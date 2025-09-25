Thứ Năm, 25/9/2025
Thị trường

Giá vàng chiều nay 25/9/2025: Bảng giá vàng SJC, vàng nhẫn, vàng thế giới

Quốc Duẩn25/09/2025 15:00

Giá vàng chiều nay 25/9: Giá vàng miếng SJC DOJI PNJ, BTMC cùng vàng nhẫn 9999 giảm 600 nghìn đồng/lượng so với sáng nay. Giá vàng thế giới quay đầu giảm mạnh

Giá vàng trong nước chiều nay 24/9/2025

Tính đến 15h00 chiều nay 25/9/2025, giá vàng miếng trong nước tăng trở lại so với sáng nay. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 132,5 - 134,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 132,5 - 134,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá giảm 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 24/9 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 133,5 - 134,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng giảm 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 132,5 - 134,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 132 - 134,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng giảm 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng chiều nay 24/9/2025: Bảng giá vàng SJC, vàng nhẫn, vàng thế giới

Tính đến 15h00 ngày 25/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 128,5 - 131,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 128,9 - 131,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 400 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày hôm qua.

Bảng giá vàng chiều nay 24/9/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay
Ngày 25/9/2025
(Triệu đồng)
Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
SJC tại Hà Nội
132,5134,5
-600-600
Tập đoàn DOJI
132,5134,5
-600-600
Mi Hồng
133,5134,5
-600-600
PNJ
132,5
134,5
-600-600
Bảo Tín Minh Châu
132,5
134,5
-600-600
Phú Quý132134,5
-600-600
1. DOJI - Cập nhật: 25/9/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
AVPL/SJC HN132,500 ▼600K134,500 ▼600K
AVPL/SJC HCM132,500 ▼600K134,500 ▼600K
AVPL/SJC ĐN132,500 ▼600K134,500 ▼600K
Nguyên liệu 9999 - HN119,800 ▼500K121,800 ▼500K
Nguyên liệu 999 - HN119,300 ▼500K121,300 ▼500K
2. PNJ - Cập nhật: 25/9/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Vàng miếng SJC 999.9132,500 ▼600K134,500 ▼600K
Nhẫn Trơn PNJ 999.9128,500 ▼300K131,500 ▼300K
Vàng Kim Bảo 999.9128,500 ▼300K131,500 ▼300K
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9128,500 ▼300K131,500 ▼300K
Vàng PNJ - Phượng Hoàng128,500 ▼300K131,500 ▼300K
Vàng nữ trang 999.9126,100 ▼400K128,600 ▼400K
Vàng nữ trang 999125,970 ▼400K128,470 ▼400K
Vàng nữ trang 9920125,170 ▼400K127,670 ▼400K
Vàng nữ trang 99124,910 ▼400K127,410 ▼400K
Vàng 916 (22K)115,400 ▼360K117,900 ▼360K
Vàng 750 (18K)89,100 ▼300K96,600 ▼300K
Vàng 680 (16.3K)80,100 ▼270K87,600 ▼270K
Vàng 650 (15.6K)76,240 ▼260K83,740 ▼260K
Vàng 610 (14.6K)71,100 ▼240K78,600 ▼240K
Vàng 585 (14K)67,880 ▼240K75,380 ▼240K
Vàng 416 (10K)46,150 ▼160K53,650 ▼160K
Vàng 375 (9K)40,880 ▼150K48,380 ▼150K
Vàng 333 (8K)35,090 ▼130K42,590 ▼130K
3. SJC - Cập nhật: 25/9/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG132,500 ▼600K134,500 ▼600K
Vàng SJC 5 chỉ132,500 ▼600K134,520 ▼600K
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ132,500 ▼600K134,530 ▼600K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ128,300 ▼500K131,000 ▼500K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ128,300 ▼500K131,100 ▼500K
Nữ trang 99,99%125,500 ▼500K128,500 ▼500K
Nữ trang 99%122,227 ▼495K127,227 ▼495K
Nữ trang 68%80,038 ▼340K87,538 ▼340K
Nữ trang 41,7%46,239 ▼208K53,739 ▼208K

Giá vàng thế giới chiều nay 25/9/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 15h00 ngày 24/9 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3742,85 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 30,54 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,450 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 119,3 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Hiện tại, giá vàng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 15,2 triệu đồng/lượng

gia-vang-the-gioi-xau-usd-hom-nay-bieu-do-gia-vang-the-gioi-xau-usd-truc-tiep-24-7-09-25-2025_02_26_pm.jpg

Sau một vài ngày tăng giá liên tục, giá vàng trong nước bắt đầu giảm nhiệt và không còn giữ đà tăng như trước. Sự biến động này xảy ra với cả vàng miếng SJC lẫn vàng nhẫn, chủ yếu là do chịu ảnh hưởng từ giá vàng thế giới.

Nguyên nhân chính của đợt giảm giá vàng thế giới này được cho là do các nhà đầu tư thực hiện bán ra ồ ạt để chốt lời sau khi giá đã lên quá cao.

Nhiều chuyên gia nhận định đợt giảm giá hiện tại có thể lại là một cơ hội tốt cho những nhà đầu tư có chiến lược dài hạn. Lý do là bởi các yếu tố như lạm phát trên toàn cầu và tình hình chính trị bất ổn ở nhiều nơi vẫn đang hỗ trợ cho giá vàng về lâu dài.

Tuy vậy, họ cũng khuyến cáo các nhà đầu tư cần hết sức chú ý theo dõi các thông tin kinh tế quan trọng sắp tới từ Mỹ, như báo cáo việc làm và quyết định lãi suất của FED, để dự đoán hướng đi tiếp theo của thị trường vàng.

      Thị trường
      Giá vàng chiều nay 25/9/2025: Bảng giá vàng SJC, vàng nhẫn, vàng thế giới

