Cập nhật thị trường, giá cả chiều nay 19/9/2025
Tin thị trường chiều nay 19/9 lúc 18h00: Giá vàng trong nước và thế giới giảm nhẹ, tỷ giá USD ngân hàng tăng. Giá dầu và cà phê thế giới đều giảm.
Giá vàng thế giới chiều nay giảm nhẹ
Tính đến 18h00 chiều nay theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đã chạm mốc 3658,55 USD/ounce, giảm 0,25% tương đương giảm 9,07 USD/Ounce so với hôm qua.
Dựa trên tỷ giá USD/VND hôm nay tại ngân hàng Vietcombank (26,445 VND/USD), giá vàng thế giới hôm nay quy đổi tương đương 116,6 triệu đồng/lượng. Hiện tại, giá vàng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 15,4 triệu đồng/lượng.
Giá vàng trong nước chiều nay 19/9/2025
Tính đến 18h00 chiều nay 19/9/2025, giá vàng miếng trong nước không thay đổi so với hôm qua. Cụ thể:
Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 130 - 132 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC và vàng miếng PNJ niêm yết ở ngưỡng 130 - 132 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 131-132 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 130 - 132 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 129,3 - 132 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Tính đến 18h00 ngày 19/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán ở ngưỡng 126,3-129,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra);
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn giảm 200 nghìn đồng/lượng ở ngưỡng 126,8 - 129,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Bảng giá vàng chiều nay 19/9/2025 mới nhất như sau:
|Giá vàng chiều nay
|Ngày 19/9/2025 (Triệu đồng)
|Chênh lệch (nghìn đồng/lượng)
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|SJC tại Hà Nội
|130
|132
|-
|-
|Tập đoàn DOJI
|130
|132
|-
|-
|Mi Hồng
|131
|132
|-
|-
|PNJ
|130
|132
|-
|-
|Bảo Tín Minh Châu
|130
|132
|-
|-
|Phú Quý
|129,3
|132
|+300
|+300
|1. DOJI - Cập nhật: 19/9/2025 18:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|AVPL/SJC HN
|130,000
|132,000
|AVPL/SJC HCM
|130,000
|132,000
|AVPL/SJC ĐN
|130,000
|132,000
|Nguyên liệu 9999 - HN
|118,000 ▲500K
|120,000 ▲500K
|Nguyên liệu 999 - HN
|117,900 ▲500K
|119,900 ▲500K
|2. PNJ - Cập nhật: 19/9/2025 18:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Vàng miếng SJC 999.9
|130,000
|132,000
|Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|126,300
|129,300
|Vàng Kim Bảo 999.9
|126,300
|129,300
|Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
|126,300
|129,300
|Vàng PNJ - Phượng Hoàng
|126,300
|129,300
|Vàng nữ trang 999.9
|123,500
|126,000
|Vàng nữ trang 999
|123,370
|125,870
|Vàng nữ trang 9920
|122,590
|125,090
|Vàng nữ trang 99
|122,340
|124,840
|Vàng 916 (22K)
|113,020
|115,520
|Vàng 750 (18K)
|87,150
|94,650
|Vàng 680 (16.3K)
|78,330
|85,830
|Vàng 650 (15.6K)
|74,550
|82,050
|Vàng 610 (14.6K)
|69,510
|77,010
|Vàng 585 (14K)
|66,360
|73,860
|Vàng 416 (10K)
|45,070
|52,570
|Vàng 375 (9K)
|39,900
|47,400
|Vàng 333 (8K)
|34,230
|41,730
|3. SJC - Cập nhật: 19/9/2025 18:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
|Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|130,000
|132,000
|Vàng SJC 5 chỉ
|130,000
|132,020
|Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|130,000
|132,030
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|126,000 ▼300K
|128,700 ▼300K
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|126,000 ▼300K
|128,800 ▼300K
|Nữ trang 99,99%
|123,200 ▼300K
|126,200 ▼300K
|Nữ trang 99%
|119,950 ▼297K
|124,950 ▼297K
|Nữ trang 68%
|78,474 ▼204K
|85,974 ▼204K
|Nữ trang 41,7%
|45,280 ▼125K
|52,780 ▼125K
Tỷ giá USD chiều ngày 19/9: Ngân hàng tăng
Tính đến 18h00 chiều 19/9, Tỷ giá USD biến động trái chiều, ngân hàng thương mại tăng nhẹ.
Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ngày 19/9 ở mức 25,186 VND/USD, không thay đổi so với hôm 18/9.
Với biên độ ±5%, tỷ giá trần được xác định ở mức 26,445 VND/USD và tỷ giá sàn là 23,926 VND/USD.
Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện ở mức 23,977 - 26,395 VND/USD (mua vào - bán ra).
Tại Vietcombank, tỷ giá USD tăng 20 đồng ở chiều mua vào, giữ nguyên chiều bán ra, niêm yết ở mức 26,185 - 26,445 VND/USD. Tại BIDV, tỷ giá tăng 27 đồng ở chiều mua vào, duy trì chiều bán ra, hiện đạt 26,205 - 26,445 VND/USD.
Trên thị trường quốc tế, đồng USD có phiên tăng thứ hai liên tiếp. Chỉ số Dollar Index - thước đo sức mạnh đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,5%, đạt 97,34 điểm.
Giá tiêu hôm nay 19/9/2025: Liên tục đi ngang
Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm không thay đổi so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 147,000 đồng/kg đến 150,000 đồng/kg.
Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 150,000 đồng/kg.
Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai không thay đổi so với ngày hôm qua hiện ở mức 147,000 đồng/kg.
Giá tiêu hôm nay tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 150,000 đồng/kg.
Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 149,000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày hôm qua. Đồng Nai không thay đổi so với hôm qua ở mức 149,000 đồng/kg.
Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai (Bình Phước cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 147,000 đồng/kg.
Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 19/9 (theo giờ địa phương) như sau:
Giá tiêu đen Lampung của Indonesia không thay đổi so với ngày hôm qua ở mức 7,061 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok không thay đổi so với ngày hôm qua đạt 10,006 USD/tấn.
Giá tiêu đen ASTA của Brazil không thay đổi so với hôm qua ở mức 6,600 USD/tấn.
Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 9,700 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng không thay đổi so với hôm qua đạt 12,900 USD/tấn.
Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6,600 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6,800 USD/tấn.
Ngoài ra, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua đạt 9,250 USD/tấn.
Giá cà phê hôm nay 19/9/2025: Giảm nhẹ 200 đồng/kg
Giá cà phê trong nước hôm nay 19/9/2025 tại khu vực Tây Nguyên giảm nhẹ 200 đồng/kg tại Đắk Nông so với hôm qua, dao động trong khoảng 115,800 - 116,500 đồng/kg.
Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 116,500 đồng/kg, giảm nhẹ 200 đồng/kg so với hôm qua.
Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 116,500 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua.
Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai không thay đổi so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 116,200 đồng/kg.
Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê không thay đổi so với hôm qua và ở mức giá 115,800 đồng/kg.
Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đạt 4665 USD/tấn, giảm 0,06% (3 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 giảm 2,5% (111 USD/tấn), xuống mức 4336 USD/tấn.
Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 giảm 0,86% (3,3 US cent/pound) so với hôm qua, xuống mức 377,55 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 1% (3,6 US cent/pound), đạt 357,65 US cent/pound.
Trên sàn giao dịch Brazil, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 giảm 0,76% (3,55 US cent/pound) so với hôm qua, xuống mức 458,35 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 0,74% (3,45 US cent/pound), đạt 456,15 US cent/pound.
Giá dầu hôm nay 19/9/2025: Giảm do nhu cầu nhiên liệu ở Mỹ yếu đi
Trong phiên giao dịch ngày 19/9, giá dầu Brent giảm 0,3% xuống 67,27 USD/thùng, dầu WTI cũng giảm 0,3% còn 63,38 USD/thùng. Dù vậy, cả hai loại dầu vẫn đang hướng tới tuần tăng thứ hai liên tiếp.
Bộ Công Thương công bố giá bán lẻ xăng dầu mới áp dụng từ 15h ngày 18/9. Cụ thể như sau:
- Giá xăng E5 RON92 tăng thêm 230 đồng, lên mức tối đa 19.986 đồng/lít.
- Giá xăng RON95 tăng 208 đồng, đạt mức 20.608 đồng/lít.
- Giá xăng E10 RON 95-III tăng mạnh 560 đồng, đạt mức 20.600 đồng/lít.
- Dầu diesel tăng 62 đồng lên 18.705 đồng/lít.
- Giá dầu hỏa tăng 176 đồng lên 18.544 đồng/lít.
- Giá dầu mazut tăng 40 đồng, lên 15.130 đồng/kg.
Trong kỳ này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá.