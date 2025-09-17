Thị trường Giá vàng chiều nay 17/9/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng thế giới Giá vàng chiều nay 17/9: Giá vàng SJC DOJI PNJ và vàng nhẫn không thay đổi, vàng thế giới giảm mạnh.

Giá vàng trong nước chiều nay 17/9/2025

Tính đến 13h00 chiều nay 17/9/2025, giá vàng miếng trong nước tăng nhẹ khoảng 500 nghìn đồng/lượng chiều mua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 130,3 - 132,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 130,3 - 132,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 16/9 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 131,3-132,3 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 130,3 - 132,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 129,8 - 132,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Tính đến 13h00 ngày 17/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 126,2-129,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 127,6 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày hôm qua.

Bảng giá vàng chiều nay 17/9/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay

Ngày 17/9/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

130,3 132,3

- - Tập đoàn DOJI

130,3 132,3

- - Mi Hồng

131,3 132,3

- - PNJ

130,3

132,3

- - Bảo Tín Minh Châu

130,3

132,3

- -

Phú Quý 129,8 132,3

- -

1. DOJI - Cập nhật: 17/9/2025 13:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC HN 130,300 132,300 AVPL/SJC HCM 130,300 132,300 AVPL/SJC ĐN 130,300 132,300 Nguyên liệu 9999 - HN 119,500 120,500 Nguyên liệu 999 - HN 119,400 120,400

2. PNJ - Cập nhật: 17/9/2025 13:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 130,300 132,300 Nhẫn Trơn PNJ 999.9 126,800 129,800 Vàng Kim Bảo 999.9 126,800 129,800 Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 126,800 129,800 Vàng PNJ - Phượng Hoàng 126,800 129,800 Vàng nữ trang 999.9 123,900 126,400 Vàng nữ trang 999 123,770 126,270 Vàng nữ trang 9920 122,990 125,490 Vàng nữ trang 99 122,740 125,240 Vàng 916 (22K) 113,380 115,880 Vàng 750 (18K) 87,450 94,950 Vàng 680 (16.3K) 78,600 86,100 Vàng 650 (15.6K) 74,810 82,310 Vàng 610 (14.6K) 69,750 77,250 Vàng 585 (14K) 66,590 74,090 Vàng 416 (10K) 45,230 52,730 Vàng 375 (9K) 40,050 47,550 Vàng 333 (8K) 34,360 41,860

3. SJC - Cập nhật: 17/9/2025 13:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 130,300 132,300 Vàng SJC 5 chỉ 130,300 132,320 Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 130,300 132,330 Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 126,600 129,400 Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 126,600 129,300 Nữ trang 99,99% 123,800 126,800 Nữ trang 99% 120,544 125,544 Nữ trang 68% 78,882 86,382 Nữ trang 41,7% 45,530 53,030

Giá vàng thế giới chiều nay 17/9/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 13h00 ngày 17/9 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3680,68 USD/ounce. Giá vàng chiều nay giảm 1,06 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,457 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 117,4 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 14,9 triệu đồng/lượng.

Chiều 17/9/2025, giá vàng thế giới tiếp tục dao động quanh vùng đỉnh cao kỷ lục. Tuy nhiên, thị trường đang gặp ngưỡng cản mạnh do chính sách lãi suất mới sắp được áp dụng, khiến xu hướng giá trở nên khó đoán hơn.

Tại TP.HCM, nhiều cửa hàng nhỏ đã điều chỉnh giá vàng miếng SJC lên mức 134,5 - 136,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng khoảng 2,5 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn trơn tại các tiệm vàng nhỏ cũng tăng nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với các công ty vàng lớn. Chiều nay, nhẫn trơn được giao dịch quanh 116,5 - 118,5 triệu đồng/lượng.

Ngày 16/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã giao Ngân hàng Nhà nước (NHNN) siết chặt quản lý cả thị trường ngoại hối lẫn vàng. Mục tiêu là giữ ổn định thị trường, thu hẹp khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới.

NHNN cũng được yêu cầu tăng cường thanh tra, xử lý nghiêm hành vi găm hàng, thổi giá hoặc buôn lậu vàng. NHNN được giao mở ngay một trang thông tin điện tử công khai giá vàng, đồng thời nghiên cứu khả năng thành lập sàn giao dịch vàng để tăng tính minh bạch.