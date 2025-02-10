Thị trường Giá vàng hôm nay 2/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới Giá vàng hôm nay 2/10: Giá vàng miếng SJC DOJI PNJ, BTMC, vàng nhẫn 9999 tiếp đà tăng vượt mốc cao mới. Giá vàng thế giới tăng tiến đến 3900 USD/Ounce.

Giá vàng trong nước hôm nay 2/10/2025

Tính đến 4h00 hôm nay 2/10/2025, giá vàng miếng trong nước tiếp đà tăng vượt mốc 138 triệu đồng so với cùng giờ hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 136,4 - 138,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 136,4 - 138,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với ngày 1/10 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 137,4 - 138,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 2,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 136,4 - 138,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 135,6 - 138,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 2,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Tính đến 4h00 ngày 2/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 132 - 135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 133 - 136 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 2/10/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 2/10/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

136,4 138,4

+1600 +1600 Tập đoàn DOJI

136,4 138,4

+1100 +1100 Mi Hồng

137,4 138,4

+2400 +1600 PNJ

136,4

138,4

+1600 +1600 Bảo Tín Minh Châu

136,4

138,4

+1600 +1600

Phú Quý 135,6 138,4

+2300 +1600

1. DOJI - Cập nhật: 2/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC - BÁN LẺ 136,400 ▲1100K 138,400 ▲1100K NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 132,000 ▲1000K 135,000 ▲1000K NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 131,500 ▲2800K 135,000 ▲2300K NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 131,000 ▲2800K 134,500 ▲2300K Nguyên liệu 99.99 127,000 ▲1800K 129,000 ▲1800K Nguyên liệu 99.9 126,500 ▲1800K 128,500 ▲1800K

2. PNJ - Cập nhật: 2/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 136,400 ▲1600K 138,400 ▲1600K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 132,000 ▲1000K 135,000 ▲1000K Vàng Kim Bảo 999.9 132,000 ▲1000K 135,000 ▲1000K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 132,000 ▲1000K 135,000 ▲1000K Vàng PNJ - Phượng Hoàng 132,000 ▲1000K 135,000 ▲1000K Vàng nữ trang 999.9 129,500 ▲1000K 132,000 ▲1000K Vàng nữ trang 999 129,370 ▲1000K 131,870 ▲1000K Vàng nữ trang 9920 128,540 ▲990K 131,040 ▲990K Vàng nữ trang 99 128,280 ▲990K 130,780 ▲990K Vàng 916 (22K) 118,510 ▲910K 121,010 ▲910K Vàng 750 (18K) 90,650 ▲750K 99,150 ▲750K Vàng 680 (16.3K) 82,410 ▲680K 89,910 ▲680K Vàng 650 (15.6K) 78,450 ▲650K 85,950 ▲650K Vàng 610 (14.6K) 73,170 ▲610K 80,670 ▲610K Vàng 585 (14K) 69,870 ▲580K 77,370 ▲580K Vàng 416 (10K) 47,560 ▲410K 55,060 ▲410K Vàng 375 (9K) 42,150 ▲370K 49,650 ▲370K Vàng 333 (8K) 36,210 ▲330K 43,710 ▲330K

3. SJC - Cập nhật: 2/10/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136,400 ▲1600K 138,400 ▲1600K Vàng SJC 5 chỉ 136,400 ▲1600K 138,420 ▲1200K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 136,400 ▲1600K 138,430 ▲1600K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 131,800 ▲1600K 134,500 ▲1600K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 131,800 ▲1600K 134,600 ▲1600K Nữ trang 99,99% 129,000 ▲1600K 132,000 ▲1600K Nữ trang 99% 125,693 ▲1584K 130,693 ▲1584K Nữ trang 68% 82,418 ▲1088K 89,918 ▲1088K Nữ trang 41,7% 47,699 ▲667K 55,199 ▲667K

Giá vàng thế giới hôm nay 2/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 2/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3872,47 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 48,13 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,446 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 124 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 14,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước ngày đầu tháng 10 trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi cả giá vàng miếng SJC lẫn giá vàng nhẫn trơn đều ghi nhận mức giá cao kỷ lục. Diễn biến này ăn khớp với xu hướng tăng giá trên thị trường quốc tế, nơi giá vàng đang tiến sát mốc 3.900 USD/ounce chỉ trong một phiên giao dịch.

Trong tháng 9 vừa qua, giá vàng tăng tới 480 USD/ounce, tương đương 14%. Đây là một trong những giai đoạn tăng giá mạnh nhất lịch sử, đưa vàng thế giới lên vùng đỉnh mới và khiến nhà đầu tư toàn cầu đặc biệt chú ý.

Theo giới phân tích, thông tin về việc Chính phủ Mỹ phải đóng cửa đã làm dấy lên lo ngại về gánh nặng nợ công ngày càng phình to. Chính yếu tố này đã thúc đẩy nhu cầu tìm kiếm tài sản an toàn như vàng.

BMO Capital Markets vừa nâng dự báo giá vàng quý IV/2025 lên mức trung bình 3.900 USD/ounce, tăng khoảng 8% so với dự báo cũ. Sang năm 2026, giá vàng nhiều khả năng vượt mốc 4.000 USD/ounce.

Dù giá vàng trong nước liên tục tăng cao, nhu cầu mua vàng vẫn không hề giảm nhiệt. Tại các cửa hàng vàng lớn ở Hà Nội, đặc biệt trên phố Trần Nhân Tông, cảnh tượng hàng trăm người xếp hàng chờ mua vàng đã trở nên quen thuộc.

Bà Bích Hằng (Hà Nội) chia sẻ rằng bà phải đến cửa hàng từ 7h30 sáng để lấy số, bởi nếu đi muộn sau 10 giờ, cửa hàng thường ngừng phát phiếu. Bà cho biết: “Mỗi ngày tôi mua được có 2 chỉ. Hôm nay họ cho mua 5 chỉ, thật sự rất vui vì mua được nhiều hơn”.

Không chỉ bà Hằng, mà hầu như 9/10 người có mặt tại các cửa hàng đều đến với mục đích mua vàng. Khách hàng tự ghi tên và số thứ tự vào tờ giấy trắng để giữ chỗ. Khi đến giờ mở cửa, nhân viên thông báo mỗi người được mua tối đa 5 chỉ vàng nhẫn, khiến nhiều người tỏ ra phấn khởi vì có thể sở hữu nhiều vàng hơn những ngày trước.

Ở cửa hàng đối diện, quy định chặt chẽ hơn, khách chỉ được mua và mang về tối đa 3 chỉ. Nếu muốn mua nhiều hơn, khách phải làm hợp đồng, thanh toán trước và được hẹn trả hàng vào ngày 13/11.