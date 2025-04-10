Thứ Bảy, 4/10/2025
Thị trường

Giá vàng hôm nay 4/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới

Quốc Duẩn04/10/2025 04:00

Giá vàng hôm nay 4/10: Giá vàng miếng SJC DOJI PNJ giảm 200 nghìn đồng/lượng, giá vàng nhẫn không thay đổi. Giá vàng thế giới tăng ngược dòng lên gần 3900 USD

Giá vàng trong nước hôm nay 4/10/2025

Tính đến 4h00 hôm nay 4/10/2025, giá vàng miếng trong nước tiếp tục giảm thêm 200 nghìn đồng so với cùng giờ hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 135,8 - 137,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 135,8 - 137,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với ngày 3/10 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 136,8 - 137,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 135,8 - 137,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 135,1 - 137,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng hôm nay 4/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới

Tính đến 4h00 ngày 4/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 132 - 135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 132,8 - 135,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 4/10/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay
Ngày 4/10/2025
(Triệu đồng)
Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
SJC tại Hà Nội
135,8137,8
-200-200
Tập đoàn DOJI
135,8137,8
-200-200
Mi Hồng
136,8137,8
-200-200
PNJ
135,8
137,8
-200-200
Bảo Tín Minh Châu
135,8
137,8
-200-200
Phú Quý135,1137,8
-200-200
1. DOJI - Cập nhật: 4/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
AVPL/SJC - BÁN LẺ135,800 ▼200K137,800 ▼200K
NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ)132,000135,000
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ131,200134,700
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ130,700134,200
Nguyên liệu 99.99127,000129,000
Nguyên liệu 99.9126,500128,500
2. PNJ - Cập nhật: 4/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Vàng miếng SJC 999.9135,800 ▼200K137,800 ▼200K
Nhẫn Trơn PNJ 999.9132,000135,000
Vàng Kim Bảo 999.9132,000135,000
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9132,000135,000
Vàng PNJ - Phượng Hoàng132,000135,000
Vàng nữ trang 999.9129,500132,000
Vàng nữ trang 999129,370131,870
Vàng nữ trang 9920128,540131,040
Vàng nữ trang 99128,280130,780
Vàng 916 (22K)118,510121,010
Vàng 750 (18K)91,65099,150
Vàng 680 (16.3K)82,41089,910
Vàng 650 (15.6K)78,45085,950
Vàng 610 (14.6K)73,17080,670
Vàng 585 (14K)69,87077,370
Vàng 416 (10K)47,56055,060
Vàng 375 (9K)42,15049,650
Vàng 333 (8K)36,21043,710
3. SJC - Cập nhật: 4/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG135,800 ▼200K137,800 ▼200K
Vàng SJC 5 chỉ135,800 ▼200K137,820 ▼200K
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ135,800 ▼200K137,830 ▼200K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ131,500134,500
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ131,500134,200
Nữ trang 99,99%128,700134,300
Nữ trang 99%125,396130,396
Nữ trang 68%82,21489,714
Nữ trang 41,7%47,57455,074

Giá vàng thế giới hôm nay 4/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 4/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3879,76 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 39,64 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,420 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 123,6 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 14,2 triệu đồng/lượng.

gia-vang-the-gioi-xau-usd-hom-nay-bieu-do-gia-vang-the-gioi-xau-usd-truc-tiep-24-7-10-03-2025_10_03_pm.png

Chênh lệch giữa giá mua - bán vàng nhẫn tại các công ty vẫn duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng. Nghĩa là ngay cả khi giá vàng không biến động, người mua vàng nhẫn đã phải chịu lỗ 3 triệu đồng ngay sau khi giao dịch. Với vàng miếng, khoản lỗ cũng gần tương đương, cho thấy rủi ro lớn đối với những ai đầu tư ngắn hạn.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới tiếp tục đứng ở mức cao trên 3850 USD/Ounce và chuẩn bị ghi nhận tuần tăng thứ bảy liên tiếp. Tính chung từ đầu tuần, giá vàng thế giới đã tăng 2,7%.

Trên sàn Comex, hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 12 cũng tăng 0,4%, lên mức 3.883 USD/ounce. Sự ổn định và xu hướng đi lên của giá vàng cho thấy nhà đầu tư đang tìm đến tài sản an toàn trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều bất ổn.

Một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giá vàng là tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa. Khiến nhiều báo cáo kinh tế quan trọng, như dữ liệu việc làm phi nông nghiệp không được công bố trong tuần này. Các số liệu thay thế cho thấy thị trường lao động Mỹ gần như đi ngang trong tháng 9, với tuyển dụng yếu và tỷ lệ thất nghiệp không thay đổi.

Nhà đầu tư dự báo nếu tình trạng đóng cửa kéo dài khoảng hai tuần, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ buộc phải cắt giảm lãi suất 0,25% ngay trong cuộc họp tháng này. Lãi suất giảm thường khiến đồng USD yếu đi, và đó sẽ là yếu tố tiếp tục hỗ trợ giá vàng đi lên.

Trong báo cáo ngày 1/10, ngân hàng Goldman Sachs khẳng định vàng vẫn là tài sản đáng nắm giữ dài hạn và có độ tin cậy cao nhất. Ngân hàng này dự báo giá vàng có thể đạt 4.000 USD/ounce vào giữa năm 2026 và có thể tăng lên 4.300 USD/ounce vào cuối năm 2026.

Goldman Sachs cho rằng xu hướng này đang mạnh hơn dự kiến, nhờ tâm lý đầu cơ gia tăng cùng với dòng vốn bất ngờ chảy mạnh vào các quỹ ETF vàng tại phương Tây. Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust thông báo lượng vàng nắm giữ của quỹ đã tăng lên 1.018,89 tấn tính đến ngày 1/10.

      Giá vàng hôm nay 4/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới

