Giá vàng chiều nay 19/9/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng thế giới
Giá vàng chiều nay 19/9: Giá vàng SJC DOJI PNJ không thay đổi, giá vàng nhẫn và vàng thế giới giảm nhẹ. Một cửa hàng có giá vàng nhẫn thấp hơn vàng thế giới
Giá vàng trong nước chiều nay 19/9/2025
Tính đến 16h00 chiều nay 19/9/2025, giá vàng miếng trong nước không thay đổi so với hôm qua. Cụ thể:
Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 130 - 132 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 130 - 132 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 18/9 hôm qua.
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 131-132 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán.
Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 130 - 132 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.
Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 129,3 - 132 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Tính đến 16h00 ngày 19/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 126,3-129,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 126,8 - 129,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày hôm qua.
Bảng giá vàng chiều nay 19/9/2025 mới nhất như sau:
|Giá vàng chiều nay
|Ngày 19/9/2025 (Triệu đồng)
|Chênh lệch (nghìn đồng/lượng)
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|SJC tại Hà Nội
|130
|132
|-
|-
|Tập đoàn DOJI
|130
|132
|-
|-
|Mi Hồng
|131
|132
|-
|-
|PNJ
|130
|132
|-
|-
|Bảo Tín Minh Châu
|130
|132
|-
|-
|Phú Quý
|129,3
|132
|+300
|+300
|1. DOJI - Cập nhật: 19/9/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|AVPL/SJC HN
|130,000
|132,000
|AVPL/SJC HCM
|130,000
|132,000
|AVPL/SJC ĐN
|130,000
|132,000
|Nguyên liệu 9999 - HN
|117,500
|119,500
|Nguyên liệu 999 - HN
|117,400
|119,400
|2. PNJ - Cập nhật: 19/9/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Vàng miếng SJC 999.9
|130,000
|132,000
|Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|126,300
|129,300
|Vàng Kim Bảo 999.9
|126,300
|129,300
|Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
|126,300
|129,300
|Vàng PNJ - Phượng Hoàng
|126,300
|129,300
|Vàng nữ trang 999.9
|123,500
|126,000
|Vàng nữ trang 999
|123,370
|125,870
|Vàng nữ trang 9920
|122,590
|125,090
|Vàng nữ trang 99
|122,340
|124,840
|Vàng 916 (22K)
|113,020
|115,520
|Vàng 750 (18K)
|87,150
|94,650
|Vàng 680 (16.3K)
|78,330
|85,830
|Vàng 650 (15.6K)
|74,550
|82,050
|Vàng 610 (14.6K)
|69,510
|77,010
|Vàng 585 (14K)
|66,360
|73,860
|Vàng 416 (10K)
|45,070
|52,570
|Vàng 375 (9K)
|39,900
|47,400
|Vàng 333 (8K)
|34,230
|41,730
|3. SJC - Cập nhật: 19/9/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
|Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|130,000
|132,000
|Vàng SJC 5 chỉ
|130,000
|132,020
|Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|130,000
|132,030
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|126,000 ▼300K
|128,700 ▼300K
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|126,000 ▼300K
|128,800 ▼300K
|Nữ trang 99,99%
|123,200 ▼300K
|126,200 ▼300K
|Nữ trang 99%
|119,950 ▼297K
|124,950 ▼297K
|Nữ trang 68%
|78,474 ▼204K
|85,974 ▼204K
|Nữ trang 41,7%
|45,280 ▼125K
|52,780 ▼125K
Giá vàng thế giới chiều nay 19/9/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua
Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 16h00 ngày 19/9 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3651,36 USD/ounce. Giá vàng chiều nay giảm 4,79 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,445 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 116,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 15,5 triệu đồng/lượng.
Sáng nay, nhiều cửa hàng vàng nhỏ tại TP.HCM đã điều chỉnh giá vàng miếng xuống còn 132,5 - 134,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 500 nghìn đồng/lượng. Tính trong 2 ngày, vàng miếng SJC đã mất tổng cộng 2 triệu đồng/lượng. So với mức đỉnh 143,5 triệu đồng/lượng, giá hiện tại thấp hơn gần chục triệu đồng.
Cập nhật lúc 16h00, Bảo Tín Mạnh Hải là thương hiệu hiếm hoi tăng giá mua vào nhiều hơn giá bán ra. Giá vàng miếng SJC tại đây được niêm yết 130,2 – 131,9 triệu đồng/lượng, tăng lần lượt 400 nghìn và 300 nghìn đồng/lượng so với phiên 18/9.
Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn trơn tại các tiệm vàng nhỏ cũng giảm khoảng 500 nghìn đồng/lượng, hiện còn 114 - 115,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng nhẫn ở các tiệm vàng nhỏ đang thấp hơn tại các công ty lớn tới 13 triệu đồng/lượng.
Tại TP.HCM, thương hiệu Ngọc Thẩm có hai lần điều chỉnh giảm mạnh. Tính đến 16h00, vàng nhẫn 9999 được giao dịch ở mức 114,5 - 117,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), thấp hơn đáng kể so với nhiều thương hiệu khác.
So sánh với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng nhẫn trơn 9999 Ngọc Thẩm đang thấp hơn khoảng 100 nghìn đồng/lượng.