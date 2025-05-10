Thị trường Giá vàng hôm nay 5/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới Giá vàng hôm nay 5/10: Giá vàng miếng SJC DOJI PNJ và vàng nhẫn 9999 tiếp tục phá đảo kỷ lục, giá vàng thế giới vẫn đang tiến gần mốc 3900 USD

Giá vàng trong nước hôm nay 5/10/2025

Tính đến 4h00 hôm nay 5/10/2025, giá vàng miếng trong nước tiếp tục tăng thêm 800 nghìn đồng so với cùng giờ hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 136,6 - 138,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 136,6 - 138,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với ngày 4/10 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 137,6 - 138,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 136,6 - 138,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 136 - 138,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 900 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Tính đến 4h00 ngày 5/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 132,5 - 135,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 133,6 - 136,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 5/10/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 5/10/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

136,6 138,6

+800 +800 Tập đoàn DOJI

136,6 138,6

+800 +800 Mi Hồng

137,6 138,6

+800 +800 PNJ

136,6

138,6

+800 +800 Bảo Tín Minh Châu

136,6

138,6

+800 +800

Phú Quý 136 138,6

+900 +900

1. DOJI - Cập nhật: 5/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC - BÁN LẺ 136,600 ▲800K 138,600 ▲800K NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 132,600 ▲600K 135,600 ▲600K NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 131,800 ▲600K 135,300 ▲600K NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 131,300 ▲600K 134,800 ▲600K Nguyên liệu 99.99 127,600 ▲600K 129,600 ▲600K Nguyên liệu 99.9 127,100 ▲600K 129,100 ▲600K

2. PNJ - Cập nhật: 5/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 136,600 ▲800K 138,600 ▲800K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 132,500 ▲500K 135,500 ▲500K Vàng Kim Bảo 999.9 132,500 ▲500K 135,500 ▲500K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 132,500 ▲500K 135,500 ▲500K Vàng PNJ - Phượng Hoàng 132,500 ▲500K 135,500 ▲500K Vàng nữ trang 999.9 129,500 132,000 Vàng nữ trang 999 129,370 131,870 Vàng nữ trang 9920 128,540 131,040 Vàng nữ trang 99 128,280 130,780 Vàng 916 (22K) 118,510 121,010 Vàng 750 (18K) 91,650 99,150 Vàng 680 (16.3K) 82,410 89,910 Vàng 650 (15.6K) 78,450 85,950 Vàng 610 (14.6K) 73,170 80,670 Vàng 585 (14K) 69,870 77,370 Vàng 416 (10K) 47,560 55,060 Vàng 375 (9K) 42,150 49,650 Vàng 333 (8K) 36,210 43,710

3. SJC - Cập nhật: 5/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136,600 ▲800K 138,600 ▲800K Vàng SJC 5 chỉ 136,600 ▲800K 138,620 ▲800K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 136,600 ▲800K 138,630 ▲800K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 132,300 ▲800K 135,0 00 ▲800K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 132,300 ▲800K 135,100 ▲800K Nữ trang 99,99% 129,500 ▲800K 132,500 ▲800K Nữ trang 99% 126,188 ▲792K 131,188 ▲792K Nữ trang 68% 82,759 ▲544K 90,259 ▲544K Nữ trang 41,7% 47,908 ▲333K 55,408 ▲333K

Giá vàng thế giới hôm nay 5/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 5/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3884,78 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 1,54 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,420 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 123,7 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 14,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới bị chặn lại ở ngưỡng 3.900 USD/ounce trong hai ngày liên tiếp, khiến áp lực bán gia tăng. Tuy vậy, nhiều chuyên gia cho rằng kim loại quý vẫn còn tiềm năng đi lên trong quý IV/2025. Nguyên nhân là bởi nhu cầu trú ẩn an toàn vẫn mạnh, trong khi bối cảnh kinh tế và chính trị thế giới tiếp tục nhiều biến động khó lường.

Song song với diễn biến quốc tế, trong nước, cơ quan quản lý đang siết chặt hơn hoạt động mua bán vàng. Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước đã thống nhất đề xuất đánh thuế đối với giao dịch vàng miếng. Mức thuế được đề xuất là 0,1% trên giá trị chuyển nhượng của từng lần giao dịch.

Nghị quyết 278 của Chính phủ cũng yêu cầu hai cơ quan này nghiên cứu bổ sung, đưa thu nhập từ hoạt động mua bán vàng vào diện chịu thuế thu nhập cá nhân. Mục tiêu của chính sách là tạo ra một thị trường minh bạch hơn, đồng thời hạn chế tình trạng đầu cơ vàng gây biến động giá.