Thị trường

Giá vàng chiều nay 26/9: Giá vàng SJC, vàng nhẫn, vàng thế giới

Quốc Duẩn26/09/2025 15:00

Giá vàng chiều nay 26/9/2025: Giá vàng miếng SJC DOJI PNJ và vàng nhẫn 9999 đứng yên. Giá vàng thế giới giao dịch ở mức rất cao...

Giá vàng trong nước chiều nay 26/9/2025

Tính đến 15h00 chiều nay 26/9/2025, giá vàng miếng trong nước đồng loạt đứng yên. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 132,5 - 134,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 132,5 - 134,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 25/9 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 133,5 - 134,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 132,5 - 134,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 132 - 134,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng chiều nay 26/9: Giá vàng SJC, vàng nhẫn, vàng thế giới

Tính đến 15h00 ngày 26/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 128,5 - 131,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 129 - 132 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày hôm qua.

Bảng giá vàng chiều nay 26/9/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay
Ngày 26/9/2025
(Triệu đồng)
Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
SJC tại Hà Nội
132,5134,5
--
Tập đoàn DOJI
132,5134,5
--
Mi Hồng
133,5134,5
--
PNJ
132,5
134,5
--
Bảo Tín Minh Châu
132,5
134,5
--
Phú Quý132134,5
--
1. DOJI - Cập nhật: 26/9/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
AVPL/SJC HN132,500134,500
AVPL/SJC HCM132,500134,500
AVPL/SJC ĐN132,500134,500
Nguyên liệu 9999 - HN119,800121,800
Nguyên liệu 999 - HN119,300121,300
2. PNJ - Cập nhật: 26/9/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Vàng miếng SJC 999.9132,500134,500
Nhẫn Trơn PNJ 999.9128,500131,500
Vàng Kim Bảo 999.9128,500131,500
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9128,500131,500
Vàng PNJ - Phượng Hoàng128,500131,500
Vàng nữ trang 999.9126,100128,600
Vàng nữ trang 999125,970128,470
Vàng nữ trang 9920125,170127,670
Vàng nữ trang 99124,910127,410
Vàng 916 (22K)115,400117,900
Vàng 750 (18K)89,10096,600
Vàng 680 (16.3K)80,10087,600
Vàng 650 (15.6K)76,24083,740
Vàng 610 (14.6K)71,10078,600
Vàng 585 (14K)67,88075,380
Vàng 416 (10K)46,15053,650
Vàng 375 (9K)40,88048,380
Vàng 333 (8K)35,09042,590
3. SJC - Cập nhật: 26/9/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG132,500134,500
Vàng SJC 5 chỉ132,500134,520
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ132,500134,530
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ128,300131,000
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ128,300131,100
Nữ trang 99,99%125,500128,500
Nữ trang 99%122,227127,227
Nữ trang 68%80,03887,538
Nữ trang 41,7%46,23953,739

Giá vàng thế giới chiều nay 26/9/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 15h00 ngày 26/9 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3743,51 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 0,66 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,453 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 119,3 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Hiện tại, giá vàng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 15,2 triệu đồng/lượng

gia-vang-the-gioi-xau-usd-hom-nay-bieu-do-gia-vang-the-gioi-xau-usd-truc-tiep-24-7-09-26-2025_02_29_pm.jpg

Hiện nay, để tránh cảnh phải xếp hàng chen chúc, nhiều người đã chuyển sang hình thức mua vàng trực tuyến thông qua ứng dụng của ngân hàng lớn như Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank và các công ty vàng bạc đá quý như DOJI, SJC….

Thế nhưng, không phải lúc nào giao dịch trên các kênh chính thống này cũng suôn sẻ. Một số khó khăn gặp phải khiến không ít người quyết định tìm đến các trang mạng xã hội để mua vàng. Mạng xã hội như Facebook, Zalo hay Telegram lại trở thành điểm mua vàng mới cho nhiều người. Tuy nhiên, cách thức này tiềm ẩn rất nhiều mối nguy hiểm.

Cần phải hiểu rằng, việc mua vàng trực tuyến chỉ được xem là hợp pháp khi được thực hiện thông qua những đơn vị đã được Ngân hàng Nhà nước cấp phép. Nếu giao dịch trên các nền tảng không rõ nguồn gốc, nguy cơ bị lừa đảo là rất cao, người mua có thể mất tiền mà không nhận được vàng, hoặc nhận phải vàng giả, vàng kém chất lượng.

Trong khi vàng thu hút sự chú ý, thì giá bạc thực chất còn có mức tăng ấn tượng hơn nhiều. Tính từ đầu năm đến nay, giá bạc đã tăng hơn 40%, vượt qua ngưỡng 44 USD/Ounce và đang tiến sát mốc 45 USD/Ounce. Mức tăng mạnh nhất trong vòng một thập kỷ trở lại đây.

