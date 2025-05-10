Thị trường Giá vàng chiều nay 5/10/2025: Giá vàng SJC BTMC DOJI, vàng nhẫn, vàng thế giới Giá vàng chiều nay 5/10/2025: Giá vàng miếng SJC BTMC DOJI PNJ cùng vàng thế giới có 1 tuần tăng mạnh. Người mua vàng lướt sóng có lãi 1,6 triệu trong tuần này.

Giá vàng trong nước hôm nay 5/10/2025

Tính đến 13h00 hôm nay 5/10/2025, giá vàng miếng trong nước tăng mạnh so với cuối tuần trước. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 136,6 - 138,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 3,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cuối tuần trước.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 136,6 - 138,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 3,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 28/9 tuần trước.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 137,6 - 138,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với 7 ngày trước, giá vàng tăng 3,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 136,6 - 138,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 3,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ tuần trước.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 136 - 138 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 3,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 3,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với tuần trước.

Tính đến 13h00 ngày 5/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 132,6 - 135,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 3,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 133,6 - 136,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 4,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 5/10/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 5/10/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch so với tuần trước

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

136,6 138,6

+3600 +3600 Tập đoàn DOJI

136,6 138,6

+3600 +3600 Mi Hồng

137,6 138,6

+3600 +3600 PNJ

136,6

138,6

+3600 +3600 Bảo Tín Minh Châu

136,6

138,6

+3600 +3600

Phú Quý 136 138,6

+3500 +3600

1. DOJI - Cập nhật: 5/10/2025 13:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC - BÁN LẺ 136,600 138,600 NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 132,600 135,600 NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 131,800 135,300 NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 131,300 134,800 Nguyên liệu 99.99 127,600 129,600 Nguyên liệu 99.9 127,100 129,100

2. PNJ - Cập nhật: 5/10/2025 13:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 136,600 138,600 Nhẫn Trơn PNJ 999.9 132,500 135,500 Vàng Kim Bảo 999.9 132,500 135,500 Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 132,500 135,500 Vàng PNJ - Phượng Hoàng 132,500 135,500 Vàng nữ trang 999.9 129,500 132,000 Vàng nữ trang 999 129,370 131,870 Vàng nữ trang 9920 128,540 131,040 Vàng nữ trang 99 128,280 130,780 Vàng 916 (22K) 118,510 121,010 Vàng 750 (18K) 91,650 99,150 Vàng 680 (16.3K) 82,410 89,910 Vàng 650 (15.6K) 78,450 85,950 Vàng 610 (14.6K) 73,170 80,670 Vàng 585 (14K) 69,870 77,370 Vàng 416 (10K) 47,560 55,060 Vàng 375 (9K) 42,150 49,650 Vàng 333 (8K) 36,210 43,710

3. SJC - Cập nhật: 5/10/2025 13:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136,600 138,600 Vàng SJC 5 chỉ 136,600 138,620 Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 136,600 138,630 Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 132,300 135,0 00 Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 132,300 135,100 Nữ trang 99,99% 129,500 132,500 Nữ trang 99% 126,188 131,188 Nữ trang 68% 82,759 90,259 Nữ trang 41,7% 47,908 55,408

Giá vàng thế giới hôm nay 5/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 13h00 ngày 5/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3884,78 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 117,3 USD/ounce so với tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,420 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 123,7 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 14,9 triệu đồng/lượng.

Tại các cửa hàng nhỏ, giá vàng tăng đáng kể và đang giãn rộng cách biệt so với tại các công ty vàng lớn.

Cụ thể, một số tiệm vàng báo giá vàng miếng SJC mua vào - bán ra ở mức 141 - 143 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 4 triệu đồng so với cuối tuần trước.

Giá vàng đang tăng rất nhanh, vượt xa nhiều dự đoán ban đầu. Dù đã có mức tăng ấn tượng, hầu hết mọi người đều kỳ vọng giá vàng sẽ tiếp tục lên cao trong tuần tới. Thậm chí, nhiều ý kiến cho rằng vàng có thể tiến sát ngưỡng 4.000 USD mỗi ounce.

Một cuộc khảo sát gần đây với các chuyên gia ở Phố Wall cho thấy đa số rất lạc quan. Có đến 92% số người được hỏi tin rằng giá vàng sẽ tăng. Không có chuyên gia nào dự báo giá giảm, và chỉ một tỷ lệ nhỏ nghĩ rằng giá sẽ đứng yên.

Tâm lý tích cực này cũng được phản ánh rõ trong cộng đồng các nhà đầu tư cá nhân. Kết quả từ một cuộc thăm dò trực tuyến với 253 người tham gia cho thấy 74% dự đoán giá tăng. Số người nghĩ giá giảm chiếm 18%, và 9% còn lại kỳ vọng giá sẽ đi ngang.

Nguyên nhân chính khiến giá vàng liên tục lên cao là do dòng tiền đổ vào thị trường này ngày càng mạnh mẽ. Giá vàng đã ghi nhận tuần tăng thứ bảy liên tiếp. Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, lý giải rằng việc chính phủ Mỹ đóng cửa khiến giới đầu tư lo ngại về sức khỏe nền kinh tế, và điều này đã góp phần đẩy giá vàng lên. Với đà này, mốc 4.000 USD/Ounce không còn là điều quá xa vời.

Một yếu tố quan trọng khác hỗ trợ giá vàng là hoạt động mua vào ổn định từ các ngân hàng trung ương và các nhà đầu tư lớn trên toàn cầu. Tuy nhiên, thị trường cũng tiềm ẩn rủi ro. Nếu Trung Quốc, một trong những quốc gia mua vàng lớn, quyết định ngừng mua vào, giá vàng có khả năng sẽ giảm mạnh.