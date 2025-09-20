Thứ Bảy, 20/9/2025
Thị trường

Giá vàng chiều nay 20/9/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng thế giới

Quốc Duẩn20/09/2025 14:00

Giá vàng chiều nay 20/9: Giá vàng nhẫn, giá vàng miếng SJC, vàng thế giới cùng nhịp tăng mạnh 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước chiều nay 20/9/2025

Tính đến 14h00 chiều nay 20/9/2025, giá vàng miếng trong nước tăng mạnh so với hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 131 - 133 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 131 - 133 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 19/9 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 132-133 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 131 - 133 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 130,5 - 133 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng chiều 20/9/2025: Giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng thế giới

Tính đến 14h00 ngày 20/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 126,8-129,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 127 - 130 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày hôm qua.

Bảng giá vàng chiều nay 20/9/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay
Ngày 20/9/2025
(Triệu đồng)
Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
SJC tại Hà Nội
131133
+1000+1000
Tập đoàn DOJI
131133
+1000+1000
Mi Hồng
132133
+1000+1000
PNJ
131
133
+1000+1000
Bảo Tín Minh Châu
131
133
+1000+1000
Phú Quý130,5133
+1200+1000
1. DOJI - Cập nhật: 20/9/2025 14:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
AVPL/SJC HN131,000 ▲1000K133,000 ▲1000K
AVPL/SJC HCM131,000 ▲1000K133,000 ▲1000K
AVPL/SJC ĐN131,000 ▲1000K133,000 ▲1000K
Nguyên liệu 9999 - HN118,500 ▲500K120,500 ▲500K
Nguyên liệu 999 - HN118,000 ▲500K120,000 ▲500K
2. PNJ - Cập nhật: 20/9/2025 14:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Vàng miếng SJC 999.9131,000 ▲1000K133,000 ▲1000K
Nhẫn Trơn PNJ 999.9126,800 ▲500K129,800 ▲500K
Vàng Kim Bảo 999.9126,800 ▲500K129,800 ▲500K
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9126,800 ▲500K129,800 ▲500K
Vàng PNJ - Phượng Hoàng126,800 ▲500K129,800 ▲500K
Vàng nữ trang 999.9123,500126,000
Vàng nữ trang 999123,370125,870
Vàng nữ trang 9920122,590125,090
Vàng nữ trang 99122,340124,840
Vàng 916 (22K)113,020115,520
Vàng 750 (18K)87,15094,650
Vàng 680 (16.3K)78,33085,830
Vàng 650 (15.6K)74,55082,050
Vàng 610 (14.6K)69,51077,010
Vàng 585 (14K)66,36073,860
Vàng 416 (10K)45,07052,570
Vàng 375 (9K)39,90047,400
Vàng 333 (8K)34,23041,730
3. SJC - Cập nhật: 20/9/2025 14:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG131,000 ▲1000K133,000 ▲1000K
Vàng SJC 5 chỉ131,000 ▲1000K133,020 ▲1000K
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ131,000 ▲1000K133,030 ▲1000K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ126,800 ▲800K129,500 ▲800K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ126,800 ▲800K129,600 ▲800K
Nữ trang 99,99%124,000 ▲800K127,000 ▲800K
Nữ trang 99%120,742 ▲792K125,742 ▲792K
Nữ trang 68%79,018 ▲544K86,518 ▲544K
Nữ trang 41,7%45,614 ▲333K53,114 ▲333K

Giá vàng thế giới chiều nay 20/9/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 14h00 ngày 20/9 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3684,59 USD/ounce. Giá vàng chiều nay tăng 32,38 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,445 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 117,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 15,5 triệu đồng/lượng.

gia-vang-the-gioi-xau-usd-hom-nay-bieu-do-gia-vang-the-gioi-xau-usd-truc-tiep-24-7-09-20-2025_01_28_pm.png

Giá vàng trong nước đã tăng trở lại sau hai ngày giảm. Tuy nhiên, nếu so với mức giá cao nhất trước đây, giá vàng hiện nay vẫn thấp hơn gần 3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tự do, sáng nay một số cửa hàng vàng đã tăng giá mua bán vàng miếng SJC. Mức giá hiện dao động quanh 134 triệu đồng/lượng chiều mua và 136 triệu đồng/lượng chiều bán, tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Ở thị trường trong nước, các nhà đầu tư vẫn đang theo dõi sát những chính sách mới về quản lý vàng. Những chính sách này bao gồm việc dừng độc quyền vàng miếng SJC, nghiên cứu lập sàn giao dịch quốc gia và áp dụng thuế đối với vàng. Nếu những chính sách này được thực hiện, mức chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới sẽ giảm xuống.

Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng giá vàng trong nước có khả năng sẽ ổn định trong thời gian tới. Thị trường đang chờ đợi những hướng dẫn cụ thể hơn về nghị định quản lý vàng mới. Đồng thời, giá vàng cũng chịu ảnh hưởng từ áp lực tăng giá trên thị trường thế giới do các căng thẳng địa chính trị.

Một điểm đáng quan tâm là không chỉ giá vàng tăng, chỉ số đô la Mỹ trên thị trường quốc tế cũng tăng lên. Chỉ số này hiện đang ở mức 97,65 điểm, tăng khoảng một phần trăm trong vài ngày gần đây.

