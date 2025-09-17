Thứ Tư, 17/9/2025
Thị trường

Giá vàng hôm nay 17/9/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng thế giới

Quốc Duẩn17/09/2025 05:30

Giá vàng hôm nay 17/9: Giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng nhẫn, giá vàng thế giới đều bật tăng. Kỳ vọng Fed nới lỏng chính sách có thể đưa giá vàng lên 5.000 USD/ounce.

Giá vàng trong nước hôm nay 17/9/2025

Tính đến 6h00 hôm nay 17/9/2025, giá vàng miếng trong nước tăng mạnh so với hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 130,3 - 132,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,7 triệu đồng/lượng chiều mua - tăng 1,2 triệu đồng/lượng chiều bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 130,3 - 132,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,7 triệu đồng/lượng chiều mua - tăng 1,2 triệu đồng/lượng chiều bán so với chốt ngày 15/9 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 131,3-132,3 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 1,8 triệu đồng/lượng chiều mua - tăng 1,2 triệu đồng/lượng chiều bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 130,3 - 132,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,7 triệu đồng/lượng chiều mua - tăng 1,2 triệu đồng/lượng chiều bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 129,8 - 132,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 2,3 triệu đồng/lượng chiều mua - tăng 1,2 triệu đồng/lượng chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng hôm nay 17/9/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng thế giới

Tính đến 6h00 ngày 17/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 126,8-129,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 127,6 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 17/9/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay
Ngày 17/9/2025
(Triệu đồng)
Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
SJC tại Hà Nội
130,3132,3
+1700+1200
Tập đoàn DOJI
130,3132,3
+1700+1200
Mi Hồng
131,3132,3
+1800+1200
PNJ
130,3
132,3
+1700+1200
Bảo Tín Minh Châu
130,3
132,3
+1700+1200
Phú Quý129,8132,3
+2300+1200
1. DOJI - Cập nhật: 17/9/2025 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
AVPL/SJC HN130,300 ▲1700K132,300 ▲1200K
AVPL/SJC HCM130,300 ▲1700K132,300 ▲1200K
AVPL/SJC ĐN130,300 ▲1700K132,300 ▲1200K
Nguyên liệu 9999 - HN119,500 ▲1500K120,500 ▲1500K
Nguyên liệu 999 - HN119,400 ▲1500K120,400 ▲1500K
2. PNJ - Cập nhật: 17/9/2025 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Vàng miếng SJC 999.9130,300 ▲1700K132,300 ▲1200K
Nhẫn Trơn PNJ 999.9126,800 ▲600K129,800 ▲600K
Vàng Kim Bảo 999.9126,800 ▲600K129,800 ▲600K
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9126,800 ▲600K129,800 ▲600K
Vàng PNJ - Phượng Hoàng126,800 ▲600K129,800 ▲600K
Vàng nữ trang 999.9123,900 ▲800K126,400 ▲800K
Vàng nữ trang 999123,770 ▲800K126,270 ▲800K
Vàng nữ trang 9920122,990 ▲790K125,490 ▲790K
Vàng nữ trang 99122,740 ▲800K125,240 ▲800K
Vàng 916 (22K)113,380 ▲730K115,880 ▲730K
Vàng 750 (18K)87,450 ▲600K94,950 ▲600K
Vàng 680 (16.3K)78,600 ▲540K86,100 ▲540K
Vàng 650 (15.6K)74,810 ▲520K82,310 ▲520K
Vàng 610 (14.6K)69,750 ▲480K77,250 ▲480K
Vàng 585 (14K)66,590 ▲460K74,090 ▲460K
Vàng 416 (10K)45,230 ▲330K52,730 ▲330K
Vàng 375 (9K)40,050 ▲300K47,550 ▲300K
Vàng 333 (8K)34,360 ▲260K41,860 ▲260K
3. SJC - Cập nhật: 17/9/2025 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG130,300 ▲1700K132,300 ▲1200K
Vàng SJC 5 chỉ130,300 ▲1700K132,320 ▲1200K
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ130,300 ▲1700K132,330 ▲1200K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ126,600 ▲1600K129,400 ▲1300K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ126,600 ▲1600K129,300 ▲1300K
Nữ trang 99,99%123,800 ▲1300K126,800 ▲1300K
Nữ trang 99%120,544 ▲1287K125,544 ▲1287K
Nữ trang 68%78,882 ▲884K86,382 ▲884K
Nữ trang 41,7%45,530 ▲542K53,030 ▲542K

Giá vàng thế giới hôm nay 17/9/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 6h00 ngày 17/9 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3686,18 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 34,88 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,468 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 117,8 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 14,5 triệu đồng/lượng.

gia-vang-the-gioi-xau-usd-hom-nay-bieu-do-gia-vang-the-gioi-xau-usd-truc-tiep-24-7-09-16-2025_10_14_pm.png

Giá vàng trong nước tăng mạnh, trong bối cảnh đó, Chính phủ vừa tổ chức một phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật. Tại đây, một nội dung đáng chú ý liên quan đến dự thảo Luật Thuế Thu nhập Cá nhân sửa đổi. Chính phủ đề xuất cần quy định rõ ràng rằng thu nhập từ việc mua bán vàng sẽ phải chịu thuế.

Mục tiêu của đề xuất này là nhằm tăng tính minh bạch cho thị trường, hạn chế tình trạng đầu cơ vàng. Chính phủ đã giao cho Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước phối hợp để thống nhất và đưa nội dung này vào dự thảo luật.

Chuyên gia thuế Nguyễn Ngọc Tú, giảng viên tại Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, đã đưa ra một đề xuất cụ thể. Ông cho rằng nên áp dụng mức thuế suất 1,5% đánh vào thu nhập từ giao dịch mua bán vàng.

Chẳng hạn, nếu một người bán vàng với giá 128 triệu đồng/lượng, thì số tiền thuế phải nộp sẽ là khoảng 1,9 triệu đồng. Theo cách tính này, giao dịch càng nhiều thì số thuế phải nộp càng lớn, dù người đó có lỗ hay lãi. Điều này sẽ buộc những người đầu cơ, mua bán vàng để kiếm lời nhanh phải suy nghĩ kỹ hơn.

Ông Tú cũng kiến nghị chỉ nên áp dụng thuế đối với các giao dịch từ một lượng vàng trở lên. Về thời điểm thực hiện, vị chuyên gia nhấn mạnh rằng nên áp dụng ngay trong năm nay, để nhanh chóng ổn định thị trường vàng, thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới, đồng thời hạn chế tối đa hoạt động đầu cơ.

Giới giao dịch dự báo Fed sẽ giảm 0,25 điểm %, sau khi dữ liệu thị trường lao động cho thấy dấu hiệu suy yếu. Áp lực của ông Trump đối với Fed cũng được coi là một động lực đẩy giá vàng đi xa hơn.

Goldman Sachs dự báo giá vàng có thể tiến gần mốc 5000 USD/ounce nếu chỉ 1% lượng trái phiếu kho bạc Mỹ thuộc sở hữu tư nhân chảy vào kim loại quý này.

