Thị trường

Giá vàng hôm nay 29/9/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vang nhẫn, vàng thế giới

Quốc Duẩn29/09/2025 04:00

Giá vàng hôm nay 29/9: Giá vàng miếng SJC DOJI PNJ, BTMC, vàng nhẫn 9999 đều tăng 2 triệu đồng/lượng tuần qua. Giá vàng thế giới tăng hơn 2% trong 7 ngày qua.

Giá vàng trong nước hôm nay 29/9/2025

Tính đến 4h00 hôm nay 29/9/2025, giá vàng miếng trong nước tăng mạnh 2 triệu đồng/lượng so với tuần trước. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 133 - 135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với mở đầu tuần trước.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 133 - 135 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với giá mở cửa ngày 22/9 tuần trước.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 134 - 135 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với đầu tuần trước, giá vàng tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 133 - 135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ tuần trước.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 132,5 - 135 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với tuần trước.

Giá vàng hôm nay 29/9/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng thế giới

Tính đến 4h00 ngày 29/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 128,8 - 131,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với tuần trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 129,1 - 132,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 2,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày tuần trước.

Bảng giá vàng hôm nay 29/9/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay
Ngày 29/9/2025
(Triệu đồng)
Chênh lệch so với tuần trước
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
SJC tại Hà Nội
133135
+2000+2000
Tập đoàn DOJI
133135
+2000+2000
Mi Hồng
134135
+2000+2000
PNJ
133
135
+2000+2000
Bảo Tín Minh Châu
133
135
+2000+2000
Phú Quý132,5135
+2000+2000
1. DOJI - Cập nhật: 29/9/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
AVPL/SJC - BÁN LẺ133,000135,000
NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ)128,800131,800
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ125,500129,500
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ125,000129,000
Nguyên liệu 99.99121,300123,300
Nguyên liệu 99.9120,800122,800
2. PNJ - Cập nhật: 29/9/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Vàng miếng SJC 999.9133,000135,000
Nhẫn Trơn PNJ 999.9128,800131,800
Vàng Kim Bảo 999.9128,800131,800
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9128,800131,800
Vàng PNJ - Phượng Hoàng128,800131,800
Vàng nữ trang 999.9126,100128,600
Vàng nữ trang 999125,970128,470
Vàng nữ trang 9920125,170127,670
Vàng nữ trang 99124,910127,410
Vàng 916 (22K)115,400117,900
Vàng 750 (18K)88,10096,600
Vàng 680 (16.3K)80,10087,600
Vàng 650 (15.6K)76,24083,740
Vàng 610 (14.6K)71,10078,600
Vàng 585 (14K)67,88075,380
Vàng 416 (10K)46,15053,650
Vàng 375 (9K)40,88048,380
Vàng 333 (8K)35,09042,590
3. SJC - Cập nhật: 29/9/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG133,000135,000
Vàng SJC 5 chỉ133,000135,020
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ133,000135,030
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ128,800131,500
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ128,800131,600
Nữ trang 99,99%126,000129,000
Nữ trang 99%122,722127,722
Nữ trang 68%80,37887,878
Nữ trang 41,7%46,44853,948

Giá vàng thế giới hôm nay 29/9/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 29/9 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3762,2 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 74,3 USD/ounce so với tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,453 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 120 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 15 triệu đồng/lượng.

gia-vang-the-gioi-xau-usd-hom-nay-bieu-do-gia-vang-the-gioi-xau-usd-truc-tiep-24-7-09-28-2025_01_09_pm.png

Giá vàng thế giới trải qua một tuần biến động mạnh nhưng cuối cùng vẫn giữ được đà tăng. Giá vàng bắt đầu tuần mới ngày 22/9 ở mức 3.687,74 USD/ounce, dao động trong phạm vi hẹp trước khi vượt lên trên ngưỡng 3700 USD/ounce vào sáng sớm thứ 2.

Sức mua mạnh mẽ trong các phiên giao dịch ở châu Á và châu Âu đã đẩy giá lên. Đến khi thị trường Mỹ mở cửa, các nhà giao dịch tại đây tiếp nối xu hướng tích cực, đưa giá vàng lên mức 3745 USD/ounce vào cuối ngày thứ 2.

Sáng thứ 3, giá vàng có lúc chạm sát ngưỡng 3.760 USD/ounce trước khi một đợt mua vào mạnh giúp nó bứt phá lên gần 3.790 USD/ounce, đây cũng là mức cao nhất trong tuần. Tuy nhiên, vàng không thể giữ vững đỉnh cao này. Giá bắt đầu giảm nhẹ trong ngày thứ 3 và sáng thứ 4, xuống mức 3718 USD/ounce.

Sau đó giá vàng nhanh chóng phục hồi trở lại ngưỡng 3.750 USD/ounce. Mô hình giá lên xuống xen kẽ này lặp lại vào thứ 5, nhưng lần này, các nhà giao dịch Mỹ thể hiện sự quan tâm mua vào, giúp giá ổn định ở khu vực quanh 3.755 USD/ounce.

Phiên giao dịch cuối tuần vào thứ 6 chứng kiến một đợt tăng giá đáng kể. Báo cáo lạm phát PCE tạo ra xung lực mạnh, đẩy giá vàng từ 3751 USD/ounce lên sát 3784 USD/ounce vào đầu giờ chiều. Sau đó, một số nhà đầu tư chốt lời khiến giá hạ nhiệt đôi chút. Cuối cùng, vàng kết thúc tuần giao dịch thứ 7 ở mức giá ổn định gần 3765 USD/ounce.

Theo kết quả khảo sát mới nhất từ Kitco News, giới chuyên gia trên Phố Wall tỏ ra lạc quan chưa từng thấy về giá vàng thế giới tuần này.

Cuộc khảo sát có sự tham gia của 19 chuyên gia phân tích. 16 chuyên gia (84%), dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần này. Không có ý kiến nào cho rằng giá vàng giảm. 3 chuyên gia (16%) kỳ vọng giá vàng đi ngang trong những ngày sắp tới.

Khảo sát trực 265 nhà đầu tư cá nhân. Có 166 nhà đầu tư (63%) kỳ vọng giá vàng tăng cao hơn. 56 nhà đầu tư (21%) dự đoán giá vàng giảm. 43 nhà đầu tư còn lại (16%) kỳ vọng giá vàng đi ngang.

