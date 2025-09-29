Giá vàng hôm nay 29/9/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vang nhẫn, vàng thế giới
Giá vàng hôm nay 29/9: Giá vàng miếng SJC DOJI PNJ, BTMC, vàng nhẫn 9999 đều tăng 2 triệu đồng/lượng tuần qua. Giá vàng thế giới tăng hơn 2% trong 7 ngày qua.
Giá vàng trong nước hôm nay 29/9/2025
Tính đến 4h00 hôm nay 29/9/2025, giá vàng miếng trong nước tăng mạnh 2 triệu đồng/lượng so với tuần trước. Cụ thể:
Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 133 - 135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với mở đầu tuần trước.
Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 133 - 135 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với giá mở cửa ngày 22/9 tuần trước.
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 134 - 135 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với đầu tuần trước, giá vàng tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.
Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 133 - 135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ tuần trước.
Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 132,5 - 135 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với tuần trước.
Tính đến 4h00 ngày 29/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 128,8 - 131,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với tuần trước.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 129,1 - 132,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 2,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày tuần trước.
Bảng giá vàng hôm nay 29/9/2025 mới nhất như sau:
|Giá vàng hôm nay
|Ngày 29/9/2025
(Triệu đồng)
|Chênh lệch so với tuần trước
(nghìn đồng/lượng)
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|SJC tại Hà Nội
|133
|135
|+2000
|+2000
|Tập đoàn DOJI
|133
|135
|+2000
|+2000
|Mi Hồng
|134
|135
|+2000
|+2000
|PNJ
|133
|135
|+2000
|+2000
|Bảo Tín Minh Châu
|133
|135
|+2000
|+2000
|Phú Quý
|132,5
|135
|+2000
|+2000
|1. DOJI - Cập nhật: 29/9/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|AVPL/SJC - BÁN LẺ
|133,000
|135,000
|NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ)
|128,800
|131,800
|NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ
|125,500
|129,500
|NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ
|125,000
|129,000
|Nguyên liệu 99.99
|121,300
|123,300
|Nguyên liệu 99.9
|120,800
|122,800
|2. PNJ - Cập nhật: 29/9/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Vàng miếng SJC 999.9
|133,000
|135,000
|Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|128,800
|131,800
|Vàng Kim Bảo 999.9
|128,800
|131,800
|Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
|128,800
|131,800
|Vàng PNJ - Phượng Hoàng
|128,800
|131,800
|Vàng nữ trang 999.9
|126,100
|128,600
|Vàng nữ trang 999
|125,970
|128,470
|Vàng nữ trang 9920
|125,170
|127,670
|Vàng nữ trang 99
|124,910
|127,410
|Vàng 916 (22K)
|115,400
|117,900
|Vàng 750 (18K)
|88,100
|96,600
|Vàng 680 (16.3K)
|80,100
|87,600
|Vàng 650 (15.6K)
|76,240
|83,740
|Vàng 610 (14.6K)
|71,100
|78,600
|Vàng 585 (14K)
|67,880
|75,380
|Vàng 416 (10K)
|46,150
|53,650
|Vàng 375 (9K)
|40,880
|48,380
|Vàng 333 (8K)
|35,090
|42,590
|3. SJC - Cập nhật: 29/9/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
|Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|133,000
|135,000
|Vàng SJC 5 chỉ
|133,000
|135,020
|Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|133,000
|135,030
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|128,800
|131,500
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|128,800
|131,600
|Nữ trang 99,99%
|126,000
|129,000
|Nữ trang 99%
|122,722
|127,722
|Nữ trang 68%
|80,378
|87,878
|Nữ trang 41,7%
|46,448
|53,948
Giá vàng thế giới hôm nay 29/9/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua
Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 29/9 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3762,2 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 74,3 USD/ounce so với tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,453 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 120 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 15 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới trải qua một tuần biến động mạnh nhưng cuối cùng vẫn giữ được đà tăng. Giá vàng bắt đầu tuần mới ngày 22/9 ở mức 3.687,74 USD/ounce, dao động trong phạm vi hẹp trước khi vượt lên trên ngưỡng 3700 USD/ounce vào sáng sớm thứ 2.
Sức mua mạnh mẽ trong các phiên giao dịch ở châu Á và châu Âu đã đẩy giá lên. Đến khi thị trường Mỹ mở cửa, các nhà giao dịch tại đây tiếp nối xu hướng tích cực, đưa giá vàng lên mức 3745 USD/ounce vào cuối ngày thứ 2.
Sáng thứ 3, giá vàng có lúc chạm sát ngưỡng 3.760 USD/ounce trước khi một đợt mua vào mạnh giúp nó bứt phá lên gần 3.790 USD/ounce, đây cũng là mức cao nhất trong tuần. Tuy nhiên, vàng không thể giữ vững đỉnh cao này. Giá bắt đầu giảm nhẹ trong ngày thứ 3 và sáng thứ 4, xuống mức 3718 USD/ounce.
Sau đó giá vàng nhanh chóng phục hồi trở lại ngưỡng 3.750 USD/ounce. Mô hình giá lên xuống xen kẽ này lặp lại vào thứ 5, nhưng lần này, các nhà giao dịch Mỹ thể hiện sự quan tâm mua vào, giúp giá ổn định ở khu vực quanh 3.755 USD/ounce.
Phiên giao dịch cuối tuần vào thứ 6 chứng kiến một đợt tăng giá đáng kể. Báo cáo lạm phát PCE tạo ra xung lực mạnh, đẩy giá vàng từ 3751 USD/ounce lên sát 3784 USD/ounce vào đầu giờ chiều. Sau đó, một số nhà đầu tư chốt lời khiến giá hạ nhiệt đôi chút. Cuối cùng, vàng kết thúc tuần giao dịch thứ 7 ở mức giá ổn định gần 3765 USD/ounce.
Theo kết quả khảo sát mới nhất từ Kitco News, giới chuyên gia trên Phố Wall tỏ ra lạc quan chưa từng thấy về giá vàng thế giới tuần này.
Cuộc khảo sát có sự tham gia của 19 chuyên gia phân tích. 16 chuyên gia (84%), dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần này. Không có ý kiến nào cho rằng giá vàng giảm. 3 chuyên gia (16%) kỳ vọng giá vàng đi ngang trong những ngày sắp tới.
Khảo sát trực 265 nhà đầu tư cá nhân. Có 166 nhà đầu tư (63%) kỳ vọng giá vàng tăng cao hơn. 56 nhà đầu tư (21%) dự đoán giá vàng giảm. 43 nhà đầu tư còn lại (16%) kỳ vọng giá vàng đi ngang.