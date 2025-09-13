Thị trường Giá vàng chiều nay 13/9/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng thế giới Giá vàng chiều nay 13/9: Giá vàng miếng nối dài chuỗi giảm giá sâu, rơi về mức thấp nhất trong tuần qua, vàng nhẫn đứng giá. Giá vàng thế giới quay đầu giảm nhẹ

Giá vàng trong nước chiều nay 13/9/2025

Tính đến 15h00 chiều nay 13/9/2025, giá vàng miếng trong nước nối dài chuỗi giảm giá sâu. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 128,1 - 131,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 128,1 - 131,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 12/9.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 129-131,1 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng giảm 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 100 nghìn đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 128,1 - 131,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 127,5 - 131,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng không thay đổi ở chiều mua - giảm 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Tính đến 15h00 ngày 13/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 126,2-129,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 127-130 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng chiều nay 13/9/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay

Ngày 13/9/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

128,1 131,1

-300 -300 Tập đoàn DOJI

128,1 131,1

-300 -300 Mi Hồng

129 131,1

-500 +100 PNJ

128,1

131,1

-300 -300 Bảo Tín Minh Châu

128,1

131,1

-300 -300

Phú Quý 127,5 131,1

- -300

1. DOJI - Cập nhật: 13/9/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC HN 128,100 ▼300K 131,100 ▼300K AVPL/SJC HCM 128,100 ▼300K 131,100 ▼300K AVPL/SJC ĐN 128,100 ▼300K 131,100 ▼300K Nguyên liệu 9999 - HN 118,000 ▲2500K 119,000 ▲2500K Nguyên liệu 999 - HN 117,900 ▲2500K 118,900 ▲2500K

2. PNJ - Cập nhật: 13/9/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 128,100 ▼300K 131,100 ▼300K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 126,200 129,200 Vàng Kim Bảo 999.9 126,200 129,200 Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 126,200 129,200 Vàng PNJ - Phượng Hoàng 126,200 129,200 Vàng nữ trang 999.9 123,100 ▼100K 125,600 ▼100K Vàng nữ trang 999 122,970 ▼100K 125,470 ▼100K Vàng nữ trang 9920 122,200 ▼100K 124,700 ▼100K Vàng nữ trang 99 121,940 ▼90K 124,440 ▼90K Vàng 916 (22K) 112,650 ▼90K 115,150 ▼90K Vàng 750 (18K) 86,850 ▼70K 94,350 ▼70K Vàng 680 (16.3K) 78,060 ▼70K 85,560 ▼70K Vàng 650 (15.6K) 74,290 ▼60K 81,790 ▼60K Vàng 610 (14.6K) 69,270 ▼60K 76,770 ▼60K Vàng 585 (14K) 66,130 ▼60K 73,630 ▼60K Vàng 416 (10K) 44,900 ▼40K 52,400 ▼40K Vàng 375 (9K) 39,750 ▼40K 47,250 ▼40K Vàng 333 (8K) 34,100 ▼30K 41,600 ▼30K

3. SJC - Cập nhật: 13/9/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 128,100 ▼300K 131,100 ▼300K Vàng SJC 5 chỉ 128,100 ▼300K 131,120 ▼300K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 128,100 ▼300K 131,130 ▼300K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 125,000 128,100 Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 125,000 128,000 Nữ trang 99,99% 122,500 125,500 Nữ trang 99% 119,257 124,257 Nữ trang 68% 77,998 85,498 Nữ trang 41,7% 44,988 52,488

Giá vàng thế giới chiều nay 13/9/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 15h00 ngày 13/9 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3642,3 USD/ounce. Giá vàng chiều nay giảm 10,87 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,476 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 116,2 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 14,9 triệu đồng/lượng.

Chỉ trong hai ngày, giá vàng miếng đã giảm hơn 4 triệu đồng/lượng. Đây là mức giảm mạnh nhất trong nhiều ngày gần đây.

Đợt giảm này kéo giá vàng trong nước xa khỏi mức đỉnh gần 136 triệu đồng/lượng vừa được thiết lập vào đầu tuần. Không chỉ vàng SJC, nhiều công ty kinh doanh vàng và ngân hàng thương mại cũng hạ giá niêm yết xuống mức thấp nhất sau nhiều ngày.

Giá vàng nhẫn và trang sức 99,99% cũng giảm theo, dù mức giảm ít hơn so với vàng miếng. Trong hai ngày, mỗi lượng vàng nhẫn giảm hơn 2,2 triệu đồng.

Giá vàng trong nước giảm mạnh trái ngược hoàn toàn với giá vàng thế giới. Nguyên nhân chính đến từ các biện pháp điều hành thị trường vàng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Nhiều người đổ xô bán vàng, đẩy giá giảm nhanh hơn dự tính. Theo đánh giá, giá vàng có thể còn giảm sâu hơn, nhà đầu tư phải hết sức cẩn trọng nếu muốn mua hoặc bán vàng lúc này.

Vào đầu tháng 9/2025, khi giá vàng trong nước tăng rất nhanh, chênh lệch với giá vàng thế giới có lúc vượt 20 triệu đồng/lượng. Hàng loạt cửa hàng ở phố vàng Hà Nội thông báo hết sạch vàng miếng SJC và chỉ bán vàng nhẫn với số lượng rất ít.

Tại các cửa hàng lớn, mỗi người chỉ được mua tối đa 1 chỉ vàng. Thậm chí, vàng nhẫn cũng được bán hết chỉ trong vài phút sau khi mở cửa. Thế nhưng, hôm nay, khi giá vàng giảm tới 4,4 triệu đồng/lượng, các cửa hàng lớn trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) lại cho phép khách mua số lượng lớn, lên đến 20 chỉ, khác hẳn với quy định hạn chế đầu tháng.