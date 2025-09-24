Thị trường Giá vàng chiều 24/9: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới Giá vàng chiều nay 24/9: Giá vàng miếng SJC DOJI PNJ, BTMC cùng vàng nhẫn 9999 tăng trở lại so với sáng nay. Giá vàng thế giới tiếp tục tăng thêm 20 USD/Ounce

Giá vàng trong nước chiều nay 24/9/2025

Tính đến 16h00 chiều nay 24/9/2025, giá vàng miếng trong nước tăng trở lại so với sáng nay. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 133,1 - 135,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 100 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 133,1 - 135,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 100 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 23/9 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 134,1 - 135,1 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 100 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 133,1 - 135,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 100 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 132,6 - 135,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 100 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Tính đến 16h00 ngày 24/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 128,8 - 131,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 129,3 - 132,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày hôm qua.

Bảng giá vàng chiều nay 24/9/2025 mới nhất như sau:

1. DOJI - Cập nhật: 24/9/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC HN 133,100 ▲100K 135,100 ▲100K AVPL/SJC HCM 133,100 ▲100K 135,100 ▲100K AVPL/SJC ĐN 133,100 ▲100K 135,100 ▲100K Nguyên liệu 9999 - HN 120,300 ▼1200K 122,300 ▼1200K Nguyên liệu 999 - HN 119,800 ▼1200K 121,800 ▼1200K

2. PNJ - Cập nhật: 24/9/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 133,100 ▲100K 135,100 ▲100K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 128,800 131,800 Vàng Kim Bảo 999.9 128,800 131,800 Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 128,800 131,800 Vàng PNJ - Phượng Hoàng 128,800 131,800 Vàng nữ trang 999.9 126,500 129,000 Vàng nữ trang 999 126,370 128,870 Vàng nữ trang 9920 125,570 128,070 Vàng nữ trang 99 125,310 127,810 Vàng 916 (22K) 115,760 118,260 Vàng 750 (18K) 89,400 96,900 Vàng 680 (16.3K) 80,370 87,870 Vàng 650 (15.6K) 76,500 84,000 Vàng 610 (14.6K) 71,340 78,840 Vàng 585 (14K) 68,120 75,620 Vàng 416 (10K) 46,310 53,810 Vàng 375 (9K) 41,030 48,530 Vàng 333 (8K) 35,220 42,720

3. SJC - Cập nhật: 24/9/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 133,100 ▲100K 135,100 ▲100K Vàng SJC 5 chỉ 133,100 ▲100K 135,120 ▲100K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 133,100 ▲100K 135,130 ▲100K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 128,800 131,500 Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 128,800 131,600 Nữ trang 99,99% 126,000 129,000 Nữ trang 99% 122,722 127,722 Nữ trang 68% 80,378 87,878 Nữ trang 41,7% 46,448 53,948

Giá vàng thế giới chiều nay 24/9/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 16h00 ngày 24/9 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3775,17 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 20,04 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,445 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 120,36 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Hiện tại, giá vàng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 14,74 triệu đồng/lượng

Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa ra quyết định xử phạt 3 công ty kinh doanh vàng bạc đá quý vì hành vi đưa thông tin sai lệch. Mỗi doanh nghiệp phải nộp số tiền phạt là 200 triệu đồng do có hành vi đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về sản phẩm nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác. Hành vi trên đã vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 45 Luật Cạnh tranh.

Không chỉ bị xử phạt tiền, các doanh nghiệp còn phải công khai cải chính trên trang web chính thức của mình. Cụ thể, Công ty Bảo Tín Minh Châu phải đăng tải nội dung cải chính trên https://btmc.vn/, Công ty SJC trên https://sjc.com.vn/ và Tập đoàn DOJI trên https://doji.vn/.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đánh giá cao sự hợp tác tích cực từ cả ba doanh nghiệp. Các công ty đã chủ động cung cấp tài liệu và có những biện pháp kịp thời để hạn chế tác động tiêu cực từ vi phạm của mình.