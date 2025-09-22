Thị trường Giá vàng chiều nay 22/9/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng thế giới Giá vàng chiều nay 22/9: Giá vàng miếng SJC DOJI PNJ, BTMC cùng vàng nhẫn 9999 tăng 600 nghìn đồng/lượng. Giá vàng thế giới tăng gần 30 USD/Ounce trong sáng nay.

Giá vàng trong nước chiều nay 22/9/2025

Tính đến 15h00 chiều nay 22/9/2025, giá vàng miếng trong nước tăng nhẹ so với hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 131,3 - 133,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 131,6 - 133,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 21/9 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 132,6 - 133,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 131,6 - 133,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 131 - 133,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 600 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Tính đến 15h00 ngày 22/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 127,3-130,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 127,8 - 130,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày hôm qua.

Bảng giá vàng chiều nay 22/9/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay

Ngày 22/9/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch so với tuần trước

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

131,6 133,6

+600 +600 Tập đoàn DOJI

131,3 133,3

+300 +300 Mi Hồng

132,6 133,6

+600 +600 PNJ

131,6

133,6

+600 +600 Bảo Tín Minh Châu

131,6

133,6

+600 +600

Phú Quý 131 133,6

+500 +600

1. DOJI - Cập nhật: 22/9/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC HN 131,300 ▲300K 133,300 ▲300K AVPL/SJC HCM 131,300 ▲300K 133,300 ▲300K AVPL/SJC ĐN 131,300 ▲300K 133,300 ▲300K Nguyên liệu 9999 - HN 11,950 ▲100K 12,150 ▲100K Nguyên liệu 999 - HN 11,900 ▲100K 12,100 ▲100K

2. PNJ - Cập nhật: 22/9/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 131,600 ▲600K 133,600 ▲600K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 127,300 ▲500K 130,300 ▲500K Vàng Kim Bảo 999.9 127,300 ▲500K 130,300 ▲500K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 127,300 ▲500K 130,300 ▲500K Vàng PNJ - Phượng Hoàng 127,300 ▲500K 130,300 ▲500K Vàng nữ trang 999.9 124,600 ▲1100K 127,100 ▲1100K Vàng nữ trang 999 124,470 ▲1100K 126,970 ▲1100K Vàng nữ trang 9920 123,680 ▲1090K 126,180 ▲1090K Vàng nữ trang 99 123,430 ▲1090K 125,930 ▲1090K Vàng 916 (22K) 114,020 ▲1000K 116,520 ▲1000K Vàng 750 (18K) 87,980 ▲830K 95,480 ▲830K Vàng 680 (16.3K) 79,080 ▲750K 86,580 ▲750K Vàng 650 (15.6K) 75,270 ▲720K 82,770 ▲720K Vàng 610 (14.6K) 70,180 ▲670K 77,680 ▲670K Vàng 585 (14K) 67,000 ▲640K 74,500 ▲640K Vàng 416 (10K) 45,520 ▲450K 53,020 ▲450K Vàng 375 (9K) 40,310 ▲410K 47,810 ▲410K Vàng 333 (8K) 34,590 ▲360K 42,090 ▲360K

3. SJC - Cập nhật: 22/9/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 131,600 ▲600K 133,600 ▲600K Vàng SJC 5 chỉ 131,600 ▲600K 133,620 ▲600K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 131,600 ▲600K 133,630 ▲600K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 127,300 ▲500K 130,000 ▲500K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 127,300 ▲500K 130,100 ▲500K Nữ trang 99,99% 124,500 ▲500K 127,500 ▲500K Nữ trang 99% 120,740 ▲495K 125,740 ▲495K Nữ trang 68% 79,010 ▲340K 86,510 ▲340K Nữ trang 41,7% 45,610 ▲208K 53,110 ▲208K

Giá vàng thế giới chiều nay 22/9/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 15h00 ngày 22/9 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3713,52 USD/ounce. Giá vàng chiều nay tăng 28,93 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,448 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 118,4 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo tăng cường thanh tra, kiểm tra để ngăn chặn tình trạng đầu cơ, buôn lậu, tích trữ vàng. Đồng thời, yêu cầu các bộ ngành khẩn trương triển khai Nghị định số 232 (ban hành ngày 26/8/2025) sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Mục tiêu là cân bằng cung - cầu, ổn định thị trường nhưng không để xảy ra tình trạng lợi dụng chính sách để trục lợi.