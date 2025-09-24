Thứ Tư, 24/9/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Thị trường

Giá vàng chiều 24/9: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới

Quốc Duẩn24/09/2025 15:55

Giá vàng chiều nay 24/9: Giá vàng miếng SJC DOJI PNJ, BTMC cùng vàng nhẫn 9999 tăng trở lại so với sáng nay. Giá vàng thế giới tiếp tục tăng thêm 20 USD/Ounce

Giá vàng trong nước chiều nay 24/9/2025

Tính đến 16h00 chiều nay 24/9/2025, giá vàng miếng trong nước tăng trở lại so với sáng nay. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 133,1 - 135,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 100 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 133,1 - 135,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 100 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 23/9 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 134,1 - 135,1 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 100 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 133,1 - 135,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 100 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 132,6 - 135,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 100 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng chiều nay 24/9/2025: Giá vàng nhẫn, vàng SJC DOJI PNJ

Tính đến 16h00 ngày 24/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 128,8 - 131,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 129,3 - 132,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày hôm qua.

Bảng giá vàng chiều nay 24/9/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay
Ngày 24/9/2025
(Triệu đồng)
Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
SJC tại Hà Nội
133,1135,1
+100+100
Tập đoàn DOJI
133,1135,1
+100+100
Mi Hồng
134,1135,1
+100+100
PNJ
133,1
135,1
+100+100
Bảo Tín Minh Châu
133,1
135,1
+100+100
Phú Quý132,6135,1
+100+100
1. DOJI - Cập nhật: 24/9/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
AVPL/SJC HN133,100 ▲100K135,100 ▲100K
AVPL/SJC HCM133,100 ▲100K135,100 ▲100K
AVPL/SJC ĐN133,100 ▲100K135,100 ▲100K
Nguyên liệu 9999 - HN120,300 ▼1200K122,300 ▼1200K
Nguyên liệu 999 - HN119,800 ▼1200K121,800 ▼1200K
2. PNJ - Cập nhật: 24/9/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Vàng miếng SJC 999.9133,100 ▲100K135,100 ▲100K
Nhẫn Trơn PNJ 999.9128,800131,800
Vàng Kim Bảo 999.9128,800131,800
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9128,800131,800
Vàng PNJ - Phượng Hoàng128,800131,800
Vàng nữ trang 999.9126,500129,000
Vàng nữ trang 999126,370128,870
Vàng nữ trang 9920125,570128,070
Vàng nữ trang 99125,310127,810
Vàng 916 (22K)115,760118,260
Vàng 750 (18K)89,40096,900
Vàng 680 (16.3K)80,37087,870
Vàng 650 (15.6K)76,50084,000
Vàng 610 (14.6K)71,34078,840
Vàng 585 (14K)68,12075,620
Vàng 416 (10K)46,31053,810
Vàng 375 (9K)41,03048,530
Vàng 333 (8K)35,22042,720
3. SJC - Cập nhật: 24/9/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG133,100 ▲100K135,100 ▲100K
Vàng SJC 5 chỉ133,100 ▲100K135,120 ▲100K
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ133,100 ▲100K135,130 ▲100K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ128,800131,500
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ128,800131,600
Nữ trang 99,99%126,000129,000
Nữ trang 99%122,722127,722
Nữ trang 68%80,37887,878
Nữ trang 41,7%46,44853,948

Giá vàng thế giới chiều nay 24/9/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 16h00 ngày 24/9 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3775,17 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 20,04 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,445 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 120,36 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Hiện tại, giá vàng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 14,74 triệu đồng/lượng

gia-vang-the-gioi-xau-usd-hom-nay-bieu-do-gia-vang-the-gioi-xau-usd-truc-tiep-24-7-09-24-2025_02_48_pm.jpg

Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa ra quyết định xử phạt 3 công ty kinh doanh vàng bạc đá quý vì hành vi đưa thông tin sai lệch. Mỗi doanh nghiệp phải nộp số tiền phạt là 200 triệu đồng do có hành vi đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về sản phẩm nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác. Hành vi trên đã vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 45 Luật Cạnh tranh.

Không chỉ bị xử phạt tiền, các doanh nghiệp còn phải công khai cải chính trên trang web chính thức của mình. Cụ thể, Công ty Bảo Tín Minh Châu phải đăng tải nội dung cải chính trên https://btmc.vn/, Công ty SJC trên https://sjc.com.vn/ và Tập đoàn DOJI trên https://doji.vn/.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đánh giá cao sự hợp tác tích cực từ cả ba doanh nghiệp. Các công ty đã chủ động cung cấp tài liệu và có những biện pháp kịp thời để hạn chế tác động tiêu cực từ vi phạm của mình.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Giá vàng chiều nay 23/9/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng thế giới

Giá vàng chiều nay 23/9/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng thế giới

Giá vàng hôm nay 23/9/2025: Giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng thế giới

Giá vàng hôm nay 23/9/2025: Giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng thế giới

Giá vàng chiều nay 22/9/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng thế giới

Giá vàng chiều nay 22/9/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng thế giới

Giá vàng hôm nay

Đọc tiếp

Giá vàng chiều nay 23/9/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng thế giới

Giá vàng chiều nay 23/9/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng thế giới

Giá vàng hôm nay 23/9/2025: Giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng thế giới

Giá vàng hôm nay 23/9/2025: Giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng thế giới

Giá vàng chiều nay 22/9/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng thế giới

Giá vàng chiều nay 22/9/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng thế giới

Xem thêm Thị trường

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Thị trường
      Giá vàng chiều 24/9: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO