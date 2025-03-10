Giá vàng hôm nay 3/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới
Giá vàng hôm nay 3/10: Giá vàng miếng SJC DOJI PNJ, BTMC, vàng nhẫn 9999 giảm nhẹ nhưng vẫn cao kỷ lục. Giá vàng thế giới quay đầu giảm về dưới mốc 3850 USD
Giá vàng trong nước hôm nay 3/10/2025
Tính đến 4h00 hôm nay 3/10/2025, giá vàng miếng trong nước giảm nhẹ do chốt lời so với cùng giờ hôm qua. Cụ thể:
Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 136 - 138 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 400 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 136 - 138 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá giảm 400 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với ngày 1/10 hôm qua.
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 137 - 138 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng giảm 400 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.
Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 136 - 138 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 400 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.
Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 135,3 - 138 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng giảm 300 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - giảm 400 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.
Tính đến 4h00 ngày 3/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 132 - 135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 132,6 - 135,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 400 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày hôm qua.
Bảng giá vàng hôm nay 3/10/2025 mới nhất như sau:
|Giá vàng hôm nay
|Ngày 3/10/2025
(Triệu đồng)
|Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|SJC tại Hà Nội
|136
|138
|-400
|-400
|Tập đoàn DOJI
|136
|138
|-400
|-400
|Mi Hồng
|137
|138
|-400
|-400
|PNJ
|136
|138
|-400
|-400
|Bảo Tín Minh Châu
|136
|138
|-400
|-400
|Phú Quý
|135,2
|138
|-400
|-400
|1. DOJI - Cập nhật: 3/10/2025 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|AVPL/SJC - BÁN LẺ
|136,000 ▼400K
|138,000 ▼400K
|NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ)
|132,000
|135,000
|NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ
|131,200 ▼300K
|134,700 ▼300K
|NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ
|130,700 ▼300K
|134,200 ▼300K
|Nguyên liệu 99.99
|127,000
|129,000
|Nguyên liệu 99.9
|126,500
|128,500
|2. PNJ - Cập nhật: 3/10/2025 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Vàng miếng SJC 999.9
|136,000 ▼400K
|138,000 ▼400K
|Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|132,000
|135,000
|Vàng Kim Bảo 999.9
|132,000
|135,000
|Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
|132,000
|135,000
|Vàng PNJ - Phượng Hoàng
|132,000
|135,000
|Vàng nữ trang 999.9
|129,500
|132,000
|Vàng nữ trang 999
|129,370
|131,870
|Vàng nữ trang 9920
|128,540
|131,040
|Vàng nữ trang 99
|128,280
|130,780
|Vàng 916 (22K)
|118,510
|121,010
|Vàng 750 (18K)
|91,650 ▲1000K
|99,150
|Vàng 680 (16.3K)
|82,410
|89,910
|Vàng 650 (15.6K)
|78,450
|85,950
|Vàng 610 (14.6K)
|73,170
|80,670
|Vàng 585 (14K)
|69,870
|77,370
|Vàng 416 (10K)
|47,560
|55,060
|Vàng 375 (9K)
|42,150
|49,650
|Vàng 333 (8K)
|36,210
|43,710
|3. SJC - Cập nhật: 3/10/2025 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
|Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|136,000 ▼400K
|138,000 ▼400K
|Vàng SJC 5 chỉ
|136,000 ▼400K
|138,020 ▼400K
|Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|136,000 ▼400K
|138,030 ▼400K
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|131,500 ▼300K
|134,500 ▼300K
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|131,500 ▼300K
|134,200 ▼300K
|Nữ trang 99,99%
|128,700 ▼300K
|134,300 ▼300K
|Nữ trang 99%
|125,396 ▼297K
|130,396 ▼297K
|Nữ trang 68%
|82,214 ▼204K
|89,714 ▼204K
|Nữ trang 41,7%
|47,574 ▼125K
|55,074 ▼125K
Giá vàng thế giới hôm nay 3/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua
Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 3/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3840,12 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 32,04 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,435 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 122,4 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 15,6 triệu đồng/lượng.
Giá vàng trong nước những ngày đầu tháng 10 tiếp tục ghi nhận biến động mạnh với mức giá leo thang chưa từng có. Tại một số cửa hàng vàng nhỏ ở TP HCM, giá vàng miếng SJC ở mức 141,5 - 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua, cao hơn khoảng 5,5 triệu đồng/lượng so với giá niêm yết tại các công ty vàng lớn.
Song song với vàng miếng SJC, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng tăng lên mức kỷ lục mới. Hiện, loại vàng này được giao dịch quanh 131,5 - 134,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tức tăng thêm 100 nghìn đồng/lượng.
Sức nóng của giá vàng gây ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường vàng cưới khi mùa cưới đang cận kề. Các báo cáo cho thấy nhu cầu mua vàng để làm trang sức cưới đang gia tăng mạnh mẽ.
Tuy nhiên, giá vàng vẫn neo ở mức đỉnh 138 triệu đồng/lượng, buộc nhiều cặp đôi và gia đình phải cân nhắc kỹ lưỡng trước quyết định mua sắm.
Các chuyên gia dự báo nếu tình trạng này kéo dài, thị trường vàng cưới có thể ảnh hưởng đáng kể đến chi tiêu, cũng như quyết định tiêu dùng của nhiều gia đình trong mùa cưới năm nay.