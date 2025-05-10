Chủ Nhật, 5/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Thị trường

Giá vàng chiều nay 5/10/2025: Giá vàng SJC BTMC DOJI, vàng nhẫn, vàng thế giới

Quốc Duẩn05/10/2025 13:15

Giá vàng chiều nay 5/10/2025: Giá vàng miếng SJC BTMC DOJI PNJ cùng vàng thế giới có 1 tuần tăng mạnh. Người mua vàng lướt sóng có lãi 1,6 triệu trong tuần này.

Giá vàng trong nước hôm nay 5/10/2025

Tính đến 13h00 hôm nay 5/10/2025, giá vàng miếng trong nước tăng mạnh so với cuối tuần trước. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 136,6 - 138,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 3,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cuối tuần trước.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 136,6 - 138,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 3,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 28/9 tuần trước.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 137,6 - 138,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với 7 ngày trước, giá vàng tăng 3,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 136,6 - 138,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 3,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ tuần trước.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 136 - 138 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 3,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 3,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với tuần trước.

Giá vàng chiều nay 5/10/2025: Giá vàng SJC BTMC DOJI, vàng nhẫn, vàng thế giới

Tính đến 13h00 ngày 5/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 132,6 - 135,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 3,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 133,6 - 136,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 4,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 5/10/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay
Ngày 5/10/2025
(Triệu đồng)
Chênh lệch so với tuần trước
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
SJC tại Hà Nội
136,6138,6
+3600+3600
Tập đoàn DOJI
136,6138,6
+3600+3600
Mi Hồng
137,6138,6
+3600+3600
PNJ
136,6
138,6
+3600+3600
Bảo Tín Minh Châu
136,6
138,6
+3600+3600
Phú Quý136138,6
+3500+3600
1. DOJI - Cập nhật: 5/10/2025 13:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
AVPL/SJC - BÁN LẺ136,600138,600
NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ)132,600135,600
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ131,800135,300
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ131,300134,800
Nguyên liệu 99.99127,600129,600
Nguyên liệu 99.9127,100129,100
2. PNJ - Cập nhật: 5/10/2025 13:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Vàng miếng SJC 999.9136,600138,600
Nhẫn Trơn PNJ 999.9132,500135,500
Vàng Kim Bảo 999.9132,500135,500
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9132,500135,500
Vàng PNJ - Phượng Hoàng132,500135,500
Vàng nữ trang 999.9129,500132,000
Vàng nữ trang 999129,370131,870
Vàng nữ trang 9920128,540131,040
Vàng nữ trang 99128,280130,780
Vàng 916 (22K)118,510121,010
Vàng 750 (18K)91,65099,150
Vàng 680 (16.3K)82,41089,910
Vàng 650 (15.6K)78,45085,950
Vàng 610 (14.6K)73,17080,670
Vàng 585 (14K)69,87077,370
Vàng 416 (10K)47,56055,060
Vàng 375 (9K)42,15049,650
Vàng 333 (8K)36,21043,710
3. SJC - Cập nhật: 5/10/2025 13:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG136,600138,600
Vàng SJC 5 chỉ136,600138,620
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ136,600138,630
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ132,300135,0 00
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ132,300135,100
Nữ trang 99,99%129,500132,500
Nữ trang 99%126,188131,188
Nữ trang 68%82,75990,259
Nữ trang 41,7%47,90855,408

Giá vàng thế giới hôm nay 5/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 13h00 ngày 5/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3884,78 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 117,3 USD/ounce so với tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,420 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 123,7 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 14,9 triệu đồng/lượng.

gia-vang-the-gioi-xau-usd-hom-nay-bieu-do-gia-vang-the-gioi-xau-usd-truc-tiep-24-7-10-05-2025_11_03_am.png

Tại các cửa hàng nhỏ, giá vàng tăng đáng kể và đang giãn rộng cách biệt so với tại các công ty vàng lớn.

Cụ thể, một số tiệm vàng báo giá vàng miếng SJC mua vào - bán ra ở mức 141 - 143 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 4 triệu đồng so với cuối tuần trước.

Giá vàng đang tăng rất nhanh, vượt xa nhiều dự đoán ban đầu. Dù đã có mức tăng ấn tượng, hầu hết mọi người đều kỳ vọng giá vàng sẽ tiếp tục lên cao trong tuần tới. Thậm chí, nhiều ý kiến cho rằng vàng có thể tiến sát ngưỡng 4.000 USD mỗi ounce.

Một cuộc khảo sát gần đây với các chuyên gia ở Phố Wall cho thấy đa số rất lạc quan. Có đến 92% số người được hỏi tin rằng giá vàng sẽ tăng. Không có chuyên gia nào dự báo giá giảm, và chỉ một tỷ lệ nhỏ nghĩ rằng giá sẽ đứng yên.

Tâm lý tích cực này cũng được phản ánh rõ trong cộng đồng các nhà đầu tư cá nhân. Kết quả từ một cuộc thăm dò trực tuyến với 253 người tham gia cho thấy 74% dự đoán giá tăng. Số người nghĩ giá giảm chiếm 18%, và 9% còn lại kỳ vọng giá sẽ đi ngang.

Nguyên nhân chính khiến giá vàng liên tục lên cao là do dòng tiền đổ vào thị trường này ngày càng mạnh mẽ. Giá vàng đã ghi nhận tuần tăng thứ bảy liên tiếp. Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, lý giải rằng việc chính phủ Mỹ đóng cửa khiến giới đầu tư lo ngại về sức khỏe nền kinh tế, và điều này đã góp phần đẩy giá vàng lên. Với đà này, mốc 4.000 USD/Ounce không còn là điều quá xa vời.

Một yếu tố quan trọng khác hỗ trợ giá vàng là hoạt động mua vào ổn định từ các ngân hàng trung ương và các nhà đầu tư lớn trên toàn cầu. Tuy nhiên, thị trường cũng tiềm ẩn rủi ro. Nếu Trung Quốc, một trong những quốc gia mua vàng lớn, quyết định ngừng mua vào, giá vàng có khả năng sẽ giảm mạnh.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Giá vàng chiều nay 4/10/2025: Giá vàng SJC BTMC DOJI, vàng nhẫn, vàng thế giới

Giá vàng chiều nay 4/10/2025: Giá vàng SJC BTMC DOJI, vàng nhẫn, vàng thế giới

Giá vàng hôm nay 4/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới

Giá vàng hôm nay 4/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới

Giá vàng chiều nay 3/10/2025: Giá vàng SJC BTMC DOJI, vàng nhẫn, vàng thế giới

Giá vàng chiều nay 3/10/2025: Giá vàng SJC BTMC DOJI, vàng nhẫn, vàng thế giới

Giá vàng hôm nay

Đọc tiếp

Giá vàng chiều nay 4/10/2025: Giá vàng SJC BTMC DOJI, vàng nhẫn, vàng thế giới

Giá vàng chiều nay 4/10/2025: Giá vàng SJC BTMC DOJI, vàng nhẫn, vàng thế giới

Giá vàng hôm nay 4/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới

Giá vàng hôm nay 4/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới

Giá vàng chiều nay 3/10/2025: Giá vàng SJC BTMC DOJI, vàng nhẫn, vàng thế giới

Giá vàng chiều nay 3/10/2025: Giá vàng SJC BTMC DOJI, vàng nhẫn, vàng thế giới

Xem thêm Thị trường

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Thị trường
      Giá vàng chiều nay 5/10/2025: Giá vàng SJC BTMC DOJI, vàng nhẫn, vàng thế giới

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO