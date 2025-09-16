Thứ Ba, 16/9/2025
Tiếng Việt
  Báo Nghệ An:
  Truyền hình Nghệ An:
Thị trường

Giá vàng hôm nay 16/9/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng thế giới

Quốc Duẩn16/09/2025 05:45

Giá vàng hôm nay 16/9: Giá vàng SJC tăng chiều mua, vàng nhẫn giảm, vàng thế giới tăng trở lại. Chuyên gia cho rằng việc đánh thuế mua bán vàng là hợp lý.

Giá vàng trong nước hôm nay 16/9/2025

Tính đến 6h00 hôm nay 16/9/2025, giá vàng miếng trong nước tăng nhẹ khoảng 500 nghìn đồng/lượng chiều mua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 128,6 - 131,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 500 nghìn đồng/lượng chiều mua - không thay đổi ở chiều bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 128,6 - 131,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 500 nghìn đồng/lượng chiều mua - không thay đổi ở chiều bán so với chốt ngày 14/9 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 129,5-131,1 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 500 nghìn đồng/lượng chiều mua - không thay đổi ở chiều bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 128,4 - 131,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 300 nghìn đồng/lượng chiều mua - không thay đổi ở chiều bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 127,5 - 131,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng hôm nay 16/9/2025: Bảng giá vàng SJC PNJ, thế giới

Tính đến 6h00 ngày 16/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 126,2-129,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 126,8 - 129,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 16/9/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay
Ngày 16/9/2025
(Triệu đồng)
Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
SJC tại Hà Nội
128,6131,1
+500-
Tập đoàn DOJI
128,6131,1
+500-
Mi Hồng
129,5131,1
+500-
PNJ
128,6
131,1
+500-
Bảo Tín Minh Châu
128,4
131,1
+300-
Phú Quý127,5131,1
--
1. DOJI - Cập nhật: 16/9/2025 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
AVPL/SJC HN128,600 ▲500K131,100
AVPL/SJC HCM128,600 ▲500K131,100
AVPL/SJC ĐN128,600 ▲500K131,100
Nguyên liệu 9999 - HN118,000119,000
Nguyên liệu 999 - HN117,900118,900
2. PNJ - Cập nhật: 16/9/2025 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Vàng miếng SJC 999.9128,600 ▲500K131,100
Nhẫn Trơn PNJ 999.9126,200129,200
Vàng Kim Bảo 999.9126,200129,200
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9126,200129,200
Vàng PNJ - Phượng Hoàng126,200129,200
Vàng nữ trang 999.9123,100125,600
Vàng nữ trang 999122,970125,470
Vàng nữ trang 9920122,200124,700
Vàng nữ trang 99121,940124,440
Vàng 916 (22K)112,650115,150
Vàng 750 (18K)86,85094,350
Vàng 680 (16.3K)78,06085,560
Vàng 650 (15.6K)74,29081,790
Vàng 610 (14.6K)69,27076,770
Vàng 585 (14K)66,13073,630
Vàng 416 (10K)44,90052,400
Vàng 375 (9K)39,75047,250
Vàng 333 (8K)34,10041,600
3. SJC - Cập nhật: 16/9/2025 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG128,600 ▲500K131,100
Vàng SJC 5 chỉ128,600 ▲500K131,120
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ128,600 ▲500K131,130
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ125,000128,100
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ125,000128,000
Nữ trang 99,99%122,500125,500
Nữ trang 99%119,257124,257
Nữ trang 68%77,99885,498
Nữ trang 41,7%44,98852,488

Giá vàng thế giới hôm nay 16/9/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 6h00 ngày 16/9 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3661,93 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 16,7 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,476 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 116,7 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 14,4 triệu đồng/lượng.

gia-vang-the-gioi-xau-usd-hom-nay-bieu-do-gia-vang-the-gioi-xau-usd-truc-tiep-24-7-09-15-2025_09_46_pm.png

Dữ liệu kinh tế mới công bố cho thấy lạm phát Mỹ tăng mạnh nhất trong 7 tháng qua, trong khi thị trường lao động suy yếu. Thị trường gần như chắc chắn rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tuần này. Một số dự báo cho rằng mức cắt giảm lên tới 50 điểm. Trong bối cảnh này, mục tiêu giá vàng thế giới đang hướng đến mốc 3700 USD/ounce, với các mức kháng cự quan trọng ở 3730 và 3743 USD/ounce.

Ở trong nước, một vấn đề đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư là đề xuất đưa giao dịch mua bán vàng vào diện chịu thuế thu nhập cá nhân.

Tại Nghị quyết 278 ngày 13/9, Chính phủ đã yêu cầu dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi phải quy định rõ ràng việc đánh thuế đối với thu nhập từ mua bán vàng. Mục tiêu chính là tạo sự minh bạch hơn cho thị trường, đồng thời hạn chế tình trạng đầu cơ khiến giá vàng biến động thất thường.

Bộ Tài chính cùng Ngân hàng Nhà nước sẽ phối hợp để thống nhất nội dung này trong dự thảo luật. Theo các chuyên gia, đây là hướng đi hợp lý. TS Nguyễn Ngọc Tú, nguyên Vụ trưởng Tổng cục Thuế, cho rằng việc bán vàng với giá trị hàng trăm triệu đồng mà không nộp thuế là thiếu công bằng so với nhiều loại hình giao dịch khác.

Ông dẫn chứng, hiện nay, những người kinh doanh online vẫn đang nộp thuế thu nhập cá nhân từ 1-2%. Các giao dịch chứng khoán chịu thuế 0,1% và giao dịch bất động sản chịu thuế 2%. Do đó, việc áp dụng thuế đối với hoạt động mua bán vàng là hoàn toàn phù hợp và thực tế đã được quy định trong luật từ trước, chỉ là chưa được triển khai một cách đầy đủ mà thôi.

      Thị trường
      Giá vàng hôm nay 16/9/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng thế giới

