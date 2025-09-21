Thị trường Cập nhật thị trường, giá cả chiều nay 21/9/2025 Tin thị trường chiều nay 21/9 lúc 17h00: Giá vàng, giá bạc trong nước và thế giới tuần qua tăng mạnh. Giá cà phê, xăng dầu tuần qua giảm.

Giá vàng thế giới tuần qua tăng mạnh

Tính đến 17h00 chiều nay theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đã chạm mốc 3684,59 USD/ounce, tăng 1,12% tương đương tăng 40,94 USD/Ounce so với tuần trước.

Dựa trên tỷ giá USD/VND hôm nay tại ngân hàng Vietcombank (26,445 VND/USD), giá vàng thế giới hôm nay quy đổi tương đương 117,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước chiều nay 21/9/2025

Tính đến 17h00 chiều nay 21/9/2025, giá vàng miếng trong nước tăng mạnh 1,9 triệu đồng/lượng chiều bán so với tuần trước. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 131 - 133 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC và vàng miếng PNJ niêm yết ở ngưỡng 131 - 133 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 132-133 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 131 - 133 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 130,5 - 133 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Tính đến 17h00 ngày 21/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết tăng 600 nghìn đồng/lượng so với tuần trước ở cả hai chiều mua - bán ở ngưỡng 126,8-129,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra);

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn tăng 200 nghìn đồng/lượng so với tuần trước ở ngưỡng 127 - 130 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bảng giá vàng chiều nay 21/9/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay

Ngày 21/9/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

131 133

- - Tập đoàn DOJI

131 133

- - Mi Hồng

132 133

- - PNJ

131

133

- - Bảo Tín Minh Châu

131

133

- -

Phú Quý 130,5 133

- -

1. DOJI - Cập nhật: 21/9/2025 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC HN 131,000 133,000 AVPL/SJC HCM 131,000 133,000 AVPL/SJC ĐN 131,000 133,000 Nguyên liệu 9999 - HN 118,500 120,500 Nguyên liệu 999 - HN 118,000 120,000

2. PNJ - Cập nhật: 21/9/2025 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 131,000 133,000 Nhẫn Trơn PNJ 999.9 126,800 129,800 Vàng Kim Bảo 999.9 126,800 129,800 Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 126,800 129,800 Vàng PNJ - Phượng Hoàng 126,800 129,800 Vàng nữ trang 999.9 123,500 126,000 Vàng nữ trang 999 123,370 125,870 Vàng nữ trang 9920 122,590 125,090 Vàng nữ trang 99 122,340 124,840 Vàng 916 (22K) 113,020 115,520 Vàng 750 (18K) 87,150 94,650 Vàng 680 (16.3K) 78,330 85,830 Vàng 650 (15.6K) 74,550 82,050 Vàng 610 (14.6K) 69,510 77,010 Vàng 585 (14K) 66,360 73,860 Vàng 416 (10K) 45,070 52,570 Vàng 375 (9K) 39,900 47,400 Vàng 333 (8K) 34,230 41,730

3. SJC - Cập nhật: 21/9/2025 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 131,000 133,000 Vàng SJC 5 chỉ 131,000 133,020 Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 131,000 133,030 Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 126,800 129,500 Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 126,800 129,600 Nữ trang 99,99% 124,000 127,000 Nữ trang 99% 120,742 125,742 Nữ trang 68% 79,018 86,518 Nữ trang 41,7% 45,614 53,114

Giá bạc chiều nay 21/9: Bật tăng, duy trì chuỗi đi lên

Giá bạc trong nước hôm nay 21/9 có dấu hiệu khởi sắc. Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), giá niêm yết ở mức 1.653.000 đồng/lượng cho giao dịch mua vào và 1.704.000 đồng/lượng cho bán ra. Mức giá này cao hơn so với các phiên giao dịch trước, cho thấy xu hướng phục hồi khá rõ.

Tình hình cũng tương tự tại nhiều điểm giao dịch khác ở Hà Nội. Các doanh nghiệp niêm yết giá mua vào ở mức 1.372.000 đồng/lượng và giá bán ra là 1.406.000 đồng/lượng. Khoảng chênh lệch giữa giá mua và bán được duy trì ổn định.

Tại TP. Hồ Chí Minh, thị trường bạc cũng chung xu hướng. Giá niêm yết hiện ở mức 1.374.000 đồng/lượng cho mua vào và 1.511.000 đồng/lượng cho bán ra.

Không chỉ trong nước, giá bạc thế giới cũng đang tăng. Hiện tại, bạc quốc tế được giao dịch ở mức 1.136.000 đồng/ounce cho mua vào và 1.142.000 đồng/ounce cho bán ra. Tính theo đô la Mỹ, giá bạc thế giới đạt 42,83 USD/ounce, tăng 0,81 USD so với sáng ngày hôm trước.

Tỷ giá USD chiều ngày 21/9: Giảm tuần thứ hai liên tiếp

Tính đến 17h00 chiều 21/9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và USD ở mức 25,186 VND/USD, giảm nhẹ 30 đồng so với đầu tuần.

Theo biên độ ±5% xung quanh mức tỷ giá trung tâm. Điều này có nghĩa là tỷ giá mua bán có thể dao động từ 23,927 đến 26,445 VND/USD.

Cục Quản lý ngoại hối cũng duy trì mức tỷ giá tham khảo không đổi so với hôm qua, trong khoảng từ 24,977 đến 26,395 VND/USD.

Tại các ngân hàng thương mại, giá USD được niêm yết khá ổn định. Vietcombank đặt mức mua vào 26,175 VND/USD và bán ra 26,445 VND/USD.

Agribank giao dịch ở mức mua 26,220 VND/USD và bán 26,445 VND/USD.

VietinBank công bố tỷ giá từ 26,280 đến 26,445 VND/USD.

Techcombank niêm yết giá mua vào 26,121 VND/USD và bán ra 26,445 VND/USD.

ACB giữ nguyên mức giá 26,180 VND/USD mua vào và 26,445 VND/USD bán ra.

SHB cũng không thay đổi giá, với mua vào 25,060 VND/USD và bán ra 26,445 VND/USD.

Trên thị trường tự do, giá USD hôm nay giao dịch quanh mức 26,410 VND/USD khi mua vào và 26,510 VND/USD khi bán ra, không thay đổi so với sáng hôm qua.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD Index - đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ 6 loại tiền tệ chính - chốt tuần ở 97,27 điểm, giảm nhẹ 0,27%.

Giá tiêu hôm nay 21/9/2025: Liên tục đi ngang

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm không thay đổi so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 147,000 đồng/kg đến 150,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 150,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai không thay đổi so với ngày hôm qua hiện ở mức 147,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 150,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 149,000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày hôm qua. Đồng Nai không thay đổi so với hôm qua ở mức 149,000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai (Bình Phước cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 147,000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 21/9 (theo giờ địa phương) như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia không thay đổi so với ngày hôm qua ở mức 7,027 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok không thay đổi so với ngày hôm qua đạt 9957 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Brazil không thay đổi so với hôm qua ở mức 6,600 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 9,700 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng không thay đổi so với hôm qua đạt 12,900 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6,600 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6,800 USD/tấn.

Ngoài ra, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua đạt 9,250 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay 21/9/2025: Giảm 9000 đồng/kg tuần qua

Giá cà phê trong nước hôm nay 21/9/2025 tại khu vực Tây Nguyên không thay đổi so với hôm qua, dao động trong khoảng 110,800 - 111,500 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 111,500 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 111,500 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai không thay đổi so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 111,200 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê không thay đổi so với hôm qua và ở mức giá 110,800 đồng/kg.

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đạt 4353 USD/tấn, giảm 6,69% (312 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 giảm 7,02% (312 USD/tấn), xuống mức 4153 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 4,07% (15,55 US cent/pound) so với hôm qua, xuống mức 365,3 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2026 giảm 4,15% (15 US cent/pound), đạt 346,25 US cent/pound.

Trên sàn giao dịch Brazil, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 giảm 4,74% (21,75 US cent/pound) so với hôm qua, xuống mức 436,6 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 1,1% (4,85 US cent/pound), đạt 432,95 US cent/pound.

Giá dầu hôm nay 21/9/2025: Tuần giảm giá do nguồn cung dồi dào

Kết thúc một tuần giao dịch, dầu thô WTI ở mức 62,69 USD/thùng cuối tuần trước, giảm xuống 62,68 USD/thùng cuối tuần này, hầu như không thay đổi so với mức chốt phiên cuối tuần trước.

Dầu Brent ở mức 66,99 USD/thùng cuối tuần trước, giảm xuống 66,68 USD/thùng cuối tuần này. Tính chung tuần qua, dầu Brent giảm nhẹ 0,31 USD/thùng, tương ứng giảm 0,46% so với tuần trước.

Bộ Công Thương công bố giá bán lẻ xăng dầu mới áp dụng từ 15h ngày 18/9. Cụ thể như sau:

- Giá xăng E5 RON92 tăng thêm 230 đồng, lên mức tối đa 19.986 đồng/lít.

- Giá xăng RON95 tăng 208 đồng, đạt mức 20.608 đồng/lít.

- Giá xăng E10 RON 95-III tăng mạnh 560 đồng, đạt mức 20.600 đồng/lít.

- Dầu diesel tăng 62 đồng lên 18.705 đồng/lít.

- Giá dầu hỏa tăng 176 đồng lên 18.544 đồng/lít.

- Giá dầu mazut tăng 40 đồng, lên 15.130 đồng/kg.

Trong kỳ này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá.