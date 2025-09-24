Thị trường Giá vàng hôm nay 24/9/2025: Giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng thế giới Giá vàng hôm nay 24/9: Giá vàng miếng SJC DOJI PNJ, BTMC cùng vàng nhẫn 9999 tăng mạnh hàng triệu đồng. Giá vàng thế giới tăng hơn 50 USD/Ounce so với hôm qua.

Giá vàng trong nước hôm nay 24/9/2025

Tính đến 4h00 hôm nay 24/9/2025, giá vàng miếng trong nước tăng mạnh so với hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 133 - 135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 133 - 135 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 23/9 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 133,6 - 135 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 133 - 135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 132,5 - 135 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Tính đến 4h00 ngày 24/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 128,5-131,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 129,3 - 132,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 24/9/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 24/9/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

133 135

+1400 +1400 Tập đoàn DOJI

133 135

+1400 +1400 Mi Hồng

133,6 135

+1000 +1400 PNJ

133

135

+1400 +1400 Bảo Tín Minh Châu

133

135

+1400 +1400

Phú Quý 132,5 135

+1500 +1400

1. DOJI - Cập nhật: 24/9/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC HN 133,000 ▲1400K 135,000 ▲1400K AVPL/SJC HCM 133,000 ▲1400K 135,000 ▲1400K AVPL/SJC ĐN 133,000 ▲1400K 135,000 ▲1400K Nguyên liệu 9999 - HN 121,500 ▲1500K 123,500 ▲1500K Nguyên liệu 999 - HN 121,000 ▲1500K 123,000 ▲1500K

2. PNJ - Cập nhật: 24/9/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 133,000 ▲1400K 135,000 ▲1400K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 128,800 ▲1500K 131,800 ▲1500K Vàng Kim Bảo 999.9 128,800 ▲1500K 131,800 ▲1500K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 128,800 ▲1500K 131,800 ▲1500K Vàng PNJ - Phượng Hoàng 128,800 ▲1500K 131,800 ▲1500K Vàng nữ trang 999.9 126,500 ▲1900K 129,000 ▲1900K Vàng nữ trang 999 126,370 ▲1900K 128,870 ▲1900K Vàng nữ trang 9920 125,310 ▲1880K 127,810 ▲1880K Vàng nữ trang 99 125,310 ▲1880K 127,810 ▲1880K Vàng 916 (22K) 115,760 ▲1740K 118,260 ▲1740K Vàng 750 (18K) 89,400 ▲1420K 96,900 ▲1420K Vàng 680 (16.3K) 80,370 ▲1290K 87,870 ▲1290K Vàng 650 (15.6K) 76,500 ▲1230K 84,000 ▲1230K Vàng 610 (14.6K) 71,340 ▲1160K 78,840 ▲1160K Vàng 585 (14K) 68,120 ▲1120K 75,620 ▲1120K Vàng 416 (10K) 46,310 ▲790K 53,810 ▲790K Vàng 375 (9K) 41,030 ▲720K 48,530 ▲720K Vàng 333 (8K) 35,220 ▲630K 42,720 ▲630K

3. SJC - Cập nhật: 24/9/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 133,000 ▲1400K 135,000 ▲1400K Vàng SJC 5 chỉ 133,000 ▲1400K 135,020 ▲1400K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 133,000 ▲1400K 135,030 ▲1400K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 128,800 ▲1500K 131,500 ▲1500K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 128,800 ▲1500K 131,600 ▲1500K Nữ trang 99,99% 126,000 ▲1500K 129,000 ▲1500K Nữ trang 99% 122,722 ▲1485K 127,722 ▲1485K Nữ trang 68% 80,378 ▲1020K 87,878 ▲1020K Nữ trang 41,7% 46,448 ▲625K 53,948 ▲625K

Giá vàng thế giới hôm nay 24/9/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 24/9 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3779,85 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 53,89 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,448 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 120,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Hiện tại, giá vàng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 14,5 triệu đồng/lượng

Trên thị trường tự do, một số cửa hàng vàng nhỏ đã đẩy giá vàng miếng SJC lên mức 135,1 - 137,1 triệu đồng/lượng ở hai chiều mua - bán. So với các doanh nghiệp vàng lớn, mức giá này cao hơn khoảng 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước và thế giới đang tăng lên mức cao mới. Nguyên nhân chính đến từ hai sự kiện sắp tới: bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vào tối nay và một báo cáo kinh tế quan trọng vào cuối tháng.

Thị trường kỳ vọng FED sẽ sớm hạ lãi suất. Khi lãi suất giảm, vàng thường trở nên hấp dẫn hơn, đồng thời nhiều người cũng tìm mua vàng như một kênh trú ẩn an toàn. Sự kết hợp này đã đẩy giá vàng lên cao.

Tuy nhiên, trong bối cảnh giá tăng nhanh, người mua vàng để đầu cơ ngắn hạn cần hết sức cẩn trọng. Lý do là khoảng chênh lệch giữa giá vàng mua vào - bán ra hiện đang rất lớn.

Với vàng SJC, chênh lệch phổ biến từ 2 đến 2,5 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn có thể lên tới khoảng 3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, thị trường luôn có những đợt điều chỉnh giảm giá vàng ngắn hạn. Nếu mua vào ở mức giá cao, người mua có thể gặp rủi ro nếu giá đột ngột quay đầu giảm.