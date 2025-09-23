Giá vàng chiều nay 23/9/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng thế giới
Giá vàng chiều nay 23/9: Giá vàng miếng SJC DOJI PNJ, BTMC cùng vàng nhẫn 9999 tăng 1 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới tăng gần 40 USD/Ounce trong sáng nay.
Giá vàng trong nước chiều nay 23/9/2025
Tính đến 15h00 chiều nay 23/9/2025, giá vàng miếng trong nước tăng 1 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Cụ thể:
Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 132,6 - 134,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 132,6 - 134,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 21/9 hôm qua.
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 133,6 - 134,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.
Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 132,6 - 134,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.
Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 132 - 134,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Tính đến 15h00 ngày 23/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 128,5-131,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 128,8 - 131,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày hôm qua.
Bảng giá vàng chiều nay 23/9/2025 mới nhất như sau:
|Giá vàng chiều nay
|Ngày 23/9/2025
(Triệu đồng)
|Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|SJC tại Hà Nội
|132,6
|134,6
|+1000
|+1000
|Tập đoàn DOJI
|132,6
|134,6
|+1000
|+1000
|Mi Hồng
|133,6
|134,6
|+1000
|+1000
|PNJ
|132,6
|134,6
|+1000
|+1000
|Bảo Tín Minh Châu
|132,6
|134,6
|+1000
|+1000
|Phú Quý
|132
|134,6
|+1000
|+1000
|1. DOJI - Cập nhật: 23/9/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|AVPL/SJC HN
|132,600 ▲1000K
|134,600 ▲1000K
|AVPL/SJC HCM
|132,600 ▲1000K
|134,600 ▲1000K
|AVPL/SJC ĐN
|132,600 ▲1000K
|134,600 ▲1000K
|Nguyên liệu 9999 - HN
|121,500 ▲1500K
|123,500 ▲1500K
|Nguyên liệu 999 - HN
|121,000 ▲1500K
|123,000 ▲1500K
|2. PNJ - Cập nhật: 23/9/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Vàng miếng SJC 999.9
|132,600 ▲1000K
|134,600 ▲1000K
|Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|128,400 ▲1100K
|131,400 ▲1100K
|Vàng Kim Bảo 999.9
|128,400 ▲1100K
|131,400 ▲1100K
|Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
|128,400 ▲1100K
|131,400 ▲1100K
|Vàng PNJ - Phượng Hoàng
|128,400 ▲1100K
|131,400 ▲1100K
|Vàng nữ trang 999.9
|126,000 ▲1400K
|128,500 ▲1400K
|Vàng nữ trang 999
|125,870 ▲1400K
|128,370 ▲1400K
|Vàng nữ trang 9920
|125,070 ▲1390K
|127,570 ▲1390K
|Vàng nữ trang 99
|124,820 ▲1390K
|127,320 ▲1390K
|Vàng 916 (22K)
|115,310 ▲1290K
|117,810 ▲1290K
|Vàng 750 (18K)
|89,030 ▲1050K
|96,530 ▲1050K
|Vàng 680 (16.3K)
|80,030 ▲950K
|87,530 ▲950K
|Vàng 650 (15.6K)
|76,180 ▲910K
|83,680 ▲910K
|Vàng 610 (14.6K)
|71,040 ▲860K
|78,540 ▲860K
|Vàng 585 (14K)
|67,820 ▲820K
|75,320 ▲820K
|Vàng 416 (10K)
|46,110 ▲590K
|53,610 ▲590K
|Vàng 375 (9K)
|40,840 ▲530K
|48,340 ▲530K
|Vàng 333 (8K)
|35,060 ▲470K
|42,560 ▲470K
|3. SJC - Cập nhật: 23/9/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
|Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|132,600 ▲1000K
|134,600 ▲1000K
|Vàng SJC 5 chỉ
|132,600 ▲1000K
|134,620 ▲1000K
|Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|132,600 ▲1000K
|134,630 ▲1000K
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|128,300 ▲1000K
|131,000 ▲1000K
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|128,300 ▲1000K
|131,100 ▲1000K
|Nữ trang 99,99%
|125,500 ▲1000K
|128,500 ▲1000K
|Nữ trang 99%
|122,227 ▲990K
|127,227 ▲990K
|Nữ trang 68%
|80,038 ▲680K
|87,538 ▲680K
|Nữ trang 41,7%
|46,239 ▲417K
|53,739 ▲417K
Giá vàng thế giới chiều nay 23/9/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua
Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 15h00 ngày 23/9 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3753,76 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 39,74 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,448 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 119,7 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Hiện tại, giá vàng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 14,9 triệu đồng/lượng
Trên thị trường tự do, một số cửa hàng vàng nhỏ đã đẩy giá vàng miếng SJC lên mức 135,1 - 137,1 triệu đồng/lượng ở hai chiều mua - bán. So với các doanh nghiệp vàng lớn, mức giá này cao hơn khoảng 2,5 triệu đồng/lượng.
Tổng hợp hai yếu tố: bất ổn toàn cầu và chính sách tiền tệ nới lỏng, giá vàng nhiều khả năng sẽ còn biến động mạnh trong thời gian tới. Với nhà đầu tư nhỏ lẻ, sự chênh lệch giá vàng giữa các của hàng nhỏ và các doanh nghiệp lớn cũng là một yếu tố cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định mua bán.