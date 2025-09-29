Thị trường Giá vàng chiều nay 29/9/2025: Giá vàng SJC, vàng nhẫn, vàng thế giới Giá vàng chiều nay 26/9/2025: Giá vàng miếng SJC DOJI PNJ và vàng nhẫn 9999 tăng mạnh bất ngờ. Giá vàng thế giới giao dịch ở mức rất cao...

Giá vàng trong nước hôm nay 29/9/2025

Tính đến 14h30 hôm nay 29/9/2025, giá vàng miếng trong nước tăng mạnh bất ngờ lên đến 1,5 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 134,5 - 136,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 134,5 - 136,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với ngày 28/9 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 135,5 - 136,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 134,5 - 136,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 134 - 136,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Tính đến 14h30 ngày 29/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 129,9 - 132,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 200 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 130,6 - 133,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 29/9/2025 mới nhất như sau:

1. DOJI - Cập nhật: 29/9/2025 14:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC - BÁN LẺ 134,500 ▲1500K 136,500 ▲1500K NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 129,900 ▲1100K 132,900 ▲1100K NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 128,000 ▲2500K 132,000 ▲2500K NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 127,500 ▲2500K 131,500 ▲2500K Nguyên liệu 99.99 123,800 ▲2500K 125,800 ▲2500K Nguyên liệu 99.9 123,300 ▲2500K 125,300 ▲2500K

2. PNJ - Cập nhật: 29/9/2025 11:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 134,500 ▲1500K 136,500 ▲1500K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 129,900 ▲1100K 132,900 ▲1100K Vàng Kim Bảo 999.9 129,900 ▲1100K 132,900 ▲1100K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 129,900 ▲1100K 132,900 ▲1100K Vàng PNJ - Phượng Hoàng 129,900 ▲1100K 132,900 ▲1100K Vàng nữ trang 999.9 127,400 ▲1300K 129,900 ▲1300K Vàng nữ trang 999 127,270 ▲1300K 129,770 ▲1300K Vàng nữ trang 9920 126,460 ▲1290K 128,960 ▲1290K Vàng nữ trang 99 126,200 ▲1290K 128,700 ▲1290K Vàng 916 (22K) 116,590 ▲1190K 119,090 ▲1190K Vàng 750 (18K) 89,080 ▲980K 97,580 ▲980K Vàng 680 (16.3K) 80,980 ▲880K 88,480 ▲880K Vàng 650 (15.6K) 77,090 ▲850K 84,590 ▲850K Vàng 610 (14.6K) 71,890 ▲790K 79,390 ▲790K Vàng 585 (14K) 68,640 ▲760K 76,140 ▲760K Vàng 416 (10K) 46,690 ▲540K 54,190 ▲540K Vàng 375 (9K) 41,360 ▲480K 48,860 ▲480K Vàng 333 (8K) 35,520 ▲430K 43,020 ▲430K

3. SJC - Cập nhật: 29/9/2025 11:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134,500 ▲1500K 136,500 ▲1500K Vàng SJC 5 chỉ 134,500 ▲1500K 136,520 ▲1500K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 134,500 ▲1500K 136,530 ▲1500K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 129,700 ▲900K 132,400 ▲900K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 129,700 ▲900K 132,500 ▲900K Nữ trang 99,99% 126,900 ▲900K 129,900 ▲900K Nữ trang 99% 123,613 ▲891K 128,613 ▲891K Nữ trang 68% 80,990 ▲612K 88,490 ▲612K Nữ trang 41,7% 46,823 ▲375K 54,323 ▲375K

Giá vàng thế giới hôm nay 29/9/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 14h30 ngày 29/9 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3817,63 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 55 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,451 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 121,7 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 14,8 triệu đồng/lượng.

Tại các cửa hàng nhỏ, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn trơn cũng tăng đáng kể và đang mở rộng khoảng cách so với giá vàng tại các công ty vàng lớn. Một số tiệm vàng nhỏ báo giá vàng miếng SJC ở mức 138,7 - 140,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Dù vậy, nếu so với mốc đỉnh cao nhất của giá vàng miếng tại chính các cửa hàng nhỏ là 143,5 triệu đồng, giá vàng SJC vẫn đang thấp hơn gần 3 triệu đồng.

Dù tăng khoảng 2 triệu đồng/lượng so với một tuần trước, chênh lệch mua - bán tới 3 triệu đồng/lượng khiến người mua vàng ngày 21/9, bán ra ngày 2889 lỗ khoảng 1 triệu đồng/lượng.

Theo kết quả khảo sát mới nhất từ Kitco News, giới chuyên gia trên Phố Wall tỏ ra lạc quan chưa từng thấy về giá vàng thế giới tuần này.

Cuộc khảo sát có sự tham gia của 19 chuyên gia phân tích. 16 chuyên gia (84%), dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần này. Không có ý kiến nào cho rằng giá vàng giảm. 3 chuyên gia (16%) kỳ vọng giá vàng đi ngang trong những ngày sắp tới.

Khảo sát trực 265 nhà đầu tư cá nhân. Có 166 nhà đầu tư (63%) kỳ vọng giá vàng tăng cao hơn. 56 nhà đầu tư (21%) dự đoán giá vàng giảm. 43 nhà đầu tư còn lại (16%) kỳ vọng giá vàng đi ngang.