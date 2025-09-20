Thị trường Cập nhật thị trường, giá cả chiều nay 20/9/2025 Tin thị trường chiều nay 20/9 lúc 18h00: Giá vàng trong nước và thế giới, giá bạc, tỷ giá USD cùng nhịp tăng.

Giá vàng thế giới chiều nay tăng mạnh

Tính đến 18h00 chiều nay theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đã chạm mốc 3684,59 USD/ounce, tăng 0,89% tương đương tăng 32,38 USD/Ounce so với hôm qua.

Dựa trên tỷ giá USD/VND hôm nay tại ngân hàng Vietcombank (26,445 VND/USD), giá vàng thế giới hôm nay quy đổi tương đương 117,5 triệu đồng/lượng. Hiện tại, giá vàng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 15,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước chiều nay 20/9/2025

Tính đến 18h00 chiều nay 20/9/2025, giá vàng miếng trong nước tăng mạnh so với hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 131 - 133 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC và vàng miếng PNJ niêm yết ở ngưỡng 131 - 133 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 132-133 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 131 - 133 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 130,5 - 133 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Tính đến 18h00 ngày 20/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán ở ngưỡng 126,8-129,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra);

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn tăng 200 nghìn đồng/lượng ở ngưỡng 127 - 130 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bảng giá vàng chiều nay 20/9/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay

Ngày 20/9/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

131 133

+1000 +1000 Tập đoàn DOJI

131 133

+1000 +1000 Mi Hồng

132 133

+1000 +1000 PNJ

131

133

+1000 +1000 Bảo Tín Minh Châu

131

133

+1000 +1000

Phú Quý 130,5 133

+1200 +1000

1. DOJI - Cập nhật: 20/9/2025 18:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC HN 131,000 ▲1000K 133,000 ▲1000K AVPL/SJC HCM 131,000 ▲1000K 133,000 ▲1000K AVPL/SJC ĐN 131,000 ▲1000K 133,000 ▲1000K Nguyên liệu 9999 - HN 118,500 ▲500K 120,500 ▲500K Nguyên liệu 999 - HN 118,000 ▲500K 120,000 ▲500K

2. PNJ - Cập nhật: 20/9/2025 18:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 131,000 ▲1000K 133,000 ▲1000K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 126,800 ▲500K 129,800 ▲500K Vàng Kim Bảo 999.9 126,800 ▲500K 129,800 ▲500K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 126,800 ▲500K 129,800 ▲500K Vàng PNJ - Phượng Hoàng 126,800 ▲500K 129,800 ▲500K Vàng nữ trang 999.9 123,500 126,000 Vàng nữ trang 999 123,370 125,870 Vàng nữ trang 9920 122,590 125,090 Vàng nữ trang 99 122,340 124,840 Vàng 916 (22K) 113,020 115,520 Vàng 750 (18K) 87,150 94,650 Vàng 680 (16.3K) 78,330 85,830 Vàng 650 (15.6K) 74,550 82,050 Vàng 610 (14.6K) 69,510 77,010 Vàng 585 (14K) 66,360 73,860 Vàng 416 (10K) 45,070 52,570 Vàng 375 (9K) 39,900 47,400 Vàng 333 (8K) 34,230 41,730

3. SJC - Cập nhật: 20/9/2025 18:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 131,000 ▲1000K 133,000 ▲1000K Vàng SJC 5 chỉ 131,000 ▲1000K 133,020 ▲1000K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 131,000 ▲1000K 133,030 ▲1000K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 126,800 ▲800K 129,500 ▲800K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 126,800 ▲800K 129,600 ▲800K Nữ trang 99,99% 124,000 ▲800K 127,000 ▲800K Nữ trang 99% 120,742 ▲792K 125,742 ▲792K Nữ trang 68% 79,018 ▲544K 86,518 ▲544K Nữ trang 41,7% 45,614 ▲333K 53,114 ▲333K

Giá bạc chiều nay 20/9: Bật tăng, duy trì chuỗi đi lên

Tại hệ thống Phú Quý, giá bạc sáng 20/9 tăng 51 nghìn đồng/lượng ở chiều mua và 58 nghìn đồng/lượng ở chiều bán, đạt mức 1.653.000 - 1.704.000 đồng/lượng. Đây là phiên tăng thứ hai liên tiếp, cho thấy lực cầu trong nước đang có xu hướng cải thiện.

Tại Hà Nội, giá bạc được các điểm kinh doanh niêm yết trong khoảng 1.359.000 - 1.393.000 đồng/lượng, tăng thêm 22 nghìn đồng ở cả hai chiều so với sáng 19/9. Ở TP. Hồ Chí Minh, giá bán ra cũng tăng khoảng 30 nghìn đồng/lượng, góp phần kéo mặt bằng giá chung nhích lên.

Trên thị trường thế giới, bạc giao ngay bật tăng mạnh lên mức 43,150 USD/ounce, cao hơn 1,137 USD so với cùng thời điểm hôm trước. Đà đi lên này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, cho thấy nhà đầu tư tiếp tục tin tưởng vào triển vọng tăng giá của kim loại quý.

Tỷ giá USD chiều ngày 20/9: Giảm tuần thứ hai liên tiếp

Tính đến 18h00 chiều 20/9, Tỷ giá USD trung tâm dừng ở 25,186 VND/USD, đánh dấu mức suy giảm đáng kể so với giai đoạn “đỉnh” cách đây vài tuần.

Trong tuần từ 15 đến 19/9, tỷ giá USD trung tâm giảm thêm 30 đồng, nối tiếp mức giảm 32 đồng của tuần trước. Trên thị trường tự do, tỷ giá USD biến động mạnh khi giảm tới 510 đồng trong tuần. Cuối phiên ngày 19/9, giá mua - bán lần lượt đạt 26,440 - 26,540 VND/USD.

Tại các ngân hàng, biến động nhỏ hơn so với thị trường tự do. Vietcombank niêm yết tỷ giá mua vào ở mức 26,175 VND/USD và bán ra 26,445 VND/USD, giảm 31 đồng so với cuối tuần trước ở chiều bán, trong khi chiều mua tăng 9 đồng.

BIDV cũng niêm yết 26,202 - 26,445 VND/USD, trong đó giá mua giảm nhẹ 6 đồng.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,5% lên 97,6 điểm. Đây là sự phục hồi sau khi chạm đáy 96,22 điểm, mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022. Diễn biến này xảy ra ngay sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) quyết định hạ lãi suất.

Giá tiêu hôm nay 20/9/2025: Liên tục đi ngang

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm không thay đổi so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 147,000 đồng/kg đến 150,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 150,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai không thay đổi so với ngày hôm qua hiện ở mức 147,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 150,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 149,000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày hôm qua. Đồng Nai không thay đổi so với hôm qua ở mức 149,000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai (Bình Phước cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 147,000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 20/9 (theo giờ địa phương) như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia không thay đổi so với ngày hôm qua ở mức 7,027 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok không thay đổi so với ngày hôm qua đạt 9957 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Brazil không thay đổi so với hôm qua ở mức 6,600 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 9,700 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng không thay đổi so với hôm qua đạt 12,900 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6,600 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6,800 USD/tấn.

Ngoài ra, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua đạt 9,250 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay 20/9/2025: Đột ngột giảm mạnh

Giá cà phê trong nước hôm nay 20/9/2025 tại khu vực Tây Nguyên đột ngột giảm mạnh 5000 đồng/kg so với hôm qua, dao động trong khoảng 110,800 - 111,500 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 111,500 đồng/kg, giảm mạnh 5000 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 111,500 đồng/kg, giảm mạnh 5000 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm mạnh 5000 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 111,200 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm mạnh 5000 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 110,800 đồng/kg.

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đạt 4353 USD/tấn, giảm 6,69% (312 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 giảm 7,02% (312 USD/tấn), xuống mức 4153 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 4,07% (15,55 US cent/pound) so với hôm qua, xuống mức 365,3 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2026 giảm 4,15% (15 US cent/pound), đạt 346,25 US cent/pound.

Trên sàn giao dịch Brazil, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 giảm 4,74% (21,75 US cent/pound) so với hôm qua, xuống mức 436,6 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 1,1% (4,85 US cent/pound), đạt 432,95 US cent/pound.

Giá dầu hôm nay 20/9/2025: Giảm trở lại do nguồn cung dồi dào

Phiên giao dịch cuối tuần chứng kiến giá dầu đi xuống. Dầu Brent chốt ở mức 66,68 USD/thùng, giảm 76 cent (1,1%). Dầu WTI của Mỹ giảm 89 cent (1,4%), xuống 62,68 USD/thùng. Dù giảm trong ngày, cả hai loại dầu vẫn ghi nhận tuần tăng thứ hai liên tiếp.

Bộ Công Thương công bố giá bán lẻ xăng dầu mới áp dụng từ 15h ngày 18/9. Cụ thể như sau:

- Giá xăng E5 RON92 tăng thêm 230 đồng, lên mức tối đa 19.986 đồng/lít.

- Giá xăng RON95 tăng 208 đồng, đạt mức 20.608 đồng/lít.

- Giá xăng E10 RON 95-III tăng mạnh 560 đồng, đạt mức 20.600 đồng/lít.

- Dầu diesel tăng 62 đồng lên 18.705 đồng/lít.

- Giá dầu hỏa tăng 176 đồng lên 18.544 đồng/lít.

- Giá dầu mazut tăng 40 đồng, lên 15.130 đồng/kg.

Trong kỳ này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá.