Thị trường

Giá vàng sáng 29/9/2025: Giá vàng trong nước và thế giới có xu hướng rất tích cực

Quốc Duẩn29/09/2025 11:30

Giá vàng lúc 11h30 ngày 29/9: Giá vàng miếng SJC DOJI PNJ, BTMC, vàng nhẫn 9999 trong nước tăng 500 nghìn đồng/lượng. Giá vàng thế giới tiếp đà tăng tích cực

Giá vàng trong nước hôm nay 29/9/2025

Tính đến 11h30 hôm nay 29/9/2025, giá vàng miếng trong nước tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng so với hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 133,5 - 135,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt tuần trước.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 133,5 - 135,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với ngày 28/9 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 134,5 - 135,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 133,5 - 135,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 133 - 135,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng 29/9/2025: Giá vàng trong nước và thế giới tăng tích cực

Tính đến 11h30 ngày 29/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 129,1 - 132 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 200 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 129,8 - 132,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 700 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 29/9/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay
Ngày 29/9/2025
(Triệu đồng)
Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
SJC tại Hà Nội
133,5135,5
+500+500
Tập đoàn DOJI
133,5135,5
+500+500
Mi Hồng
134,5135,5
+500+500
PNJ
133,5
135,5
+500+500
Bảo Tín Minh Châu
133,5
135,5
+500+500
Phú Quý133135,5
+500+500
1. DOJI - Cập nhật: 29/9/2025 11:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
AVPL/SJC - BÁN LẺ133,500 ▲500K135,500 ▲500K
NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ)128,800131,800
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ126,200 ▲700K130,200 ▲700K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ125,700 ▲700K129,700 ▲700K
Nguyên liệu 99.99122,000 ▲700K124,000 ▲700K
Nguyên liệu 99.9121,500 ▲700K123,500 ▲700K
2. PNJ - Cập nhật: 29/9/2025 11:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Vàng miếng SJC 999.9133,500 ▲500K135,500 ▲500K
Nhẫn Trơn PNJ 999.9129,100 ▲300K132,000 ▲200K
Vàng Kim Bảo 999.9129,100 ▲300K132,000 ▲200K
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9129,100 ▲300K132,000 ▲200K
Vàng PNJ - Phượng Hoàng129,100 ▲300K132,000 ▲200K
Vàng nữ trang 999.9126,500 ▲400K129,000 ▲400K
Vàng nữ trang 999126,370 ▲400K128,870 ▲400K
Vàng nữ trang 9920125,570 ▲400K128,070 ▲400K
Vàng nữ trang 99125,310 ▲400K127,810 ▲400K
Vàng 916 (22K)115,760 ▲360K118,260 ▲360K
Vàng 750 (18K)88,400 ▲300K96,900 ▲300K
Vàng 680 (16.3K)80,370 ▲270K87,870 ▲270K
Vàng 650 (15.6K)76,500 ▲260K84,000 ▲260K
Vàng 610 (14.6K)71,340 ▲240K78,840 ▲240K
Vàng 585 (14K)68,120 ▲240K75,620 ▲240K
Vàng 416 (10K)46,310 ▲160K53,810 ▲160K
Vàng 375 (9K)41,030 ▲150K48,530 ▲150K
Vàng 333 (8K)35,220 ▲130K42,720 ▲130K
3. SJC - Cập nhật: 29/9/2025 11:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG133,500 ▲500K135,500 ▲500K
Vàng SJC 5 chỉ133,500 ▲500K135,520 ▲500K
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ133,500 ▲500K135,530 ▲500K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ129,100 ▲300K131,800 ▲300K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ129,100 ▲300K131,900 ▲300K
Nữ trang 99,99%126,300 ▲300K129,300 ▲300K
Nữ trang 99%123,019 ▲297K128,019 ▲297K
Nữ trang 68%80,582 ▲204K88,082 ▲204K
Nữ trang 41,7%46,573 ▲125K54,073 ▲125K

Giá vàng thế giới hôm nay 29/9/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 11h30 ngày 29/9 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3792,76 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 29,5 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,451 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 120,9 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 14,6 triệu đồng/lượng.

gia-vang-the-gioi-xau-usd-hom-nay-bieu-do-gia-vang-the-gioi-xau-usd-truc-tiep-24-7-09-29-2025_10_13_am.jpg

Tại các cửa hàng nhỏ, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn trơn cũng tăng đáng kể và đang mở rộng khoảng cách so với giá vàng tại các công ty vàng lớn. Một số tiệm vàng nhỏ báo giá vàng miếng SJC ở mức 137,7 - 139,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Dù vậy, nếu so với mốc đỉnh cao nhất của giá vàng miếng tại chính các cửa hàng nhỏ là 143,5 triệu đồng, giá vàng SJC vẫn đang thấp hơn gần 4 triệu đồng.

Theo kết quả khảo sát mới nhất từ Kitco News, giới chuyên gia trên Phố Wall tỏ ra lạc quan chưa từng thấy về giá vàng thế giới tuần này.

Cuộc khảo sát có sự tham gia của 19 chuyên gia phân tích. 16 chuyên gia (84%), dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần này. Không có ý kiến nào cho rằng giá vàng giảm. 3 chuyên gia (16%) kỳ vọng giá vàng đi ngang trong những ngày sắp tới.

Khảo sát trực 265 nhà đầu tư cá nhân. Có 166 nhà đầu tư (63%) kỳ vọng giá vàng tăng cao hơn. 56 nhà đầu tư (21%) dự đoán giá vàng giảm. 43 nhà đầu tư còn lại (16%) kỳ vọng giá vàng đi ngang.

