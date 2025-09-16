Giá vàng hôm nay 16/9/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng thế giới
Giá vàng hôm nay 16/9: Giá vàng SJC tăng chiều mua, vàng nhẫn giảm, vàng thế giới tăng trở lại. Chuyên gia cho rằng việc đánh thuế mua bán vàng là hợp lý.
Giá vàng trong nước hôm nay 16/9/2025
Tính đến 6h00 hôm nay 16/9/2025, giá vàng miếng trong nước tăng nhẹ khoảng 500 nghìn đồng/lượng chiều mua. Cụ thể:
Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 128,6 - 131,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 500 nghìn đồng/lượng chiều mua - không thay đổi ở chiều bán so với hôm qua.
Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 128,6 - 131,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 500 nghìn đồng/lượng chiều mua - không thay đổi ở chiều bán so với chốt ngày 14/9 hôm qua.
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 129,5-131,1 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 500 nghìn đồng/lượng chiều mua - không thay đổi ở chiều bán.
Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 128,4 - 131,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 300 nghìn đồng/lượng chiều mua - không thay đổi ở chiều bán so với cùng kỳ hôm qua.
Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 127,5 - 131,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Tính đến 6h00 ngày 16/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 126,2-129,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 126,8 - 129,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày hôm qua.
Bảng giá vàng hôm nay 16/9/2025 mới nhất như sau:
|Giá vàng hôm nay
|Ngày 16/9/2025
(Triệu đồng)
|Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|SJC tại Hà Nội
|128,6
|131,1
|+500
|-
|Tập đoàn DOJI
|128,6
|131,1
|+500
|-
|Mi Hồng
|129,5
|131,1
|+500
|-
|PNJ
|128,6
|131,1
|+500
|-
|Bảo Tín Minh Châu
|128,4
|131,1
|+300
|-
|Phú Quý
|127,5
|131,1
|-
|-
|1. DOJI - Cập nhật: 16/9/2025 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|AVPL/SJC HN
|128,600 ▲500K
|131,100
|AVPL/SJC HCM
|128,600 ▲500K
|131,100
|AVPL/SJC ĐN
|128,600 ▲500K
|131,100
|Nguyên liệu 9999 - HN
|118,000
|119,000
|Nguyên liệu 999 - HN
|117,900
|118,900
|2. PNJ - Cập nhật: 16/9/2025 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Vàng miếng SJC 999.9
|128,600 ▲500K
|131,100
|Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|126,200
|129,200
|Vàng Kim Bảo 999.9
|126,200
|129,200
|Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
|126,200
|129,200
|Vàng PNJ - Phượng Hoàng
|126,200
|129,200
|Vàng nữ trang 999.9
|123,100
|125,600
|Vàng nữ trang 999
|122,970
|125,470
|Vàng nữ trang 9920
|122,200
|124,700
|Vàng nữ trang 99
|121,940
|124,440
|Vàng 916 (22K)
|112,650
|115,150
|Vàng 750 (18K)
|86,850
|94,350
|Vàng 680 (16.3K)
|78,060
|85,560
|Vàng 650 (15.6K)
|74,290
|81,790
|Vàng 610 (14.6K)
|69,270
|76,770
|Vàng 585 (14K)
|66,130
|73,630
|Vàng 416 (10K)
|44,900
|52,400
|Vàng 375 (9K)
|39,750
|47,250
|Vàng 333 (8K)
|34,100
|41,600
|3. SJC - Cập nhật: 16/9/2025 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
|Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|128,600 ▲500K
|131,100
|Vàng SJC 5 chỉ
|128,600 ▲500K
|131,120
|Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|128,600 ▲500K
|131,130
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|125,000
|128,100
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|125,000
|128,000
|Nữ trang 99,99%
|122,500
|125,500
|Nữ trang 99%
|119,257
|124,257
|Nữ trang 68%
|77,998
|85,498
|Nữ trang 41,7%
|44,988
|52,488
Giá vàng thế giới hôm nay 16/9/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua
Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 6h00 ngày 16/9 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3661,93 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 16,7 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,476 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 116,7 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 14,4 triệu đồng/lượng.
Dữ liệu kinh tế mới công bố cho thấy lạm phát Mỹ tăng mạnh nhất trong 7 tháng qua, trong khi thị trường lao động suy yếu. Thị trường gần như chắc chắn rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tuần này. Một số dự báo cho rằng mức cắt giảm lên tới 50 điểm. Trong bối cảnh này, mục tiêu giá vàng thế giới đang hướng đến mốc 3700 USD/ounce, với các mức kháng cự quan trọng ở 3730 và 3743 USD/ounce.
Ở trong nước, một vấn đề đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư là đề xuất đưa giao dịch mua bán vàng vào diện chịu thuế thu nhập cá nhân.
Tại Nghị quyết 278 ngày 13/9, Chính phủ đã yêu cầu dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi phải quy định rõ ràng việc đánh thuế đối với thu nhập từ mua bán vàng. Mục tiêu chính là tạo sự minh bạch hơn cho thị trường, đồng thời hạn chế tình trạng đầu cơ khiến giá vàng biến động thất thường.
Bộ Tài chính cùng Ngân hàng Nhà nước sẽ phối hợp để thống nhất nội dung này trong dự thảo luật. Theo các chuyên gia, đây là hướng đi hợp lý. TS Nguyễn Ngọc Tú, nguyên Vụ trưởng Tổng cục Thuế, cho rằng việc bán vàng với giá trị hàng trăm triệu đồng mà không nộp thuế là thiếu công bằng so với nhiều loại hình giao dịch khác.
Ông dẫn chứng, hiện nay, những người kinh doanh online vẫn đang nộp thuế thu nhập cá nhân từ 1-2%. Các giao dịch chứng khoán chịu thuế 0,1% và giao dịch bất động sản chịu thuế 2%. Do đó, việc áp dụng thuế đối với hoạt động mua bán vàng là hoàn toàn phù hợp và thực tế đã được quy định trong luật từ trước, chỉ là chưa được triển khai một cách đầy đủ mà thôi.