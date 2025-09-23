Thị trường Giá vàng chiều nay 23/9/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng thế giới Giá vàng chiều nay 23/9: Giá vàng miếng SJC DOJI PNJ, BTMC cùng vàng nhẫn 9999 tăng 1 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới tăng gần 40 USD/Ounce trong sáng nay.

Giá vàng trong nước chiều nay 23/9/2025

Tính đến 15h00 chiều nay 23/9/2025, giá vàng miếng trong nước tăng 1 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 132,6 - 134,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 132,6 - 134,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 21/9 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 133,6 - 134,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 132,6 - 134,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 132 - 134,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Tính đến 15h00 ngày 23/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 128,5-131,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 128,8 - 131,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày hôm qua.

Bảng giá vàng chiều nay 23/9/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay

Ngày 23/9/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

132,6 134,6

+1000 +1000 Tập đoàn DOJI

132,6 134,6

+1000 +1000 Mi Hồng

133,6 134,6

+1000 +1000 PNJ

132,6

134,6

+1000 +1000 Bảo Tín Minh Châu

132,6

134,6

+1000 +1000

Phú Quý 132 134,6

+1000 +1000

1. DOJI - Cập nhật: 23/9/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC HN 132,600 ▲1000K 134,600 ▲1000K AVPL/SJC HCM 132,600 ▲1000K 134,600 ▲1000K AVPL/SJC ĐN 132,600 ▲1000K 134,600 ▲1000K Nguyên liệu 9999 - HN 121,500 ▲1500K 123,500 ▲1500K Nguyên liệu 999 - HN 121,000 ▲1500K 123,000 ▲1500K

2. PNJ - Cập nhật: 23/9/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 132,600 ▲1000K 134,600 ▲1000K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 128,400 ▲1100K 131,400 ▲1100K Vàng Kim Bảo 999.9 128,400 ▲1100K 131,400 ▲1100K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 128,400 ▲1100K 131,400 ▲1100K Vàng PNJ - Phượng Hoàng 128,400 ▲1100K 131,400 ▲1100K Vàng nữ trang 999.9 126,000 ▲1400K 128,500 ▲1400K Vàng nữ trang 999 125,870 ▲1400K 128,370 ▲1400K Vàng nữ trang 9920 125,070 ▲1390K 127,570 ▲1390K Vàng nữ trang 99 124,820 ▲1390K 127,320 ▲1390K Vàng 916 (22K) 115,310 ▲1290K 117,810 ▲1290K Vàng 750 (18K) 89,030 ▲1050K 96,530 ▲1050K Vàng 680 (16.3K) 80,030 ▲950K 87,530 ▲950K Vàng 650 (15.6K) 76,180 ▲910K 83,680 ▲910K Vàng 610 (14.6K) 71,040 ▲860K 78,540 ▲860K Vàng 585 (14K) 67,820 ▲820K 75,320 ▲820K Vàng 416 (10K) 46,110 ▲590K 53,610 ▲590K Vàng 375 (9K) 40,840 ▲530K 48,340 ▲530K Vàng 333 (8K) 35,060 ▲470K 42,560 ▲470K

3. SJC - Cập nhật: 23/9/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 132,600 ▲1000K 134,600 ▲1000K Vàng SJC 5 chỉ 132,600 ▲1000K 134,620 ▲1000K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 132,600 ▲1000K 134,630 ▲1000K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 128,300 ▲1000K 131,000 ▲1000K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 128,300 ▲1000K 131,100 ▲1000K Nữ trang 99,99% 125,500 ▲1000K 128,500 ▲1000K Nữ trang 99% 122,227 ▲990K 127,227 ▲990K Nữ trang 68% 80,038 ▲680K 87,538 ▲680K Nữ trang 41,7% 46,239 ▲417K 53,739 ▲417K

Giá vàng thế giới chiều nay 23/9/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 15h00 ngày 23/9 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3753,76 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 39,74 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,448 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 119,7 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Hiện tại, giá vàng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 14,9 triệu đồng/lượng

Trên thị trường tự do, một số cửa hàng vàng nhỏ đã đẩy giá vàng miếng SJC lên mức 135,1 - 137,1 triệu đồng/lượng ở hai chiều mua - bán. So với các doanh nghiệp vàng lớn, mức giá này cao hơn khoảng 2,5 triệu đồng/lượng.

Tổng hợp hai yếu tố: bất ổn toàn cầu và chính sách tiền tệ nới lỏng, giá vàng nhiều khả năng sẽ còn biến động mạnh trong thời gian tới. Với nhà đầu tư nhỏ lẻ, sự chênh lệch giá vàng giữa các của hàng nhỏ và các doanh nghiệp lớn cũng là một yếu tố cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định mua bán.