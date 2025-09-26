Giá vàng hôm nay 26/9/2025: Giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới
Giá vàng hôm nay 26/9: Giá vàng miếng SJC DOJI PNJ, BTMC cùng vàng nhẫn 9999 giảm 600 nghìn đồng/lượng so với hôm qua. Giá vàng thế giới quay đầu giảm mạnh.
Giá vàng trong nước hôm nay 26/9/2025
Tính đến 4h00 hôm nay 26/9/2025, giá vàng miếng trong nước tăng trở lại so với sáng nay. Cụ thể:
Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 132,5 - 134,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 132,5 - 134,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá giảm 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 26/9 hôm qua.
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 133,5 - 134,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng giảm 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.
Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 132,5 - 134,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.
Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 132 - 134,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng giảm 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Tính đến 4h00 ngày 26/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 128,5 - 131,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 128,9 - 131,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 400 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày hôm qua.
Bảng giá vàng hôm nay 26/9/2025 mới nhất như sau:
|Giá vàng hôm nay
|Ngày 26/9/2025
(Triệu đồng)
|Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|SJC tại Hà Nội
|132,5
|134,5
|-600
|-600
|Tập đoàn DOJI
|132,5
|134,5
|-600
|-600
|Mi Hồng
|133,5
|134,5
|-600
|-600
|PNJ
|132,5
|134,5
|-600
|-600
|Bảo Tín Minh Châu
|132,5
|134,5
|-600
|-600
|Phú Quý
|132
|134,5
|-600
|-600
|1. DOJI - Cập nhật: 26/9/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|AVPL/SJC HN
|132,500 ▼600K
|134,500 ▼600K
|AVPL/SJC HCM
|132,500 ▼600K
|134,500 ▼600K
|AVPL/SJC ĐN
|132,500 ▼600K
|134,500 ▼600K
|Nguyên liệu 9999 - HN
|119,800 ▼500K
|121,800 ▼500K
|Nguyên liệu 999 - HN
|119,300 ▼500K
|121,300 ▼500K
|2. PNJ - Cập nhật: 26/9/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Vàng miếng SJC 999.9
|132,500 ▼600K
|134,500 ▼600K
|Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|128,500 ▼300K
|131,500 ▼300K
|Vàng Kim Bảo 999.9
|128,500 ▼300K
|131,500 ▼300K
|Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
|128,500 ▼300K
|131,500 ▼300K
|Vàng PNJ - Phượng Hoàng
|128,500 ▼300K
|131,500 ▼300K
|Vàng nữ trang 999.9
|126,100 ▼400K
|128,600 ▼400K
|Vàng nữ trang 999
|125,970 ▼400K
|128,470 ▼400K
|Vàng nữ trang 9920
|125,170 ▼400K
|127,670 ▼400K
|Vàng nữ trang 99
|124,910 ▼400K
|127,410 ▼400K
|Vàng 916 (22K)
|115,400 ▼360K
|117,900 ▼360K
|Vàng 750 (18K)
|89,100 ▼300K
|96,600 ▼300K
|Vàng 680 (16.3K)
|80,100 ▼270K
|87,600 ▼270K
|Vàng 650 (15.6K)
|76,240 ▼260K
|83,740 ▼260K
|Vàng 610 (14.6K)
|71,100 ▼240K
|78,600 ▼240K
|Vàng 585 (14K)
|67,880 ▼240K
|75,380 ▼240K
|Vàng 416 (10K)
|46,150 ▼160K
|53,650 ▼160K
|Vàng 375 (9K)
|40,880 ▼150K
|48,380 ▼150K
|Vàng 333 (8K)
|35,090 ▼130K
|42,590 ▼130K
|3. SJC - Cập nhật: 26/9/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
|Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|132,500 ▼600K
|134,500 ▼600K
|Vàng SJC 5 chỉ
|132,500 ▼600K
|134,520 ▼600K
|Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|132,500 ▼600K
|134,530 ▼600K
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|128,300 ▼500K
|131,000 ▼500K
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|128,300 ▼500K
|131,100 ▼500K
|Nữ trang 99,99%
|125,500 ▼500K
|128,500 ▼500K
|Nữ trang 99%
|122,227 ▼495K
|127,227 ▼495K
|Nữ trang 68%
|80,038 ▼340K
|87,538 ▼340K
|Nữ trang 41,7%
|46,239 ▼208K
|53,739 ▼208K
Giá vàng thế giới hôm nay 26/9/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua
Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 26/9 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3733,63 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 24,93 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,450 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 119 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Hiện tại, giá vàng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 15,5 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay khá ổn định tại các cửa hàng vàng nhỏ. Cụ thể, giá vàng nhẫn trơn được niêm yết quanh mức 118,3 - 119,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), hầu như không thay đổi so với hôm qua.
Một điểm đáng chú ý là mức giá vàng nhẫn trơn giao dịch tại các cửa hàng nhỏ vào khoảng 119 triệu đồng/lượng, thấp hơn 11 triệu đồng/lượng, so với giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp lớn.
Với mức giá này, giá vàng nhẫn 9999 tại các cửa hàng nhỏ lại đang tương đương với giá vàng thế giới.
Giá vàng thế giới điều chỉnh giảm nhẹ sau khi số liệu về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ bất ngờ giảm. Rủi ro lớn nhất đối với giá vàng thế giới hôm nay là báo cáo lạm phát sắp tới. Nếu lạm phát cao hơn dự đoán, nó có thể tạo sức mạnh cho đồng USD và tạm thời gây áp lực giảm lên giá vàng.