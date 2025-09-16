Thị trường Giá vàng chiều nay 16/9/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng thế giới Giá vàng chiều nay 16/9: Giá vàng SJC, vàng nhẫn, giá vàng thế giới...

Giá vàng trong nước chiều nay 16/9/2025

Tính đến 15h00 chiều nay 16/9/2025, giá vàng miếng trong nước tăng mạnh so với hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 130,3 - 132,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,7 triệu đồng/lượng chiều mua - tăng 1,2 triệu đồng/lượng chiều bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 130,3 - 132,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,7 triệu đồng/lượng chiều mua - tăng 1,2 triệu đồng/lượng chiều bán so với chốt ngày 15/9 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 131,3-132,3 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 1,8 triệu đồng/lượng chiều mua - tăng 1,2 triệu đồng/lượng chiều bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 130,3 - 132,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,7 triệu đồng/lượng chiều mua - tăng 1,2 triệu đồng/lượng chiều bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 129,8 - 132,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 2,3 triệu đồng/lượng chiều mua - tăng 1,2 triệu đồng/lượng chiều bán so với hôm qua.

Tính đến 15h00 ngày 16/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 126,5-129,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 127,6 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày hôm qua.

Bảng giá vàng chiều nay 16/9/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay

Ngày 16/9/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

130,3 132,3

+1700 +1200 Tập đoàn DOJI

130,3 132,3

+1700 +1200 Mi Hồng

131,3 132,3

+1800 +1200 PNJ

130,3

132,3

+1700 +1200 Bảo Tín Minh Châu

130,3

132,3

+1700 +1200

Phú Quý 129,8 132,3

+2300 +1200

1. DOJI - Cập nhật: 16/9/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC HN 130,300 ▲1700K 132,300 ▲1200K AVPL/SJC HCM 130,300 ▲1700K 132,300 ▲1200K AVPL/SJC ĐN 130,300 ▲1700K 132,300 ▲1200K Nguyên liệu 9999 - HN 119,500 ▲1500K 120,500 ▲1500K Nguyên liệu 999 - HN 119,400 ▲1500K 120,400 ▲1500K

2. PNJ - Cập nhật: 16/9/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 130,300 ▲1700K 132,300 ▲1200K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 126,500 ▲300K 129,500 ▲300K Vàng Kim Bảo 999.9 126,500 ▲300K 129,500 ▲300K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 126,500 ▲300K 129,500 ▲300K Vàng PNJ - Phượng Hoàng 126,500 ▲300K 129,500 ▲300K Vàng nữ trang 999.9 123,600 ▲500K 126,100 ▲500K Vàng nữ trang 999 123,470 ▲500K 125,970 ▲500K Vàng nữ trang 9920 122,690 ▲490K 125,190 ▲490K Vàng nữ trang 99 122,440 ▲500K 124,940 ▲500K Vàng 916 (22K) 113,110 ▲460K 115,610 ▲460K Vàng 750 (18K) 87,230 ▲380K 94,730 ▲380K Vàng 680 (16.3K) 78,400 ▲340K 85,900 ▲340K Vàng 650 (15.6K) 74,620 ▲330K 82,120 ▲330K Vàng 610 (14.6K) 69,570 ▲300K 77,070 ▲300K Vàng 585 (14K) 66,420 ▲290K 73,920 ▲290K Vàng 416 (10K) 45,110 ▲210K 52,610 ▲210K Vàng 375 (9K) 39,940 ▲190K 47,440 ▲190K Vàng 333 (8K) 34,260 ▲160K 41,760 ▲160K

3. SJC - Cập nhật: 16/9/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 130,300 ▲1700K 132,300 ▲1200K Vàng SJC 5 chỉ 130,300 ▲1700K 132,320 ▲1200K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 130,300 ▲1700K 132,330 ▲1200K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 126,600 ▲1600K 129,400 ▲1300K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 126,600 ▲1600K 129,300 ▲1300K Nữ trang 99,99% 123,800 ▲1300K 126,800 ▲1300K Nữ trang 99% 120,544 ▲1287K 125,544 ▲1287K Nữ trang 68% 78,882 ▲884K 86,382 ▲884K Nữ trang 41,7% 45,530 ▲542K 53,030 ▲542K

Giá vàng thế giới chiều nay 16/9/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 15h00 ngày 16/9 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3688,25 USD/ounce. Giá vàng chiều nay tăng 56,11 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,468 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 117,8 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 14,5 triệu đồng/lượng.

Nguyên nhân chính khiến giá vàng trong nước đi lên là do giá vàng thế giới cũng đang tăng mạnh. Giá vàng thế giới chiều nay đã tăng hơn 50 USD so với trước đó, tiến gần về mốc 3700 USD/Ounce.

Sau một thời gian giảm giá liên tục, sáng nay giá vàng trong nước đã quay đầu tăng mạnh trở lại. Mức tăng này thể hiện rõ rệt hơn ở thị trường vàng tự do.

Cụ thể, tại một số cửa hàng vàng nhỏ ở Thành phố Hồ Chí Minh, giá mua vào vàng miếng SJC đã được điều chỉnh lên 132 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra là 134 triệu đồng/lượng.

Mặc dù có đà tăng, nhưng nếu so với mức đỉnh 143,5 triệu đồng/lượng được ghi nhận vào tuần trước, thì giá vàng thị trường tự do hiện vẫn thấp hơn gần 10 triệu đồng. Hiện giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do và giá niêm yết tại các công ty vàng lớn đang có sự chênh lệch khoảng 2 triệu đồng.

Trong bối cảnh đó, Chính phủ vừa tổ chức một phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật. Tại đây, một nội dung đáng chú ý liên quan đến dự thảo Luật Thuế Thu nhập Cá nhân sửa đổi. Chính phủ đề xuất cần quy định rõ ràng rằng thu nhập từ việc mua bán vàng sẽ phải chịu thuế.

Mục tiêu của đề xuất này là nhằm tăng tính minh bạch cho thị trường, hạn chế tình trạng đầu cơ vàng. Chính phủ đã giao cho Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước phối hợp để thống nhất và đưa nội dung này vào dự thảo luật.

Chuyên gia thuế Nguyễn Ngọc Tú, giảng viên tại Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, đã đưa ra một đề xuất cụ thể. Ông cho rằng nên áp dụng mức thuế suất 1,5% đánh vào thu nhập từ giao dịch mua bán vàng.

Chẳng hạn, nếu một người bán vàng với giá 128 triệu đồng/lượng, thì số tiền thuế phải nộp sẽ là khoảng 1,9 triệu đồng. Theo cách tính này, giao dịch càng nhiều thì số thuế phải nộp càng lớn, dù người đó có lỗ hay lãi. Điều này sẽ buộc những người đầu cơ, mua bán vàng để kiếm lời nhanh phải suy nghĩ kỹ hơn.

Ông Tú cũng kiến nghị chỉ nên áp dụng thuế đối với các giao dịch từ một lượng vàng trở lên. Về thời điểm thực hiện, vị chuyên gia nhấn mạnh rằng nên áp dụng ngay trong năm nay, để nhanh chóng ổn định thị trường vàng, thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới, đồng thời hạn chế tối đa hoạt động đầu cơ.