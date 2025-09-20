Giá vàng chiều nay 20/9/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng thế giới
Giá vàng chiều nay 20/9: Giá vàng nhẫn, giá vàng miếng SJC, vàng thế giới cùng nhịp tăng mạnh 1 triệu đồng/lượng
Giá vàng trong nước chiều nay 20/9/2025
Tính đến 14h00 chiều nay 20/9/2025, giá vàng miếng trong nước tăng mạnh so với hôm qua. Cụ thể:
Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 131 - 133 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 131 - 133 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 19/9 hôm qua.
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 132-133 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.
Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 131 - 133 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.
Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 130,5 - 133 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.
Tính đến 14h00 ngày 20/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 126,8-129,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 127 - 130 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày hôm qua.
Bảng giá vàng chiều nay 20/9/2025 mới nhất như sau:
|Giá vàng chiều nay
|Ngày 20/9/2025
(Triệu đồng)
|Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|SJC tại Hà Nội
|131
|133
|+1000
|+1000
|Tập đoàn DOJI
|131
|133
|+1000
|+1000
|Mi Hồng
|132
|133
|+1000
|+1000
|PNJ
|131
|133
|+1000
|+1000
|Bảo Tín Minh Châu
|131
|133
|+1000
|+1000
|Phú Quý
|130,5
|133
|+1200
|+1000
|1. DOJI - Cập nhật: 20/9/2025 14:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|AVPL/SJC HN
|131,000 ▲1000K
|133,000 ▲1000K
|AVPL/SJC HCM
|131,000 ▲1000K
|133,000 ▲1000K
|AVPL/SJC ĐN
|131,000 ▲1000K
|133,000 ▲1000K
|Nguyên liệu 9999 - HN
|118,500 ▲500K
|120,500 ▲500K
|Nguyên liệu 999 - HN
|118,000 ▲500K
|120,000 ▲500K
|2. PNJ - Cập nhật: 20/9/2025 14:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Vàng miếng SJC 999.9
|131,000 ▲1000K
|133,000 ▲1000K
|Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|126,800 ▲500K
|129,800 ▲500K
|Vàng Kim Bảo 999.9
|126,800 ▲500K
|129,800 ▲500K
|Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
|126,800 ▲500K
|129,800 ▲500K
|Vàng PNJ - Phượng Hoàng
|126,800 ▲500K
|129,800 ▲500K
|Vàng nữ trang 999.9
|123,500
|126,000
|Vàng nữ trang 999
|123,370
|125,870
|Vàng nữ trang 9920
|122,590
|125,090
|Vàng nữ trang 99
|122,340
|124,840
|Vàng 916 (22K)
|113,020
|115,520
|Vàng 750 (18K)
|87,150
|94,650
|Vàng 680 (16.3K)
|78,330
|85,830
|Vàng 650 (15.6K)
|74,550
|82,050
|Vàng 610 (14.6K)
|69,510
|77,010
|Vàng 585 (14K)
|66,360
|73,860
|Vàng 416 (10K)
|45,070
|52,570
|Vàng 375 (9K)
|39,900
|47,400
|Vàng 333 (8K)
|34,230
|41,730
|3. SJC - Cập nhật: 20/9/2025 14:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
|Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|131,000 ▲1000K
|133,000 ▲1000K
|Vàng SJC 5 chỉ
|131,000 ▲1000K
|133,020 ▲1000K
|Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|131,000 ▲1000K
|133,030 ▲1000K
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|126,800 ▲800K
|129,500 ▲800K
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|126,800 ▲800K
|129,600 ▲800K
|Nữ trang 99,99%
|124,000 ▲800K
|127,000 ▲800K
|Nữ trang 99%
|120,742 ▲792K
|125,742 ▲792K
|Nữ trang 68%
|79,018 ▲544K
|86,518 ▲544K
|Nữ trang 41,7%
|45,614 ▲333K
|53,114 ▲333K
Giá vàng thế giới chiều nay 20/9/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua
Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 14h00 ngày 20/9 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3684,59 USD/ounce. Giá vàng chiều nay tăng 32,38 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,445 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 117,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 15,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng trong nước đã tăng trở lại sau hai ngày giảm. Tuy nhiên, nếu so với mức giá cao nhất trước đây, giá vàng hiện nay vẫn thấp hơn gần 3 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường tự do, sáng nay một số cửa hàng vàng đã tăng giá mua bán vàng miếng SJC. Mức giá hiện dao động quanh 134 triệu đồng/lượng chiều mua và 136 triệu đồng/lượng chiều bán, tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với hôm qua.
Ở thị trường trong nước, các nhà đầu tư vẫn đang theo dõi sát những chính sách mới về quản lý vàng. Những chính sách này bao gồm việc dừng độc quyền vàng miếng SJC, nghiên cứu lập sàn giao dịch quốc gia và áp dụng thuế đối với vàng. Nếu những chính sách này được thực hiện, mức chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới sẽ giảm xuống.
Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng giá vàng trong nước có khả năng sẽ ổn định trong thời gian tới. Thị trường đang chờ đợi những hướng dẫn cụ thể hơn về nghị định quản lý vàng mới. Đồng thời, giá vàng cũng chịu ảnh hưởng từ áp lực tăng giá trên thị trường thế giới do các căng thẳng địa chính trị.
Một điểm đáng quan tâm là không chỉ giá vàng tăng, chỉ số đô la Mỹ trên thị trường quốc tế cũng tăng lên. Chỉ số này hiện đang ở mức 97,65 điểm, tăng khoảng một phần trăm trong vài ngày gần đây.