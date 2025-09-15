Thị trường Tin tức thị trường, giá cả hàng hóa chiều nay 15/9/2025 Tin thị trường chiều nay 15/9 lúc 15h30: Giá vàng SJC tăng chiều mua, vàng nhẫn và vàng thế giới vừa mở cửa đã giảm nhẹ. Tỷ giá USD tăng nhẹ, cà phê quay đầu giảm

Giá vàng thế giới chiều nay giảm nhẹ

Tính đến 15h30 chiều nay theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đã chạm mốc 3641,18 USD/ounce, giảm 0,03% tương đương giảm 1,1 USD/Ounce so với hôm qua.

Dựa trên tỷ giá USD/VND hôm nay tại ngân hàng Vietcombank (26,476 VND/USD), giá vàng thế giới hôm nay quy đổi tương đương 116,1 triệu đồng/lượng. Hiện tại, giá vàng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 15 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước chiều nay 15/9/2025

Tính đến 15h30 chiều nay 15/9/2025, giá vàng miếng trong nước tăng nhẹ khoảng 500 nghìn đồng/lượng chiều mua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 128,6 - 131,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 128,6 - 131,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 129,5-131,1 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 128,4 - 131,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 127,5 - 131,1 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Tính đến 15h30 ngày 15/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết không thay đổi ở ngưỡng 126,2-129,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn giảm 200 nghìn đồng/lượng ở ngưỡng 126,8 - 129,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bảng giá vàng chiều nay 15/9/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay

Ngày 15/9/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

128,6 131,1

+500 - Tập đoàn DOJI

128,6 131,1

+500 - Mi Hồng

129,5 131,1

+500 - PNJ

128,6

131,1

+500 - Bảo Tín Minh Châu

128,4

131,1

+300 -

Phú Quý 127,5 131,1

- -

1. DOJI - Cập nhật: 15/9/2025 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC HN 128,600 ▲500K 131,100 AVPL/SJC HCM 128,600 ▲500K 131,100 AVPL/SJC ĐN 128,600 ▲500K 131,100 Nguyên liệu 9999 - HN 118,000 119,000 Nguyên liệu 999 - HN 117,900 118,900

2. PNJ - Cập nhật: 15/9/2025 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 128,600 ▲500K 131,100 Nhẫn Trơn PNJ 999.9 126,200 129,200 Vàng Kim Bảo 999.9 126,200 129,200 Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 126,200 129,200 Vàng PNJ - Phượng Hoàng 126,200 129,200 Vàng nữ trang 999.9 123,100 125,600 Vàng nữ trang 999 122,970 125,470 Vàng nữ trang 9920 122,200 124,700 Vàng nữ trang 99 121,940 124,440 Vàng 916 (22K) 112,650 115,150 Vàng 750 (18K) 86,850 94,350 Vàng 680 (16.3K) 78,060 85,560 Vàng 650 (15.6K) 74,290 81,790 Vàng 610 (14.6K) 69,270 76,770 Vàng 585 (14K) 66,130 73,630 Vàng 416 (10K) 44,900 52,400 Vàng 375 (9K) 39,750 47,250 Vàng 333 (8K) 34,100 41,600

3. SJC - Cập nhật: 15/9/2025 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 128,600 ▲500K 131,100 Vàng SJC 5 chỉ 128,600 ▲500K 131,120 Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 128,600 ▲500K 131,130 Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 125,000 128,100 Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 125,000 128,000 Nữ trang 99,99% 122,500 125,500 Nữ trang 99% 119,257 124,257 Nữ trang 68% 77,998 85,498 Nữ trang 41,7% 44,988 52,488

Tỷ giá USD chiều ngày 15/9: Phục hồi nhẹ nhưng vẫn dưới áp lực

Chỉ số USD Index (DXY), đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các ngoại tệ mạnh khác, sáng 15/9 đứng ở mức 97,66 điểm. So với phiên trước, tỷ giá euro giảm 0,07% về 1,1727 USD/EUR, bảng Anh giảm 0,03% còn 1,3555 USD/GBP, trong khi yen Nhật giảm 0,07% xuống 147,57 JPY/USD.

Đồng USD có xu hướng phục hồi nhẹ sau giai đoạn suy yếu do số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ tăng mạnh cùng mức tăng khiêm tốn của lạm phát. Giới đầu tư hiện tập trung vào cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến diễn ra tuần tới, với kỳ vọng cơ quan này sẽ hạ lãi suất cơ bản ít nhất 0,25%.

Tính đến 15h30 chiều ngày 15/9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25,216 VNĐ/USD, giữ nguyên so với cuối tuần. Với biên độ 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 23,955 - 26,477 VNĐ/USD.

Tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá tham khảo vẫn duy trì 24,006 - 26,426 VNĐ/USD.

Nhiều ngân hàng thương mại điều chỉnh giảm nhẹ giá mua USD so với phiên trước:

Vietcombank niêm yết 26,166 - 26,476 VNĐ/USD.

BIDV hạ 8 đồng ở chiều mua còn 26,197 - 26,476 VNĐ/USD.

VietinBank giảm 16 đồng, giao dịch 26,196 - 26,476 VNĐ/USD.

Techcombank niêm yết 26,180 - 26,476 VNĐ/USD, giảm 16 đồng chiều mua.

Eximbank giảm 10 đồng còn 26,160 - 26,476 VNĐ/USD.

Sacombank tăng nhẹ 10 đồng chiều mua, lên 26,200 - 26,476 VNĐ/USD.

So với mức đỉnh hồi đầu tháng, giá USD tại hệ thống ngân hàng hiện đã hạ hơn 100 đồng.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do giảm mạnh. Thị trường tự do tiếp tục xu hướng hạ nhiệt. Ngày 15/9, giá USD giao dịch quanh mức 26,450 VNĐ/USD (mua vào) và 26,550 VNĐ/USD (bán ra), giảm 400 đồng so với cuối tuần trước.

So với mức đỉnh 27,000 VNĐ/USD được ghi nhận ngày 6/9, đồng bạc xanh trên thị trường tự do hiện thấp hơn khoảng 520 VNĐ/USD.

Giá tiêu hôm nay 15/9/2025: Giữ giá không đổi

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm giữ giá không đổi so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 148,000 đồng/kg đến 151,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 151,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai không thay đổi so với ngày hôm qua hiện ở mức 148,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 151,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 150,000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày hôm qua. Đồng Nai không thay đổi so với hôm qua ở mức 150,000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai (Bình Phước cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 148,000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 15/9 (theo giờ địa phương) như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia không thay đổi so với ngày hôm qua ở mức 7,074 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok không thay đổi so với ngày hôm qua đạt 10,024 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Brazil không thay đổi so với hôm qua ở mức 6,500 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 9,700 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng không thay đổi so với hôm qua đạt 12,900 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6,600 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6,800 USD/tấn.

Ngoài ra, giá tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua đạt 9,250 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay 15/9/2025: Quay đầu giảm nhẹ

Giá cà phê trong nước hôm nay 15/9/2025 tại khu vực Tây Nguyên quay đầu giảm nhẹ so với hôm qua, dao động trong khoảng 119,600 - 120,000 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 120,000 đồng/kg, giảm nhẹ 500 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 120,000 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 400 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 119,800 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 200 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 119,600 đồng/kg.

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đạt 4817 USD/tấn, tăng 1,69% (80 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 0,35% (16 USD/tấn), lên mức 4617 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng 2,41% (9,65 US cent/pound) so với hôm qua, lên mức 410,65 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 0,4% (1,6 US cent/pound), đạt 396,45 US cent/pound.

Trên sàn giao dịch Brazil, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng 2,81% (14 US cent/pound) so với hôm qua, lên mức 511,7 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 0,14% (0,75 US cent/pound), đạt 484 US cent/pound.