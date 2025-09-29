Thị trường Giá vàng sáng 29/9/2025: Giá vàng trong nước và thế giới có xu hướng rất tích cực Giá vàng lúc 11h30 ngày 29/9: Giá vàng miếng SJC DOJI PNJ, BTMC, vàng nhẫn 9999 trong nước tăng 500 nghìn đồng/lượng. Giá vàng thế giới tiếp đà tăng tích cực

Giá vàng trong nước hôm nay 29/9/2025

Tính đến 11h30 hôm nay 29/9/2025, giá vàng miếng trong nước tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng so với hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 133,5 - 135,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt tuần trước.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 133,5 - 135,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với ngày 28/9 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 134,5 - 135,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 133,5 - 135,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 133 - 135,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Tính đến 11h30 ngày 29/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 129,1 - 132 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 200 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 129,8 - 132,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 700 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 29/9/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 29/9/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

133,5 135,5

+500 +500 Tập đoàn DOJI

133,5 135,5

+500 +500 Mi Hồng

134,5 135,5

+500 +500 PNJ

133,5

135,5

+500 +500 Bảo Tín Minh Châu

133,5

135,5

+500 +500

Phú Quý 133 135,5

+500 +500

1. DOJI - Cập nhật: 29/9/2025 11:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC - BÁN LẺ 133,500 ▲500K 135,500 ▲500K NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 128,800 131,800 NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 126,200 ▲700K 130,200 ▲700K NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 125,700 ▲700K 129,700 ▲700K Nguyên liệu 99.99 122,000 ▲700K 124,000 ▲700K Nguyên liệu 99.9 121,500 ▲700K 123,500 ▲700K

2. PNJ - Cập nhật: 29/9/2025 11:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 133,500 ▲500K 135,500 ▲500K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 129,100 ▲300K 132,000 ▲200K Vàng Kim Bảo 999.9 129,100 ▲300K 132,000 ▲200K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 129,100 ▲300K 132,000 ▲200K Vàng PNJ - Phượng Hoàng 129,100 ▲300K 132,000 ▲200K Vàng nữ trang 999.9 126,500 ▲400K 129,000 ▲400K Vàng nữ trang 999 126,370 ▲400K 128,870 ▲400K Vàng nữ trang 9920 125,570 ▲400K 128,070 ▲400K Vàng nữ trang 99 125,310 ▲400K 127,810 ▲400K Vàng 916 (22K) 115,760 ▲360K 118,260 ▲360K Vàng 750 (18K) 88,400 ▲300K 96,900 ▲300K Vàng 680 (16.3K) 80,370 ▲270K 87,870 ▲270K Vàng 650 (15.6K) 76,500 ▲260K 84,000 ▲260K Vàng 610 (14.6K) 71,340 ▲240K 78,840 ▲240K Vàng 585 (14K) 68,120 ▲240K 75,620 ▲240K Vàng 416 (10K) 46,310 ▲160K 53,810 ▲160K Vàng 375 (9K) 41,030 ▲150K 48,530 ▲150K Vàng 333 (8K) 35,220 ▲130K 42,720 ▲130K

3. SJC - Cập nhật: 29/9/2025 11:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 133,500 ▲500K 135,500 ▲500K Vàng SJC 5 chỉ 133,500 ▲500K 135,520 ▲500K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 133,500 ▲500K 135,530 ▲500K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 129,100 ▲300K 131,800 ▲300K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 129,100 ▲300K 131,900 ▲300K Nữ trang 99,99% 126,300 ▲300K 129,300 ▲300K Nữ trang 99% 123,019 ▲297K 128,019 ▲297K Nữ trang 68% 80,582 ▲204K 88,082 ▲204K Nữ trang 41,7% 46,573 ▲125K 54,073 ▲125K

Giá vàng thế giới hôm nay 29/9/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 11h30 ngày 29/9 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3792,76 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 29,5 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,451 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 120,9 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 14,6 triệu đồng/lượng.

Tại các cửa hàng nhỏ, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn trơn cũng tăng đáng kể và đang mở rộng khoảng cách so với giá vàng tại các công ty vàng lớn. Một số tiệm vàng nhỏ báo giá vàng miếng SJC ở mức 137,7 - 139,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Dù vậy, nếu so với mốc đỉnh cao nhất của giá vàng miếng tại chính các cửa hàng nhỏ là 143,5 triệu đồng, giá vàng SJC vẫn đang thấp hơn gần 4 triệu đồng.

Theo kết quả khảo sát mới nhất từ Kitco News, giới chuyên gia trên Phố Wall tỏ ra lạc quan chưa từng thấy về giá vàng thế giới tuần này.

Cuộc khảo sát có sự tham gia của 19 chuyên gia phân tích. 16 chuyên gia (84%), dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần này. Không có ý kiến nào cho rằng giá vàng giảm. 3 chuyên gia (16%) kỳ vọng giá vàng đi ngang trong những ngày sắp tới.

Khảo sát trực 265 nhà đầu tư cá nhân. Có 166 nhà đầu tư (63%) kỳ vọng giá vàng tăng cao hơn. 56 nhà đầu tư (21%) dự đoán giá vàng giảm. 43 nhà đầu tư còn lại (16%) kỳ vọng giá vàng đi ngang.