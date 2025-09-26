Thị trường Giá vàng hôm nay 26/9/2025: Giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới Giá vàng hôm nay 26/9: Giá vàng miếng SJC DOJI PNJ, BTMC cùng vàng nhẫn 9999 giảm 600 nghìn đồng/lượng so với hôm qua. Giá vàng thế giới quay đầu giảm mạnh.

Giá vàng trong nước hôm nay 26/9/2025

Tính đến 4h00 hôm nay 26/9/2025, giá vàng miếng trong nước tăng trở lại so với sáng nay. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 132,5 - 134,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 132,5 - 134,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá giảm 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 26/9 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 133,5 - 134,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng giảm 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 132,5 - 134,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 132 - 134,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng giảm 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Tính đến 4h00 ngày 26/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 128,5 - 131,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 128,9 - 131,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 400 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 26/9/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 26/9/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

132,5 134,5

-600 -600 Tập đoàn DOJI

132,5 134,5

-600 -600 Mi Hồng

133,5 134,5

-600 -600 PNJ

132,5

134,5

-600 -600 Bảo Tín Minh Châu

132,5

134,5

-600 -600

Phú Quý 132 134,5

-600 -600

1. DOJI - Cập nhật: 26/9/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC HN 132,500 ▼600K 134,500 ▼600K AVPL/SJC HCM 132,500 ▼600K 134,500 ▼600K AVPL/SJC ĐN 132,500 ▼600K 134,500 ▼600K Nguyên liệu 9999 - HN 119,800 ▼500K 121,800 ▼500K Nguyên liệu 999 - HN 119,300 ▼500K 121,300 ▼500K

2. PNJ - Cập nhật: 26/9/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 132,500 ▼600K 134,500 ▼600K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 128,500 ▼300K 131,500 ▼300K Vàng Kim Bảo 999.9 128,500 ▼300K 131,500 ▼300K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 128,500 ▼300K 131,500 ▼300K Vàng PNJ - Phượng Hoàng 128,500 ▼300K 131,500 ▼300K Vàng nữ trang 999.9 126,100 ▼400K 128,600 ▼400K Vàng nữ trang 999 125,970 ▼400K 128,470 ▼400K Vàng nữ trang 9920 125,170 ▼400K 127,670 ▼400K Vàng nữ trang 99 124,910 ▼400K 127,410 ▼400K Vàng 916 (22K) 115,400 ▼360K 117,900 ▼360K Vàng 750 (18K) 89,100 ▼300K 96,600 ▼300K Vàng 680 (16.3K) 80,100 ▼270K 87,600 ▼270K Vàng 650 (15.6K) 76,240 ▼260K 83,740 ▼260K Vàng 610 (14.6K) 71,100 ▼240K 78,600 ▼240K Vàng 585 (14K) 67,880 ▼240K 75,380 ▼240K Vàng 416 (10K) 46,150 ▼160K 53,650 ▼160K Vàng 375 (9K) 40,880 ▼150K 48,380 ▼150K Vàng 333 (8K) 35,090 ▼130K 42,590 ▼130K

3. SJC - Cập nhật: 26/9/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 132,500 ▼600K 134,500 ▼600K Vàng SJC 5 chỉ 132,500 ▼600K 134,520 ▼600K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 132,500 ▼600K 134,530 ▼600K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 128,300 ▼500K 131,000 ▼500K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 128,300 ▼500K 131,100 ▼500K Nữ trang 99,99% 125,500 ▼500K 128,500 ▼500K Nữ trang 99% 122,227 ▼495K 127,227 ▼495K Nữ trang 68% 80,038 ▼340K 87,538 ▼340K Nữ trang 41,7% 46,239 ▼208K 53,739 ▼208K

Giá vàng thế giới hôm nay 26/9/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 26/9 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3733,63 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 24,93 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,450 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 119 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Hiện tại, giá vàng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 15,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay khá ổn định tại các cửa hàng vàng nhỏ. Cụ thể, giá vàng nhẫn trơn được niêm yết quanh mức 118,3 - 119,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), hầu như không thay đổi so với hôm qua.

Một điểm đáng chú ý là mức giá vàng nhẫn trơn giao dịch tại các cửa hàng nhỏ vào khoảng 119 triệu đồng/lượng, thấp hơn 11 triệu đồng/lượng, so với giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp lớn.

Với mức giá này, giá vàng nhẫn 9999 tại các cửa hàng nhỏ lại đang tương đương với giá vàng thế giới.

Giá vàng thế giới điều chỉnh giảm nhẹ sau khi số liệu về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ bất ngờ giảm. Rủi ro lớn nhất đối với giá vàng thế giới hôm nay là báo cáo lạm phát sắp tới. Nếu lạm phát cao hơn dự đoán, nó có thể tạo sức mạnh cho đồng USD và tạm thời gây áp lực giảm lên giá vàng.