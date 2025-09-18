Thị trường Giá vàng chiều nay 18/9/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng thế giới Giá vàng chiều nay 18/9: Giá vàng SJC DOJI PNJ và vàng nhẫn giảm 600 nghìn đồng/lượng, vàng thế giới giảm mạnh, phụ thuộc nhiều vào tình hình địa chính trị

Giá vàng trong nước chiều nay 18/9/2025

Tính đến 15h00 chiều nay 18/9/2025, giá vàng miếng trong nước giảm mạnh so với hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 129,7 - 131,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 129,7 - 131,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá giảm 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 17/9 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 130,7-131,7 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng giảm 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 129,7 - 131,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 129 - 131,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng giảm 800 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - giảm 600 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Tính đến 15h00 ngày 18/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 126,3-129,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 127 - 130 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày hôm qua.

Bảng giá vàng chiều nay 18/9/2025 mới nhất như sau:

1. DOJI - Cập nhật: 18/9/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC HN 129,700 ▼600K 131,700 ▼600K AVPL/SJC HCM 129,700 ▼600K 131,700 ▼600K AVPL/SJC ĐN 129,700 ▼600K 131,700 ▼600K Nguyên liệu 9999 - HN 11,750 ▼150K 11,950 ▼150K Nguyên liệu 999 - HN 11,740 ▼150K 11,940 ▼150K

2. PNJ - Cập nhật: 18/9/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 129,700 ▼600K 131,700 ▼600K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 126,300 ▼500K 129,300 ▼500K Vàng Kim Bảo 999.9 126,300 ▼500K 129,300 ▼500K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 126,300 ▼500K 129,300 ▼500K Vàng PNJ - Phượng Hoàng 126,300 ▼500K 129,300 ▼500K Vàng nữ trang 999.9 123,500 ▼400K 126,000 ▼400K Vàng nữ trang 999 123,370 ▼400K 125,870 ▼400K Vàng nữ trang 9920 122,590 ▼400K 125,090 ▼400K Vàng nữ trang 99 122,340 ▼400K 124,840 ▼400K Vàng 916 (22K) 113,020 ▼360K 115,520 ▼360K Vàng 750 (18K) 87,150 ▼300K 94,650 ▼300K Vàng 680 (16.3K) 78,330 ▼270K 85,830 ▼270K Vàng 650 (15.6K) 74,550 ▼260K 82,050 ▼260K Vàng 610 (14.6K) 69,510 ▼240K 77,010 ▼240K Vàng 585 (14K) 66,360 ▼230K 73,860 ▼230K Vàng 416 (10K) 45,070 ▼160K 52,570 ▼160K Vàng 375 (9K) 39,900 ▼150K 47,400 ▼150K Vàng 333 (8K) 34,230 ▼130K 41,730 ▼130K

3. SJC - Cập nhật: 18/9/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 129,700 ▼600K 131,700 ▼600K Vàng SJC 5 chỉ 129,700 ▼600K 131,720 ▼600K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 129,700 ▼600K 131,730 ▼600K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 125,800 ▼800K 128,500 ▼800K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 125,800 ▼800K 128,600 ▼800K Nữ trang 99,99% 123,000 ▼800K 126,000 ▼800K Nữ trang 99% 119,752 ▼792K 124,752 ▼792K Nữ trang 68% 78,338 ▼544K 85,838 ▼544K Nữ trang 41,7% 45,197 ▼333K 52,697 ▼333K

Giá vàng thế giới chiều nay 18/9/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 15h00 ngày 18/9 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3649,22 USD/ounce. Giá vàng chiều nay giảm 18,03 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,445 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 116,3 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 15,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới lập kỷ lục mới vào đêm qua khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố quyết định hạ lãi suất cơ bản thêm 0,25%, đưa mức lãi suất xuống còn 4 - 4,25%.

Tuy nhiên, đà tăng này không duy trì được lâu. Chỉ sau vài giờ, giá vàng đã quay đầu giảm mạnh khi đồng USD bật tăng trở lại. Nguyên nhân là vì Fed sẽ chỉ thực hiện thêm một lần hạ lãi suất trong năm 2026, thay vì nhiều lần như kỳ vọng trước đó.

Theo giới phân tích, việc giá vàng giảm ngay sau thông tin hạ lãi suất không quá bất ngờ. Bởi lẽ, thị trường thường vận động theo nguyên tắc “mua tin đồn, bán sự thật”.

Trong suốt thời gian trước khi Fed ra quyết định, kỳ vọng về việc giảm lãi suất đã được phản ánh vào giá vàng, khiến giá liên tục leo thang. Khi thông tin chính thức được công bố, nhiều nhà đầu tư tranh thủ chốt lời, khiến giá vàng quay đầu giảm.

Trong ngắn hạn và trung hạn, các chuyên gia dự báo giá vàng thế giới sẽ dao động trong khoảng từ 3.600 – 3.900 USD/ounce. Diễn biến phụ thuộc nhiều vào tình hình địa chính trị toàn cầu và chính sách tiền tệ của Fed.

Nếu bất ổn còn kéo dài và Fed tiếp tục hạ lãi suất như dự đoán, vàng sẽ duy trì vai trò là kênh trú ẩn an toàn cho giới đầu tư.