Thị trường

Giá vàng chiều nay 23/9/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng thế giới

Quốc Duẩn23/09/2025 14:45

Giá vàng chiều nay 23/9: Giá vàng miếng SJC DOJI PNJ, BTMC cùng vàng nhẫn 9999 tăng 1 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới tăng gần 40 USD/Ounce trong sáng nay.

Giá vàng trong nước chiều nay 23/9/2025

Tính đến 15h00 chiều nay 23/9/2025, giá vàng miếng trong nước tăng 1 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 132,6 - 134,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 132,6 - 134,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 21/9 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 133,6 - 134,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 132,6 - 134,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 132 - 134,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng chiều nay 23/9/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng thế giới

Tính đến 15h00 ngày 23/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 128,5-131,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 128,8 - 131,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày hôm qua.

Bảng giá vàng chiều nay 23/9/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay
Ngày 23/9/2025
(Triệu đồng)
Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
SJC tại Hà Nội
132,6134,6
+1000+1000
Tập đoàn DOJI
132,6134,6
+1000+1000
Mi Hồng
133,6134,6
+1000+1000
PNJ
132,6
134,6
+1000+1000
Bảo Tín Minh Châu
132,6
134,6
+1000+1000
Phú Quý132134,6
+1000+1000
1. DOJI - Cập nhật: 23/9/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
AVPL/SJC HN132,600 ▲1000K134,600 ▲1000K
AVPL/SJC HCM132,600 ▲1000K134,600 ▲1000K
AVPL/SJC ĐN132,600 ▲1000K134,600 ▲1000K
Nguyên liệu 9999 - HN121,500 ▲1500K123,500 ▲1500K
Nguyên liệu 999 - HN121,000 ▲1500K123,000 ▲1500K
2. PNJ - Cập nhật: 23/9/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Vàng miếng SJC 999.9132,600 ▲1000K134,600 ▲1000K
Nhẫn Trơn PNJ 999.9128,400 ▲1100K131,400 ▲1100K
Vàng Kim Bảo 999.9128,400 ▲1100K131,400 ▲1100K
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9128,400 ▲1100K131,400 ▲1100K
Vàng PNJ - Phượng Hoàng128,400 ▲1100K131,400 ▲1100K
Vàng nữ trang 999.9126,000 ▲1400K128,500 ▲1400K
Vàng nữ trang 999125,870 ▲1400K128,370 ▲1400K
Vàng nữ trang 9920125,070 ▲1390K127,570 ▲1390K
Vàng nữ trang 99124,820 ▲1390K127,320 ▲1390K
Vàng 916 (22K)115,310 ▲1290K117,810 ▲1290K
Vàng 750 (18K)89,030 ▲1050K96,530 ▲1050K
Vàng 680 (16.3K)80,030 ▲950K87,530 ▲950K
Vàng 650 (15.6K)76,180 ▲910K83,680 ▲910K
Vàng 610 (14.6K)71,040 ▲860K78,540 ▲860K
Vàng 585 (14K)67,820 ▲820K75,320 ▲820K
Vàng 416 (10K)46,110 ▲590K53,610 ▲590K
Vàng 375 (9K)40,840 ▲530K48,340 ▲530K
Vàng 333 (8K)35,060 ▲470K42,560 ▲470K
3. SJC - Cập nhật: 23/9/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG132,600 ▲1000K134,600 ▲1000K
Vàng SJC 5 chỉ132,600 ▲1000K134,620 ▲1000K
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ132,600 ▲1000K134,630 ▲1000K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ128,300 ▲1000K131,000 ▲1000K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ128,300 ▲1000K131,100 ▲1000K
Nữ trang 99,99%125,500 ▲1000K128,500 ▲1000K
Nữ trang 99%122,227 ▲990K127,227 ▲990K
Nữ trang 68%80,038 ▲680K87,538 ▲680K
Nữ trang 41,7%46,239 ▲417K53,739 ▲417K

Giá vàng thế giới chiều nay 23/9/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 15h00 ngày 23/9 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3753,76 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 39,74 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,448 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 119,7 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Hiện tại, giá vàng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 14,9 triệu đồng/lượng

gia-vang-the-gioi-xau-usd-hom-nay-bieu-do-gia-vang-the-gioi-xau-usd-truc-tiep-24-7-09-23-2025_02_22_pm.jpg

Trên thị trường tự do, một số cửa hàng vàng nhỏ đã đẩy giá vàng miếng SJC lên mức 135,1 - 137,1 triệu đồng/lượng ở hai chiều mua - bán. So với các doanh nghiệp vàng lớn, mức giá này cao hơn khoảng 2,5 triệu đồng/lượng.

Tổng hợp hai yếu tố: bất ổn toàn cầu và chính sách tiền tệ nới lỏng, giá vàng nhiều khả năng sẽ còn biến động mạnh trong thời gian tới. Với nhà đầu tư nhỏ lẻ, sự chênh lệch giá vàng giữa các của hàng nhỏ và các doanh nghiệp lớn cũng là một yếu tố cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định mua bán.

      x
      Thị trường
      Giá vàng chiều nay 23/9/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng thế giới

