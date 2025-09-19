Thị trường Tin tức thị trường, giá cả hàng hóa hôm nay 19/9/2025 Tin thị trường hôm nay 19/9 lúc 6h00: Giá vàng trong nước và thế giới giảm, tỷ giá USD tăng. Giá xăng dầu tăng mạnh, giá cà phê, ca cao, cao su đều giảm mạnh.

Giá vàng thế giới hôm nay giảm nhẹ

Tính đến 6h00 hôm nay theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đã chạm mốc 3642,17 USD/ounce, giảm 1,18% tương đương giảm 43,5 USD/ounce so với hôm qua.

Dựa trên tỷ giá USD/VND hôm nay tại ngân hàng Vietcombank (26,445 VND/USD), giá vàng thế giới hôm nay quy đổi tương đương 116,1 triệu đồng/lượng. Hiện tại, giá vàng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 15,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước hôm nay 19/9/2025

Tính đến 6h00 hôm nay 19/9/2025, giá vàng miếng trong nước giảm nhẹ so với hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 130 - 132 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC và vàng miếng PNJ niêm yết ở ngưỡng 130 - 132 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 131-132 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 130 - 132 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 129 - 131,7 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Tính đến 6h00 ngày 19/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết giảm 500 nghìn đồng/lượng ở ngưỡng 126,3-129,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra);

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn giảm 600 nghìn đồng/lượng ở ngưỡng 127 - 130 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bảng giá vàng hôm nay 19/9/2025 mới nhất như sau:

1. DOJI - Cập nhật: 19/9/2025 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC HN 130,000 ▼300K 132,000 ▼300K AVPL/SJC HCM 130,000 ▼300K 132,000 ▼300K AVPL/SJC ĐN 130,000 ▼300K 132,000 ▼300K Nguyên liệu 9999 - HN 117,500 ▼150K 119,500 ▼150K Nguyên liệu 999 - HN 117,400 ▼150K 119,400 ▼150K

2. PNJ - Cập nhật: 19/9/2025 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 130,000 ▼300K 132,000 ▼300K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 126,300 ▼500K 129,300 ▼500K Vàng Kim Bảo 999.9 126,300 ▼500K 129,300 ▼500K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 126,300 ▼500K 129,300 ▼500K Vàng PNJ - Phượng Hoàng 126,300 ▼500K 129,300 ▼500K Vàng nữ trang 999.9 123,500 ▼400K 126,000 ▼400K Vàng nữ trang 999 123,370 ▼400K 125,870 ▼400K Vàng nữ trang 9920 122,590 ▼400K 125,090 ▼400K Vàng nữ trang 99 122,340 ▼400K 124,840 ▼400K Vàng 916 (22K) 113,020 ▼360K 115,520 ▼360K Vàng 750 (18K) 87,150 ▼300K 94,650 ▼300K Vàng 680 (16.3K) 78,330 ▼270K 85,830 ▼270K Vàng 650 (15.6K) 74,550 ▼260K 82,050 ▼260K Vàng 610 (14.6K) 69,510 ▼240K 77,010 ▼240K Vàng 585 (14K) 66,360 ▼230K 73,860 ▼230K Vàng 416 (10K) 45,070 ▼160K 52,570 ▼160K Vàng 375 (9K) 39,900 ▼150K 47,400 ▼150K Vàng 333 (8K) 34,230 ▼130K 41,730 ▼130K

3. SJC - Cập nhật: 19/9/2025 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 130,000 ▼300K 132,000 ▼300K Vàng SJC 5 chỉ 130,000 ▼300K 132,020 ▼300K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 130,000 ▼300K 132,030 ▼300K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 126,300 ▼300K 129,000 ▼300K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 126,300 ▼300K 129,100 ▼300K Nữ trang 99,99% 123,500 ▼300K 126,500 ▼300K Nữ trang 99% 120,247 ▼297K 125,247 ▼297K Nữ trang 68% 78,678 ▼204K 86,178 ▼204K Nữ trang 41,7% 45,405 ▼125K 52,905 ▼125K

Tỷ giá USD hôm nay 19/9: Chỉ số Dollar-Index tăng lên 97,39 điểm

Tính đến 6h00 ngày 19/9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25,186 VND/USD, giảm 12 đồng so với ngày 17/9, đánh dấu phiên thứ 10 liên tiếp đi xuống.

Với biên độ giao dịch ±5%, tỷ giá trần hôm nay được xác định là 26,445 VND/USD, còn tỷ giá sàn là 23,927 VND/USD.

Tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá tham khảo được niêm yết 23,977 - 26,395 VND/USD cho chiều mua vào và bán ra.

Sáng 19/9, tỷ giá USD tiếp tục giảm tại nhiều ngân hàng. Tại Vietcombank, mức niêm yết là 26,165 - 26,445 VND/USD, thấp hơn 12 đồng so với ngày trước đó.

BIDV cũng điều chỉnh giảm 17 đồng ở giá mua vào và 12 đồng ở giá bán ra, niêm yết 26,178 - 26,445 VND/USD.

VietinBank giữ nguyên giá mua ở 26,189 VND/USD, trong khi giá bán giảm 12 đồng xuống 26,445 VND/USD.

Techcombank ghi nhận mức 26,170 - 26,445 VND/USD, tăng 10 đồng ở giá mua và giảm 12 đồng ở giá bán.

Eximbank điều chỉnh mạnh hơn, giảm 30 đồng ở giá mua xuống 26,140 VND/USD, trong khi giá bán giữ ở 26,445 VND/USD.

Sacombank ổn định chiều mua tại 26,180 VND/USD nhưng cũng hạ giá bán 12 đồng, về mức 26,445 VND/USD.

Tính đến 6h00 ngày 19/9 theo giờ Hà Nội, chỉ số Dollar-Index tăng lên 97,39 điểm. Đồng euro tăng nhẹ 0,05% lên 1,1821 USD, bảng Anh nhích 0,01% lên 1,3626 USD, trong khi yen Nhật giảm 0,04% về 146,95 USD.

Đồng bạc xanh từng giảm xuống mức thấp nhất trong 3 năm rưỡi ngay sau khi Fed hạ lãi suất, nhưng sau đó nhanh chóng phục hồi mạnh mẽ. Chỉ số USD đã bật trở lại vùng 97 điểm, phản ánh tâm lý nhà đầu tư vẫn tin tưởng vào sức mạnh của đồng tiền này trong bối cảnh chính sách tiền tệ Mỹ tiếp tục nới lỏng.

Giá tiêu hôm nay 19/9/2025: Trong nước đi ngang

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm không thay đổi so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 147,000 đồng/kg đến 150,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 150,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai không thay đổi so với ngày hôm qua hiện ở mức 147,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 150,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 149,000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày hôm qua. Đồng Nai không thay đổi so với hôm qua ở mức 149,000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai (Bình Phước cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 147,000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 19/9 (theo giờ địa phương) như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia giảm nhẹ so với ngày hôm qua ở mức 7,061 USD/tấn (giảm 0,41%). Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok giảm nhẹ so với ngày hôm qua đạt 10,006 USD/tấn (giảm 0,41%).

Giá tiêu đen ASTA của Brazil không thay đổi so với hôm qua ở mức 6,600 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 9,700 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng không thay đổi so với hôm qua đạt 12,900 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6,600 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6,800 USD/tấn.

Ngoài ra, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua đạt 9,250 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay 19/9/2025: Trong nước giảm mạnh

Giá cà phê trong nước hôm nay 19/9/2025 tại khu vực Tây Nguyên giảm mạnh từ 4200 đến 4800 đồng/kg so với hôm qua, dao động trong khoảng 115,800 - 116,700 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 116,700 đồng/kg, giảm mạnh 4800 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 116,500 đồng/kg, giảm 4700 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 4800 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 116,200 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 4200 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 115,800 đồng/kg.

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đạt 4668 USD/tấn, giảm 6,62% (331 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 giảm 1,24% (55 USD/tấn), xuống mức 4395 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng 0,73% (2,75 US cent/pound) so với hôm qua, lên mức 378,4 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 0,48% (1,7 US cent/pound), đạt 359 US cent/pound.

Trên sàn giao dịch Brazil, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 giảm 8,8% (44,6 US cent/pound) so với hôm qua, xuống mức 461,9 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 0,44% (2 US cent/pound), đạt 456,25 US cent/pound.

Giá dầu hôm nay 19/9/2025: Giảm do lo ngại kinh tế Mỹ

Giá dầu ngày 19/9 giảm nhẹ tiếp tục giảm do lo ngại kinh tế Mỹ và tình trạng dư cung, dù Fed đã cắt giảm lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng.

Trong phiên giao dịch ngày 19/9, giá dầu thế giới tiếp tục đi xuống. Dầu Brent giảm 26 cent, còn 67,69 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ mất 28 cent, xuống mức 63,77 USD/thùng.

Bộ Công Thương công bố giá bán lẻ xăng dầu mới áp dụng từ 15h ngày 18/9. Cụ thể như sau:

- Giá xăng E5 RON92 tăng thêm 230 đồng, lên mức tối đa 19.986 đồng/lít.

- Giá xăng RON95 tăng 208 đồng, đạt mức 20.608 đồng/lít.

- Giá xăng E10 RON 95-III tăng mạnh 560 đồng, đạt mức 20.600 đồng/lít.

- Dầu diesel tăng 62 đồng lên 18.705 đồng/lít.

- Giá dầu hỏa tăng 176 đồng lên 18.544 đồng/lít.

- Giá dầu mazut tăng 40 đồng, lên 15.130 đồng/kg.

Trong kỳ này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá.

Giá cao su hôm nay 19/9/2025: Đồng loạt giảm mạnh

Tại Singapore, giá cao su kỳ hạn tháng 10/2025 giảm 1,49% (2,6 USD/tấn) so với hôm qua, xuống mức 170,6 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 giảm 0,22% (0,4 USD/tấn), đạt 173,9 USD/tấn.

Mở cửa phiên giao dịch 19/9, tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 10/2025 trên Sàn Thượng Hải (SHFE) giảm 0,83% (90 nhân dân tệ) xuống mức 15.015 nhân dân tệ/tấn. Giá cao su kỳ hạn tháng 11/2025 giảm 0,59% (90 nhân dân tệ) xuống mức 14.960 nhân dân tệ/tấn.

Tại thời điểm khảo sát, giá RSS3 tại Sở giao dịch hàng hóa TOCOM (Tokyo) giao tháng 9/2025 giảm 0,61% (2 Yen/kg) so với hôm qua, xuống mức 321 Yen/kg. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 10/2025 giảm 0,55% (1,8 Yen/kg), đạt 320,1 Yen/kg.

Giá ca cao hôm nay 19/9/2025: Đồng loạt giảm mạnh

Tính đến 6h00 ngày 19/9/2025, giá ca cao giao dịch tại sàn New York giao tháng 9/2025 giảm 1,82% (136 USD/tấn) so với hôm qua, giảm xuống mức 7315 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 2,52% (188 USD/tấn), đạt 7243 USD/tấn.

Tại thời điểm khảo sát, giá ca cao London giao tháng 12/2025 giảm 1,4% (72 GBP/tấn) so với hôm qua, xuống mức 5029 GBP/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2026 giảm 1,27% (65 GBP/tấn), đạt 5024 GBP/tấn.