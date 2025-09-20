Thị trường Giá vàng chiều nay 20/9/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng thế giới Giá vàng chiều nay 20/9: Giá vàng nhẫn, giá vàng miếng SJC, vàng thế giới cùng nhịp tăng mạnh 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước chiều nay 20/9/2025

Tính đến 14h00 chiều nay 20/9/2025, giá vàng miếng trong nước tăng mạnh so với hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 131 - 133 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 131 - 133 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 19/9 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 132-133 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 131 - 133 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 130,5 - 133 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Tính đến 14h00 ngày 20/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 126,8-129,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 127 - 130 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày hôm qua.

Bảng giá vàng chiều nay 20/9/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay

Ngày 20/9/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

131 133

+1000 +1000 Tập đoàn DOJI

131 133

+1000 +1000 Mi Hồng

132 133

+1000 +1000 PNJ

131

133

+1000 +1000 Bảo Tín Minh Châu

131

133

+1000 +1000

Phú Quý 130,5 133

+1200 +1000

1. DOJI - Cập nhật: 20/9/2025 14:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC HN 131,000 ▲1000K 133,000 ▲1000K AVPL/SJC HCM 131,000 ▲1000K 133,000 ▲1000K AVPL/SJC ĐN 131,000 ▲1000K 133,000 ▲1000K Nguyên liệu 9999 - HN 118,500 ▲500K 120,500 ▲500K Nguyên liệu 999 - HN 118,000 ▲500K 120,000 ▲500K

2. PNJ - Cập nhật: 20/9/2025 14:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 131,000 ▲1000K 133,000 ▲1000K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 126,800 ▲500K 129,800 ▲500K Vàng Kim Bảo 999.9 126,800 ▲500K 129,800 ▲500K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 126,800 ▲500K 129,800 ▲500K Vàng PNJ - Phượng Hoàng 126,800 ▲500K 129,800 ▲500K Vàng nữ trang 999.9 123,500 126,000 Vàng nữ trang 999 123,370 125,870 Vàng nữ trang 9920 122,590 125,090 Vàng nữ trang 99 122,340 124,840 Vàng 916 (22K) 113,020 115,520 Vàng 750 (18K) 87,150 94,650 Vàng 680 (16.3K) 78,330 85,830 Vàng 650 (15.6K) 74,550 82,050 Vàng 610 (14.6K) 69,510 77,010 Vàng 585 (14K) 66,360 73,860 Vàng 416 (10K) 45,070 52,570 Vàng 375 (9K) 39,900 47,400 Vàng 333 (8K) 34,230 41,730

3. SJC - Cập nhật: 20/9/2025 14:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 131,000 ▲1000K 133,000 ▲1000K Vàng SJC 5 chỉ 131,000 ▲1000K 133,020 ▲1000K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 131,000 ▲1000K 133,030 ▲1000K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 126,800 ▲800K 129,500 ▲800K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 126,800 ▲800K 129,600 ▲800K Nữ trang 99,99% 124,000 ▲800K 127,000 ▲800K Nữ trang 99% 120,742 ▲792K 125,742 ▲792K Nữ trang 68% 79,018 ▲544K 86,518 ▲544K Nữ trang 41,7% 45,614 ▲333K 53,114 ▲333K

Giá vàng thế giới chiều nay 20/9/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 14h00 ngày 20/9 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3684,59 USD/ounce. Giá vàng chiều nay tăng 32,38 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,445 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 117,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 15,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước đã tăng trở lại sau hai ngày giảm. Tuy nhiên, nếu so với mức giá cao nhất trước đây, giá vàng hiện nay vẫn thấp hơn gần 3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tự do, sáng nay một số cửa hàng vàng đã tăng giá mua bán vàng miếng SJC. Mức giá hiện dao động quanh 134 triệu đồng/lượng chiều mua và 136 triệu đồng/lượng chiều bán, tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Ở thị trường trong nước, các nhà đầu tư vẫn đang theo dõi sát những chính sách mới về quản lý vàng. Những chính sách này bao gồm việc dừng độc quyền vàng miếng SJC, nghiên cứu lập sàn giao dịch quốc gia và áp dụng thuế đối với vàng. Nếu những chính sách này được thực hiện, mức chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới sẽ giảm xuống.

Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng giá vàng trong nước có khả năng sẽ ổn định trong thời gian tới. Thị trường đang chờ đợi những hướng dẫn cụ thể hơn về nghị định quản lý vàng mới. Đồng thời, giá vàng cũng chịu ảnh hưởng từ áp lực tăng giá trên thị trường thế giới do các căng thẳng địa chính trị.

Một điểm đáng quan tâm là không chỉ giá vàng tăng, chỉ số đô la Mỹ trên thị trường quốc tế cũng tăng lên. Chỉ số này hiện đang ở mức 97,65 điểm, tăng khoảng một phần trăm trong vài ngày gần đây.