 Vàng 610 (14.6K) 69,510 77,010 Vàng 585 (14K) 66,360 73,860 Vàng 416 (10K) 45,070 52,570 Vàng 375 (9K) 39,900 47,400 Vàng 333 (8K) 34,230 41,730

3. SJC - Cập nhật: 19/9/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 130,000 132,000 Vàng SJC 5 chỉ 130,000 132,020 Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 130,000 132,030 Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 126,000 ▼300K 128,700 ▼300K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 126,000 ▼300K 128,800 ▼300K Nữ trang 99,99% 123,200 ▼300K 126,200 ▼300K Nữ trang 99% 119,950 ▼297K 124,950 ▼297K Nữ trang 68% 78,474 ▼204K 85,974 ▼204K Nữ trang 41,7% 45,280 ▼125K 52,780 ▼125K

Giá vàng thế giới chiều nay 19/9/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 16h00 ngày 19/9 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3651,36 USD/ounce. Giá vàng chiều nay giảm 4,79 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,445 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 116,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 15,5 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, nhiều cửa hàng vàng nhỏ tại TP.HCM đã điều chỉnh giá vàng miếng xuống còn 132,5 - 134,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 500 nghìn đồng/lượng. Tính trong 2 ngày, vàng miếng SJC đã mất tổng cộng 2 triệu đồng/lượng. So với mức đỉnh 143,5 triệu đồng/lượng, giá hiện tại thấp hơn gần chục triệu đồng.

Cập nhật lúc 16h00, Bảo Tín Mạnh Hải là thương hiệu hiếm hoi tăng giá mua vào nhiều hơn giá bán ra. Giá vàng miếng SJC tại đây được niêm yết 130,2 – 131,9 triệu đồng/lượng, tăng lần lượt 400 nghìn và 300 nghìn đồng/lượng so với phiên 18/9.

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn trơn tại các tiệm vàng nhỏ cũng giảm khoảng 500 nghìn đồng/lượng, hiện còn 114 - 115,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng nhẫn ở các tiệm vàng nhỏ đang thấp hơn tại các công ty lớn tới 13 triệu đồng/lượng.

Tại TP.HCM, thương hiệu Ngọc Thẩm có hai lần điều chỉnh giảm mạnh. Tính đến 16h00, vàng nhẫn 9999 được giao dịch ở mức 114,5 - 117,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), thấp hơn đáng kể so với nhiều thương hiệu khác.

So sánh với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng nhẫn trơn 9999 Ngọc Thẩm đang thấp hơn khoảng 100 nghìn đồng/lượng.