Giá vàng hôm nay 2/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới
Giá vàng hôm nay 2/10: Giá vàng miếng SJC DOJI PNJ, BTMC, vàng nhẫn 9999 tiếp đà tăng vượt mốc cao mới. Giá vàng thế giới tăng tiến đến 3900 USD/Ounce.
Giá vàng trong nước hôm nay 2/10/2025
Tính đến 4h00 hôm nay 2/10/2025, giá vàng miếng trong nước tiếp đà tăng vượt mốc 138 triệu đồng so với cùng giờ hôm qua. Cụ thể:
Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 136,4 - 138,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 136,4 - 138,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với ngày 1/10 hôm qua.
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 137,4 - 138,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 2,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán.
Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 136,4 - 138,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.
Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 135,6 - 138,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 2,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.
Tính đến 4h00 ngày 2/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 132 - 135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 133 - 136 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày hôm qua.
Bảng giá vàng hôm nay 2/10/2025 mới nhất như sau:
|Giá vàng hôm nay
|Ngày 2/10/2025
(Triệu đồng)
|Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|SJC tại Hà Nội
|136,4
|138,4
|+1600
|+1600
|Tập đoàn DOJI
|136,4
|138,4
|+1100
|+1100
|Mi Hồng
|137,4
|138,4
|+2400
|+1600
|PNJ
|136,4
|138,4
|+1600
|+1600
|Bảo Tín Minh Châu
|136,4
|138,4
|+1600
|+1600
|Phú Quý
|135,6
|138,4
|+2300
|+1600
|1. DOJI - Cập nhật: 2/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|AVPL/SJC - BÁN LẺ
|136,400 ▲1100K
|138,400 ▲1100K
|NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ)
|132,000 ▲1000K
|135,000 ▲1000K
|NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ
|131,500 ▲2800K
|135,000 ▲2300K
|NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ
|131,000 ▲2800K
|134,500 ▲2300K
|Nguyên liệu 99.99
|127,000 ▲1800K
|129,000 ▲1800K
|Nguyên liệu 99.9
|126,500 ▲1800K
|128,500 ▲1800K
|2. PNJ - Cập nhật: 2/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Vàng miếng SJC 999.9
|136,400 ▲1600K
|138,400 ▲1600K
|Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|132,000 ▲1000K
|135,000 ▲1000K
|Vàng Kim Bảo 999.9
|132,000 ▲1000K
|135,000 ▲1000K
|Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
|132,000 ▲1000K
|135,000 ▲1000K
|Vàng PNJ - Phượng Hoàng
|132,000 ▲1000K
|135,000 ▲1000K
|Vàng nữ trang 999.9
|129,500 ▲1000K
|132,000 ▲1000K
|Vàng nữ trang 999
|129,370 ▲1000K
|131,870 ▲1000K
|Vàng nữ trang 9920
|128,540 ▲990K
|131,040 ▲990K
|Vàng nữ trang 99
|128,280 ▲990K
|130,780 ▲990K
|Vàng 916 (22K)
|118,510 ▲910K
|121,010 ▲910K
|Vàng 750 (18K)
|90,650 ▲750K
|99,150 ▲750K
|Vàng 680 (16.3K)
|82,410 ▲680K
|89,910 ▲680K
|Vàng 650 (15.6K)
|78,450 ▲650K
|85,950 ▲650K
|Vàng 610 (14.6K)
|73,170 ▲610K
|80,670 ▲610K
|Vàng 585 (14K)
|69,870 ▲580K
|77,370 ▲580K
|Vàng 416 (10K)
|47,560 ▲410K
|55,060 ▲410K
|Vàng 375 (9K)
|42,150 ▲370K
|49,650 ▲370K
|Vàng 333 (8K)
|36,210 ▲330K
|43,710 ▲330K
|3. SJC - Cập nhật: 2/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
|Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|136,400 ▲1600K
|138,400 ▲1600K
|Vàng SJC 5 chỉ
|136,400 ▲1600K
|138,420 ▲1200K
|Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|136,400 ▲1600K
|138,430 ▲1600K
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|131,800 ▲1600K
|134,500 ▲1600K
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|131,800 ▲1600K
|134,600 ▲1600K
|Nữ trang 99,99%
|129,000 ▲1600K
|132,000 ▲1600K
|Nữ trang 99%
|125,693 ▲1584K
|130,693 ▲1584K
|Nữ trang 68%
|82,418 ▲1088K
|89,918 ▲1088K
|Nữ trang 41,7%
|47,699 ▲667K
|55,199 ▲667K
Giá vàng thế giới hôm nay 2/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua
Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 2/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3872,47 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 48,13 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,446 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 124 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 14,4 triệu đồng/lượng.
Giá vàng trong nước ngày đầu tháng 10 trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi cả giá vàng miếng SJC lẫn giá vàng nhẫn trơn đều ghi nhận mức giá cao kỷ lục. Diễn biến này ăn khớp với xu hướng tăng giá trên thị trường quốc tế, nơi giá vàng đang tiến sát mốc 3.900 USD/ounce chỉ trong một phiên giao dịch.
Trong tháng 9 vừa qua, giá vàng tăng tới 480 USD/ounce, tương đương 14%. Đây là một trong những giai đoạn tăng giá mạnh nhất lịch sử, đưa vàng thế giới lên vùng đỉnh mới và khiến nhà đầu tư toàn cầu đặc biệt chú ý.
Theo giới phân tích, thông tin về việc Chính phủ Mỹ phải đóng cửa đã làm dấy lên lo ngại về gánh nặng nợ công ngày càng phình to. Chính yếu tố này đã thúc đẩy nhu cầu tìm kiếm tài sản an toàn như vàng.
BMO Capital Markets vừa nâng dự báo giá vàng quý IV/2025 lên mức trung bình 3.900 USD/ounce, tăng khoảng 8% so với dự báo cũ. Sang năm 2026, giá vàng nhiều khả năng vượt mốc 4.000 USD/ounce.
Dù giá vàng trong nước liên tục tăng cao, nhu cầu mua vàng vẫn không hề giảm nhiệt. Tại các cửa hàng vàng lớn ở Hà Nội, đặc biệt trên phố Trần Nhân Tông, cảnh tượng hàng trăm người xếp hàng chờ mua vàng đã trở nên quen thuộc.
Bà Bích Hằng (Hà Nội) chia sẻ rằng bà phải đến cửa hàng từ 7h30 sáng để lấy số, bởi nếu đi muộn sau 10 giờ, cửa hàng thường ngừng phát phiếu. Bà cho biết: “Mỗi ngày tôi mua được có 2 chỉ. Hôm nay họ cho mua 5 chỉ, thật sự rất vui vì mua được nhiều hơn”.
Không chỉ bà Hằng, mà hầu như 9/10 người có mặt tại các cửa hàng đều đến với mục đích mua vàng. Khách hàng tự ghi tên và số thứ tự vào tờ giấy trắng để giữ chỗ. Khi đến giờ mở cửa, nhân viên thông báo mỗi người được mua tối đa 5 chỉ vàng nhẫn, khiến nhiều người tỏ ra phấn khởi vì có thể sở hữu nhiều vàng hơn những ngày trước.
Ở cửa hàng đối diện, quy định chặt chẽ hơn, khách chỉ được mua và mang về tối đa 3 chỉ. Nếu muốn mua nhiều hơn, khách phải làm hợp đồng, thanh toán trước và được hẹn trả hàng vào ngày 13/11.