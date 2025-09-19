Thị trường Giá vàng hôm nay 19/9/2025: Bảng giá vàng nhẫn 9999, SJC DOJI PNJ, vàng thế giới Giá vàng hôm nay 19/9: Giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt giảm nhẹ. Nghị định 232 sẽ giúp giá vàng miếng giảm khoảng cách với thế giới còn 4-5 triệu đồng.

Giá vàng trong nước hôm nay 19/9/2025

Tính đến 4h00 hôm nay 19/9/2025, giá vàng miếng trong nước giảm mạnh so với hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 130 - 132 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 130 - 132 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với ngày 18/9 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 131-132 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 130 - 132 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 129 - 131,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng giảm 800 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - giảm 600 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Tính đến 4h00 ngày 19/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 126,3-129,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 127 - 130 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 19/9/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 19/9/2025 (Triệu đồng)

Chênh lệch (nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

130 132

-300 -300 Tập đoàn DOJI

130 132

-300 -300 Mi Hồng

131 132

-300 -300 PNJ

130

132

-300 -300 Bảo Tín Minh Châu

130

132

-300 -300

Phú Quý 129 131,7

-800 -600

1. DOJI - Cập nhật: 19/9/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC HN 130,000 ▼300K 132,000 ▼300K AVPL/SJC HCM 130,000 ▼300K 132,000 ▼300K AVPL/SJC ĐN 130,000 ▼300K 132,000 ▼300K Nguyên liệu 9999 - HN 117,500 ▼150K 119,500 ▼150K Nguyên liệu 999 - HN 117,400 ▼150K 119,400 ▼150K

2. PNJ - Cập nhật: 19/9/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 130,000 ▼300K 132,000 ▼300K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 126,300 ▼500K 129,300 ▼500K Vàng Kim Bảo 999.9 126,300 ▼500K 129,300 ▼500K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 126,300 ▼500K 129,300 ▼500K Vàng PNJ - Phượng Hoàng 126,300 ▼500K 129,300 ▼500K Vàng nữ trang 999.9 123,500 ▼400K 126,000 ▼400K Vàng nữ trang 999 123,370 ▼400K 125,870 ▼400K Vàng nữ trang 9920 122,590 ▼400K 125,090 ▼400K Vàng nữ trang 99 122,340 ▼400K 124,840 ▼400K Vàng 916 (22K) 113,020 ▼360K 115,520 ▼360K Vàng 750 (18K) 87,150 ▼300K 94,650 ▼300K Vàng 680 (16.3K) 78,330 ▼270K 85,830 ▼270K Vàng 650 (15.6K) 74,550 ▼260K 82,050 ▼260K Vàng 610 (14.6K) 69,510 ▼240K 77,010 ▼240K Vàng 585 (14K) 66,360 ▼230K 73,860 ▼230K Vàng 416 (10K) 45,070 ▼160K 52,570 ▼160K Vàng 375 (9K) 39,900 ▼150K 47,400 ▼150K Vàng 333 (8K) 34,230 ▼130K 41,730 ▼130K

3. SJC - Cập nhật: 19/9/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 130,000 ▼300K 132,000 ▼300K Vàng SJC 5 chỉ 130,000 ▼300K 132,020 ▼300K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 130,000 ▼300K 132,030 ▼300K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 126,300 ▼300K 129,000 ▼300K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 126,300 ▼300K 129,100 ▼300K Nữ trang 99,99% 123,500 ▼300K 126,500 ▼300K Nữ trang 99% 120,247 ▼297K 125,247 ▼297K Nữ trang 68% 78,678 ▼204K 86,178 ▼204K Nữ trang 41,7% 45,405 ▼125K 52,905 ▼125K

Giá vàng thế giới hôm nay 19/9/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 19/9 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3642,17 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 43,5 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,445 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 116,1 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 15,9 triệu đồng/lượng.

Nghị định 232 được coi là bước ngoặt quan trọng với thị trường vàng. Tuy vậy, giá vàng trong nước không thể ngay lập tức điều chỉnh để ngang bằng giá thế giới. Thị trường hiện cần chờ Thông tư hướng dẫn và thời gian để lượng vàng chính thức được đưa ra lưu thông.

Theo Hiệp hội Kinh doanh Vàng Việt Nam (VGTA), trong trung và dài hạn, các quy định mới sẽ giúp giá vàng miếng thu hẹp khoảng cách với thế giới. Thay vì cao hơn khoảng 15 triệu đồng/lượng như trước, mức chênh lệch có thể giảm còn 4-5 triệu đồng/lượng, tùy vào cung cầu thực tế.

Đại diện một doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh vàng cho biết, mức độ rút ngắn chênh lệch giá vàng phụ thuộc nhiều vào hạn mức nhập khẩu mà cơ quan quản lý cho phép. Khi nguồn cung đủ lớn để đáp ứng nhu cầu, giá vàng trong nước sẽ tiến sát hơn giá thế giới và hạn chế tình trạng đầu cơ.

Giá vàng thế giới cũng đang biến động theo chính sách tiền tệ của Mỹ. Sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm, đồng USD mạnh lên khiến giá vàng giảm nhẹ.

Theo chuyên gia Daniel Pavilonis từ RJO Futures, giá vàng có thể đạt 4.000 USD/ounce vào cuối năm nay, thậm chí cao hơn. Ông cho rằng chính sách tiền tệ nới lỏng, lạm phát kéo dài và bất ổn địa chính trị đang là yếu tố then chốt thúc đẩy xu hướng tăng của kim loại quý.