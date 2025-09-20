Thứ Bảy, 20/9/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Thị trường

Giá vàng hôm nay 20/9/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng thế giới

Quốc Duẩn20/09/2025 04:00

Giá vàng hôm nay 20/9/2025: Giá vàng SJC DOJI PNJ không thay đổi, giá vàng nhẫn giảm nhẹ. Vàng thế giới tăng trở lại và ghi nhận tuần tăng thứ năm liên tiếp

Giá vàng trong nước hôm nay 20/9/2025

Tính đến 4h00 hôm nay 20/9/2025, giá vàng miếng trong nước không thay đổi so với hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 130 - 132 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 130 - 132 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 18/9 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 131-132 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 130 - 132 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 129,3 - 132 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng hôm nay 20/9: Bảng giá vàng nhẫn, SJC PNJ, vàng thế giới

Tính đến 4h00 ngày 20/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 126,3-129,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 126,8 - 129,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 20/9/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay
Ngày 20/9/2025 (Triệu đồng)
Chênh lệch (nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
SJC tại Hà Nội
130132
--
Tập đoàn DOJI
130132
--
Mi Hồng
131132
--
PNJ
130
132
--
Bảo Tín Minh Châu
130
132
--
Phú Quý129,3132
+300+300
1. DOJI - Cập nhật: 20/9/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
AVPL/SJC HN130,000132,000
AVPL/SJC HCM130,000132,000
AVPL/SJC ĐN130,000132,000
Nguyên liệu 9999 - HN118,000 ▲500K120,000 ▲500K
Nguyên liệu 999 - HN117,900 ▲500K119,900 ▲500K
2. PNJ - Cập nhật: 20/9/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Vàng miếng SJC 999.9130,000132,000
Nhẫn Trơn PNJ 999.9126,300129,300
Vàng Kim Bảo 999.9126,300129,300
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9126,300129,300
Vàng PNJ - Phượng Hoàng126,300129,300
Vàng nữ trang 999.9123,500126,000
Vàng nữ trang 999123,370125,870
Vàng nữ trang 9920122,590125,090
Vàng nữ trang 99122,340124,840
Vàng 916 (22K)113,020115,520
Vàng 750 (18K)87,15094,650
Vàng 680 (16.3K)78,33085,830
Vàng 650 (15.6K)74,55082,050
Vàng 610 (14.6K)69,51077,010
Vàng 585 (14K)66,36073,860
Vàng 416 (10K)45,07052,570
Vàng 375 (9K)39,90047,400
Vàng 333 (8K)34,23041,730
3. SJC - Cập nhật: 20/9/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG130,000132,000
Vàng SJC 5 chỉ130,000132,020
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ130,000132,030
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ126,000 ▼300K128,700 ▼300K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ126,000 ▼300K128,800 ▼300K
Nữ trang 99,99%123,200 ▼300K126,200 ▼300K
Nữ trang 99%119,950 ▼297K124,950 ▼297K
Nữ trang 68%78,474 ▼204K85,974 ▼204K
Nữ trang 41,7%45,280 ▼125K52,780 ▼125K

Giá vàng thế giới hôm nay 20/9/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 20/9 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3671,35 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 31,98 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,445 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 117 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

gia-vang-the-gioi-xau-usd-hom-nay-bieu-do-gia-vang-the-gioi-xau-usd-truc-tiep-24-7-09-19-2025_10_31_pm.png

Giá vàng thế giới tăng mạnh và đang trên đà ghi nhận tuần tăng thứ năm liên tiếp. Thị trường chú ý theo dõi các tín hiệu về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục cắt giảm lãi suất, sau khi họ đã thực hiện lần cắt giảm đầu tiên trong năm.

Chính phủ vừa đề xuất chính sách mới nhằm quản lý thị trường vàng hiệu quả hơn, theo đó thu nhập từ mua bán vàng sẽ phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Các chuyên gia đánh giá đây là thay đổi quan trọng, giúp hạn chế đầu cơ và tạo sự công bằng giữa các kênh đầu tư.

Nghị định 232/2025 sửa đổi Nghị định 24/2012 đã cho phép các doanh nghiệp và ngân hàng đủ điều kiện được sản xuất và kinh doanh vàng miếng.

Theo nghị định mới, các ngân hàng và doanh nghiệp đủ điều kiện sẽ được phép sản xuất và kinh doanh vàng miếng. Chính sách này góp phần mở rộng thị trường trong khuôn khổ quản lý chặt chẽ, được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá trong quản lý giá vàng.

Hiện nay, cơ quan thuế vẫn có thể thu thuế tại các điểm kinh doanh vàng do dữ liệu giao dịch đã được lưu trữ. Trong tương lai, khi sàn giao dịch vàng chính thức đi vào hoạt động, việc thu thuế sẽ càng hiệu quả nhờ tính minh bạch và ứng dụng công nghệ trong thu thập dữ liệu.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Giá vàng hôm nay 19/9/2025: Bảng giá vàng nhẫn 9999, SJC DOJI PNJ, vàng thế giới

Giá vàng hôm nay 19/9/2025: Bảng giá vàng nhẫn 9999, SJC DOJI PNJ, vàng thế giới

Giá vàng chiều nay 18/9/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng thế giới

Giá vàng chiều nay 18/9/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng thế giới

Giá vàng hôm nay 18/9/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng thế giới

Giá vàng hôm nay 18/9/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng thế giới

Giá vàng hôm nay

Đọc tiếp

Giá vàng hôm nay 19/9/2025: Bảng giá vàng nhẫn 9999, SJC DOJI PNJ, vàng thế giới

Giá vàng hôm nay 19/9/2025: Bảng giá vàng nhẫn 9999, SJC DOJI PNJ, vàng thế giới

Giá vàng chiều nay 18/9/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng thế giới

Giá vàng chiều nay 18/9/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng thế giới

Giá vàng hôm nay 18/9/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng thế giới

Giá vàng hôm nay 18/9/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng thế giới

Xem thêm Thị trường

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Thị trường
      Giá vàng hôm nay 20/9/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng thế giới

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO