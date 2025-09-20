Thị trường Giá vàng hôm nay 20/9/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng thế giới Giá vàng hôm nay 20/9/2025: Giá vàng SJC DOJI PNJ không thay đổi, giá vàng nhẫn giảm nhẹ. Vàng thế giới tăng trở lại và ghi nhận tuần tăng thứ năm liên tiếp

Giá vàng trong nước hôm nay 20/9/2025

Tính đến 4h00 hôm nay 20/9/2025, giá vàng miếng trong nước không thay đổi so với hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 130 - 132 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 130 - 132 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 18/9 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 131-132 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 130 - 132 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 129,3 - 132 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Tính đến 4h00 ngày 20/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 126,3-129,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 126,8 - 129,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 20/9/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 20/9/2025 (Triệu đồng)

Chênh lệch (nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

130 132

- - Tập đoàn DOJI

130 132

- - Mi Hồng

131 132

- - PNJ

130

132

- - Bảo Tín Minh Châu

130

132

- -

Phú Quý 129,3 132

+300 +300

1. DOJI - Cập nhật: 20/9/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC HN 130,000 132,000 AVPL/SJC HCM 130,000 132,000 AVPL/SJC ĐN 130,000 132,000 Nguyên liệu 9999 - HN 118,000 ▲500K 120,000 ▲500K Nguyên liệu 999 - HN 117,900 ▲500K 119,900 ▲500K

2. PNJ - Cập nhật: 20/9/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 130,000 132,000 Nhẫn Trơn PNJ 999.9 126,300 129,300 Vàng Kim Bảo 999.9 126,300 129,300 Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 126,300 129,300 Vàng PNJ - Phượng Hoàng 126,300 129,300 Vàng nữ trang 999.9 123,500 126,000 Vàng nữ trang 999 123,370 125,870 Vàng nữ trang 9920 122,590 125,090 Vàng nữ trang 99 122,340 124,840 Vàng 916 (22K) 113,020 115,520 Vàng 750 (18K) 87,150 94,650 Vàng 680 (16.3K) 78,330 85,830 Vàng 650 (15.6K) 74,550 82,050 Vàng 610 (14.6K) 69,510 77,010 Vàng 585 (14K) 66,360 73,860 Vàng 416 (10K) 45,070 52,570 Vàng 375 (9K) 39,900 47,400 Vàng 333 (8K) 34,230 41,730

3. SJC - Cập nhật: 20/9/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 130,000 132,000 Vàng SJC 5 chỉ 130,000 132,020 Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 130,000 132,030 Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 126,000 ▼300K 128,700 ▼300K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 126,000 ▼300K 128,800 ▼300K Nữ trang 99,99% 123,200 ▼300K 126,200 ▼300K Nữ trang 99% 119,950 ▼297K 124,950 ▼297K Nữ trang 68% 78,474 ▼204K 85,974 ▼204K Nữ trang 41,7% 45,280 ▼125K 52,780 ▼125K

Giá vàng thế giới hôm nay 20/9/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 20/9 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3671,35 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 31,98 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,445 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 117 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Giá vàng thế giới tăng mạnh và đang trên đà ghi nhận tuần tăng thứ năm liên tiếp. Thị trường chú ý theo dõi các tín hiệu về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục cắt giảm lãi suất, sau khi họ đã thực hiện lần cắt giảm đầu tiên trong năm.

Chính phủ vừa đề xuất chính sách mới nhằm quản lý thị trường vàng hiệu quả hơn, theo đó thu nhập từ mua bán vàng sẽ phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Các chuyên gia đánh giá đây là thay đổi quan trọng, giúp hạn chế đầu cơ và tạo sự công bằng giữa các kênh đầu tư.

Nghị định 232/2025 sửa đổi Nghị định 24/2012 đã cho phép các doanh nghiệp và ngân hàng đủ điều kiện được sản xuất và kinh doanh vàng miếng.

Theo nghị định mới, các ngân hàng và doanh nghiệp đủ điều kiện sẽ được phép sản xuất và kinh doanh vàng miếng. Chính sách này góp phần mở rộng thị trường trong khuôn khổ quản lý chặt chẽ, được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá trong quản lý giá vàng.

Hiện nay, cơ quan thuế vẫn có thể thu thuế tại các điểm kinh doanh vàng do dữ liệu giao dịch đã được lưu trữ. Trong tương lai, khi sàn giao dịch vàng chính thức đi vào hoạt động, việc thu thuế sẽ càng hiệu quả nhờ tính minh bạch và ứng dụng công nghệ trong thu thập dữ liệu.