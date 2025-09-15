Giá vàng hôm nay 15/9/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng thế giới
Giá vàng hôm nay 15/9: Giá vàng miếng và vàng nhẫn 99,99% rớt rất mạnh, phản ứng trước các chính sách quản lý mới về thị trường vàng. Giá vàng thế giới tăng nhẹ.
Giá vàng trong nước hôm nay 15/9/2025
Tính đến 6h00 hôm nay 15/9/2025, giá vàng miếng trong nước rớt rất mạnh. Cụ thể:
Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 128,1 - 131,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 5,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 4,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với đầu tuần trước.
Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 128,1 - 131,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 5,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 4,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với đầu tuần trước.
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 129-131,1 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với tuần trước, giá vàng giảm 5,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 4,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán.
Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 128,1 - 131,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 5,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 4,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ tuần trước.
Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 127,5 - 131,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng giảm 5,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 4,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với tuần trước.
Tính đến 6h00 ngày 15/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 126,2-129,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với đầu tuần trước.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 127-130 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ tuần trước.
Bảng giá vàng hôm nay 15/9/2025 mới nhất như sau:
|Giá vàng hôm nay
|Ngày 15/9/2025
(Triệu đồng)
|Chênh lệch so với tuần trước
(nghìn đồng/lượng)
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|SJC tại Hà Nội
|128,1
|131,1
|-5800
|-4300
|Tập đoàn DOJI
|128,1
|131,1
|-5800
|-4300
|Mi Hồng
|129
|131,1
|-5400
|-4300
|PNJ
|128,1
|131,1
|-5800
|-4300
|Bảo Tín Minh Châu
|128,1
|131,1
|-5800
|-4300
|Phú Quý
|127,5
|131,1
|-5400
|-4300
|1. DOJI - Cập nhật: 15/9/2025 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|AVPL/SJC HN
|128,100
|131,100
|AVPL/SJC HCM
|128,100
|131,100
|AVPL/SJC ĐN
|128,100
|131,100
|Nguyên liệu 9999 - HN
|118,000
|119,000
|Nguyên liệu 999 - HN
|117,900
|118,900
|2. PNJ - Cập nhật: 15/9/2025 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Vàng miếng SJC 999.9
|128,100
|131,100
|Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|126,200
|129,200
|Vàng Kim Bảo 999.9
|126,200
|129,200
|Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
|126,200
|129,200
|Vàng PNJ - Phượng Hoàng
|126,200
|129,200
|Vàng nữ trang 999.9
|123,100
|125,600
|Vàng nữ trang 999
|122,970
|125,470
|Vàng nữ trang 9920
|122,200
|124,700
|Vàng nữ trang 99
|121,940
|124,440
|Vàng 916 (22K)
|112,650
|115,150
|Vàng 750 (18K)
|86,850
|94,350
|Vàng 680 (16.3K)
|78,060
|85,560
|Vàng 650 (15.6K)
|74,290
|81,790
|Vàng 610 (14.6K)
|69,270
|76,770
|Vàng 585 (14K)
|66,130
|73,630
|Vàng 416 (10K)
|44,900
|52,400
|Vàng 375 (9K)
|39,750
|47,250
|Vàng 333 (8K)
|34,100
|41,600
|3. SJC - Cập nhật: 15/9/2025 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
|Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|128,100
|131,100
|Vàng SJC 5 chỉ
|128,100
|131,120
|Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|128,100
|131,130
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|125,000
|128,100
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|125,000
|128,000
|Nữ trang 99,99%
|122,500
|125,500
|Nữ trang 99%
|119,257
|124,257
|Nữ trang 68%
|77,998
|85,498
|Nữ trang 41,7%
|44,988
|52,488
Giá vàng thế giới hôm nay 15/9/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua
Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 6h00 ngày 15/9 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3642,3 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng đến 51,9 USD/ounce so với cuối tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,476 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 116,2 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 14,9 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới cũng đang duy trì ở mức cao kỷ lục và đang tạo tâm lý lạc quan cho giới đầu tư. Theo khảo sát của Kitco, hầu hết các chuyên gia phân tích đều dự báo giá vàng sẽ tiếp tục đi lên trong tuần tới.
Tại Phố Wall, 80% chuyên gia tham gia khảo sát dự đoán xu hướng tăng, chỉ 13% cho rằng giá vàng giảm và 7% nghĩ rằng giá vàng sẽ giữ nguyên. Ở khảo sát trực tuyến Main Street, kết quả cũng tương tự khi có tới 65% nhà đầu tư kỳ vọng vàng tăng giá, trong khi số người dự đoán giảm chỉ chiếm 17%.
Chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC và giá vàng nhẫn đã thu hẹp, chỉ còn hơn 3 triệu đồng/lượng thay vì khoảng 5 triệu đồng/lượng như tuần trước.
Một điểm lạ là giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do hiện thấp hơn so với mức niêm yết tại các công ty lớn, xuống chỉ còn 129,5 triệu đồng/lượng. Sự hạ nhiệt này xuất hiện sau khi Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc để chấn chỉnh, tránh tình trạng thao túng giá vàng.
Song song với những biến động giá, Chính phủ Việt Nam cũng đang xem xét thay đổi chính sách quản lý thị trường vàng. Trong Nghị quyết 278 ngày 13/9, nội dung sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân được đưa ra thảo luận. Điểm mới là việc bổ sung quy định thu nhập từ giao dịch mua bán vàng sẽ thuộc diện chịu thuế.
Mục đích của đề xuất này là tăng tính minh bạch, hạn chế tình trạng đầu cơ, và đưa giá vàng về đúng vị trí của một kênh đầu tư, thay vì để nó chi phối quá mạnh đến nền kinh tế.
Trước đây, vàng ở Việt Nam chưa từng bị áp thuế, nhưng các chuyên gia cho rằng việc này có thể mang lại nguồn thu đáng kể cho ngân sách, đồng thời tạo sự công bằng hơn với các kênh đầu tư khác như chứng khoán hay bất động sản.
Khi thuế được áp dụng, người mua vàng sẽ phải cân nhắc kỹ hơn về thời gian nắm giữ, dự đoán lời lỗ không chỉ dựa vào biến động giá vàng trong nước và quốc tế, mà còn tính đến cả phần thuế phải trả. Đây được coi là một bước để giảm tình trạng 'vàng hóa' trong nền kinh tế và giúp ổn định thị trường lâu dài.