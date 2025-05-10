Chủ Nhật, 5/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Thị trường

Giá vàng hôm nay 5/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới

Quốc Duẩn05/10/2025 04:15

Giá vàng hôm nay 5/10: Giá vàng miếng SJC DOJI PNJ và vàng nhẫn 9999 tiếp tục phá đảo kỷ lục, giá vàng thế giới vẫn đang tiến gần mốc 3900 USD

Giá vàng trong nước hôm nay 5/10/2025

Tính đến 4h00 hôm nay 5/10/2025, giá vàng miếng trong nước tiếp tục tăng thêm 800 nghìn đồng so với cùng giờ hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 136,6 - 138,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 136,6 - 138,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với ngày 4/10 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 137,6 - 138,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 136,6 - 138,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 136 - 138,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 900 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng hôm nay 5/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới

Tính đến 4h00 ngày 5/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 132,5 - 135,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 133,6 - 136,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 5/10/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay
Ngày 5/10/2025
(Triệu đồng)
Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
SJC tại Hà Nội
136,6138,6
+800+800
Tập đoàn DOJI
136,6138,6
+800+800
Mi Hồng
137,6138,6
+800+800
PNJ
136,6
138,6
+800+800
Bảo Tín Minh Châu
136,6
138,6
+800+800
Phú Quý136138,6
+900+900
1. DOJI - Cập nhật: 5/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
AVPL/SJC - BÁN LẺ136,600 ▲800K138,600 ▲800K
NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ)132,600 ▲600K135,600 ▲600K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ131,800 ▲600K135,300 ▲600K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ131,300 ▲600K134,800 ▲600K
Nguyên liệu 99.99127,600 ▲600K129,600 ▲600K
Nguyên liệu 99.9127,100 ▲600K129,100 ▲600K
2. PNJ - Cập nhật: 5/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Vàng miếng SJC 999.9136,600 ▲800K138,600 ▲800K
Nhẫn Trơn PNJ 999.9132,500 ▲500K135,500 ▲500K
Vàng Kim Bảo 999.9132,500 ▲500K135,500 ▲500K
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9132,500 ▲500K135,500 ▲500K
Vàng PNJ - Phượng Hoàng132,500 ▲500K135,500 ▲500K
Vàng nữ trang 999.9129,500132,000
Vàng nữ trang 999129,370131,870
Vàng nữ trang 9920128,540131,040
Vàng nữ trang 99128,280130,780
Vàng 916 (22K)118,510121,010
Vàng 750 (18K)91,65099,150
Vàng 680 (16.3K)82,41089,910
Vàng 650 (15.6K)78,45085,950
Vàng 610 (14.6K)73,17080,670
Vàng 585 (14K)69,87077,370
Vàng 416 (10K)47,56055,060
Vàng 375 (9K)42,15049,650
Vàng 333 (8K)36,21043,710
3. SJC - Cập nhật: 5/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG136,600 ▲800K138,600 ▲800K
Vàng SJC 5 chỉ136,600 ▲800K138,620 ▲800K
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ136,600 ▲800K138,630 ▲800K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ132,300 ▲800K135,0 00 ▲800K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ132,300 ▲800K135,100 ▲800K
Nữ trang 99,99%129,500 ▲800K132,500 ▲800K
Nữ trang 99%126,188 ▲792K131,188 ▲792K
Nữ trang 68%82,759 ▲544K90,259 ▲544K
Nữ trang 41,7%47,908 ▲333K55,408 ▲333K

Giá vàng thế giới hôm nay 5/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 5/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3884,78 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 1,54 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,420 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 123,7 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 14,9 triệu đồng/lượng.

gia-vang-the-gioi-xau-usd-hom-nay-bieu-do-gia-vang-the-gioi-xau-usd-truc-tiep-24-7-10-05-2025_12_05_am.png

Giá vàng thế giới bị chặn lại ở ngưỡng 3.900 USD/ounce trong hai ngày liên tiếp, khiến áp lực bán gia tăng. Tuy vậy, nhiều chuyên gia cho rằng kim loại quý vẫn còn tiềm năng đi lên trong quý IV/2025. Nguyên nhân là bởi nhu cầu trú ẩn an toàn vẫn mạnh, trong khi bối cảnh kinh tế và chính trị thế giới tiếp tục nhiều biến động khó lường.

Song song với diễn biến quốc tế, trong nước, cơ quan quản lý đang siết chặt hơn hoạt động mua bán vàng. Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước đã thống nhất đề xuất đánh thuế đối với giao dịch vàng miếng. Mức thuế được đề xuất là 0,1% trên giá trị chuyển nhượng của từng lần giao dịch.

Nghị quyết 278 của Chính phủ cũng yêu cầu hai cơ quan này nghiên cứu bổ sung, đưa thu nhập từ hoạt động mua bán vàng vào diện chịu thuế thu nhập cá nhân. Mục tiêu của chính sách là tạo ra một thị trường minh bạch hơn, đồng thời hạn chế tình trạng đầu cơ vàng gây biến động giá.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Giá vàng hôm nay 4/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới

Giá vàng hôm nay 4/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới

Giá vàng chiều nay 3/10/2025: Giá vàng SJC BTMC DOJI, vàng nhẫn, vàng thế giới

Giá vàng chiều nay 3/10/2025: Giá vàng SJC BTMC DOJI, vàng nhẫn, vàng thế giới

Giá vàng hôm nay 3/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới

Giá vàng hôm nay 3/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới

Đọc tiếp

Giá vàng hôm nay 4/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới

Giá vàng hôm nay 4/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới

Giá vàng chiều nay 3/10/2025: Giá vàng SJC BTMC DOJI, vàng nhẫn, vàng thế giới

Giá vàng chiều nay 3/10/2025: Giá vàng SJC BTMC DOJI, vàng nhẫn, vàng thế giới

Giá vàng hôm nay 3/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới

Giá vàng hôm nay 3/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới

Xem thêm Thị trường

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Thị trường
      Giá vàng hôm nay 5/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO