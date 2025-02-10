Thứ Năm, 2/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Thị trường

Giá vàng hôm nay 2/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới

Quốc Duẩn02/10/2025 04:00

Giá vàng hôm nay 2/10: Giá vàng miếng SJC DOJI PNJ, BTMC, vàng nhẫn 9999 tiếp đà tăng vượt mốc cao mới. Giá vàng thế giới tăng tiến đến 3900 USD/Ounce.

Giá vàng trong nước hôm nay 2/10/2025

Tính đến 4h00 hôm nay 2/10/2025, giá vàng miếng trong nước tiếp đà tăng vượt mốc 138 triệu đồng so với cùng giờ hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 136,4 - 138,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 136,4 - 138,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với ngày 1/10 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 137,4 - 138,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 2,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 136,4 - 138,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 135,6 - 138,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 2,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng hôm nay 2/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới

Tính đến 4h00 ngày 2/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 132 - 135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 133 - 136 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 2/10/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay
Ngày 2/10/2025
(Triệu đồng)
Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
SJC tại Hà Nội
136,4138,4
+1600+1600
Tập đoàn DOJI
136,4138,4
+1100+1100
Mi Hồng
137,4138,4
+2400+1600
PNJ
136,4
138,4
+1600+1600
Bảo Tín Minh Châu
136,4
138,4
+1600+1600
Phú Quý135,6138,4
+2300+1600
1. DOJI - Cập nhật: 2/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
AVPL/SJC - BÁN LẺ136,400 ▲1100K138,400 ▲1100K
NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ)132,000 ▲1000K135,000 ▲1000K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ131,500 ▲2800K135,000 ▲2300K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ131,000 ▲2800K134,500 ▲2300K
Nguyên liệu 99.99127,000 ▲1800K129,000 ▲1800K
Nguyên liệu 99.9126,500 ▲1800K128,500 ▲1800K
2. PNJ - Cập nhật: 2/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Vàng miếng SJC 999.9136,400 ▲1600K138,400 ▲1600K
Nhẫn Trơn PNJ 999.9132,000 ▲1000K135,000 ▲1000K
Vàng Kim Bảo 999.9132,000 ▲1000K135,000 ▲1000K
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9132,000 ▲1000K135,000 ▲1000K
Vàng PNJ - Phượng Hoàng132,000 ▲1000K135,000 ▲1000K
Vàng nữ trang 999.9129,500 ▲1000K132,000 ▲1000K
Vàng nữ trang 999129,370 ▲1000K131,870 ▲1000K
Vàng nữ trang 9920128,540 ▲990K131,040 ▲990K
Vàng nữ trang 99128,280 ▲990K130,780 ▲990K
Vàng 916 (22K)118,510 ▲910K121,010 ▲910K
Vàng 750 (18K)90,650 ▲750K99,150 ▲750K
Vàng 680 (16.3K)82,410 ▲680K89,910 ▲680K
Vàng 650 (15.6K)78,450 ▲650K85,950 ▲650K
Vàng 610 (14.6K)73,170 ▲610K80,670 ▲610K
Vàng 585 (14K)69,870 ▲580K77,370 ▲580K
Vàng 416 (10K)47,560 ▲410K55,060 ▲410K
Vàng 375 (9K)42,150 ▲370K49,650 ▲370K
Vàng 333 (8K)36,210 ▲330K43,710 ▲330K
3. SJC - Cập nhật: 2/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG136,400 ▲1600K138,400 ▲1600K
Vàng SJC 5 chỉ136,400 ▲1600K138,420 ▲1200K
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ136,400 ▲1600K138,430 ▲1600K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ131,800 ▲1600K134,500 ▲1600K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ131,800 ▲1600K134,600 ▲1600K
Nữ trang 99,99%129,000 ▲1600K132,000 ▲1600K
Nữ trang 99%125,693 ▲1584K130,693 ▲1584K
Nữ trang 68%82,418 ▲1088K89,918 ▲1088K
Nữ trang 41,7%47,699 ▲667K55,199 ▲667K

Giá vàng thế giới hôm nay 2/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 2/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3872,47 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 48,13 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,446 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 124 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 14,4 triệu đồng/lượng.

gia-vang-the-gioi-xau-usd-hom-nay-bieu-do-gia-vang-the-gioi-xau-usd-truc-tiep-24-7-10-01-2025_09_13_pm.jpg

Giá vàng trong nước ngày đầu tháng 10 trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi cả giá vàng miếng SJC lẫn giá vàng nhẫn trơn đều ghi nhận mức giá cao kỷ lục. Diễn biến này ăn khớp với xu hướng tăng giá trên thị trường quốc tế, nơi giá vàng đang tiến sát mốc 3.900 USD/ounce chỉ trong một phiên giao dịch.

Trong tháng 9 vừa qua, giá vàng tăng tới 480 USD/ounce, tương đương 14%. Đây là một trong những giai đoạn tăng giá mạnh nhất lịch sử, đưa vàng thế giới lên vùng đỉnh mới và khiến nhà đầu tư toàn cầu đặc biệt chú ý.

Theo giới phân tích, thông tin về việc Chính phủ Mỹ phải đóng cửa đã làm dấy lên lo ngại về gánh nặng nợ công ngày càng phình to. Chính yếu tố này đã thúc đẩy nhu cầu tìm kiếm tài sản an toàn như vàng.

BMO Capital Markets vừa nâng dự báo giá vàng quý IV/2025 lên mức trung bình 3.900 USD/ounce, tăng khoảng 8% so với dự báo cũ. Sang năm 2026, giá vàng nhiều khả năng vượt mốc 4.000 USD/ounce.

Dù giá vàng trong nước liên tục tăng cao, nhu cầu mua vàng vẫn không hề giảm nhiệt. Tại các cửa hàng vàng lớn ở Hà Nội, đặc biệt trên phố Trần Nhân Tông, cảnh tượng hàng trăm người xếp hàng chờ mua vàng đã trở nên quen thuộc.

Bà Bích Hằng (Hà Nội) chia sẻ rằng bà phải đến cửa hàng từ 7h30 sáng để lấy số, bởi nếu đi muộn sau 10 giờ, cửa hàng thường ngừng phát phiếu. Bà cho biết: “Mỗi ngày tôi mua được có 2 chỉ. Hôm nay họ cho mua 5 chỉ, thật sự rất vui vì mua được nhiều hơn”.

Không chỉ bà Hằng, mà hầu như 9/10 người có mặt tại các cửa hàng đều đến với mục đích mua vàng. Khách hàng tự ghi tên và số thứ tự vào tờ giấy trắng để giữ chỗ. Khi đến giờ mở cửa, nhân viên thông báo mỗi người được mua tối đa 5 chỉ vàng nhẫn, khiến nhiều người tỏ ra phấn khởi vì có thể sở hữu nhiều vàng hơn những ngày trước.

Ở cửa hàng đối diện, quy định chặt chẽ hơn, khách chỉ được mua và mang về tối đa 3 chỉ. Nếu muốn mua nhiều hơn, khách phải làm hợp đồng, thanh toán trước và được hẹn trả hàng vào ngày 13/11.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Giá vàng hôm nay 1/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới

Giá vàng hôm nay 1/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới

Giá vàng chiều nay 30/9/2025: Giá vàng SJC BTMC, vàng nhẫn DOJI, vàng thế giới

Giá vàng chiều nay 30/9/2025: Giá vàng SJC BTMC, vàng nhẫn DOJI, vàng thế giới

Giá vàng hôm nay 30/9/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới

Giá vàng hôm nay 30/9/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới

Giá vàng hôm nay

Đọc tiếp

Giá vàng hôm nay 1/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới

Giá vàng hôm nay 1/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới

Giá vàng chiều nay 30/9/2025: Giá vàng SJC BTMC, vàng nhẫn DOJI, vàng thế giới

Giá vàng chiều nay 30/9/2025: Giá vàng SJC BTMC, vàng nhẫn DOJI, vàng thế giới

Giá vàng hôm nay 30/9/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới

Giá vàng hôm nay 30/9/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới

Xem thêm Thị trường

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Thị trường
      Giá vàng hôm nay 2/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO