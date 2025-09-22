Thứ Hai, 22/9/2025
Thị trường

Giá vàng chiều nay 22/9/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng thế giới

Quốc Duẩn22/09/2025 15:30

Giá vàng chiều nay 22/9: Giá vàng miếng SJC DOJI PNJ, BTMC cùng vàng nhẫn 9999 tăng 600 nghìn đồng/lượng. Giá vàng thế giới tăng gần 30 USD/Ounce trong sáng nay.

Giá vàng trong nước chiều nay 22/9/2025

Tính đến 15h00 chiều nay 22/9/2025, giá vàng miếng trong nước tăng nhẹ so với hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 131,3 - 133,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 131,6 - 133,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 21/9 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 132,6 - 133,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 131,6 - 133,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 131 - 133,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 600 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng chiều 22/9/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng thế giới

Tính đến 15h00 ngày 22/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 127,3-130,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 127,8 - 130,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày hôm qua.

Bảng giá vàng chiều nay 22/9/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay
Ngày 22/9/2025
(Triệu đồng)
Chênh lệch so với tuần trước
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
SJC tại Hà Nội
131,6133,6
+600+600
Tập đoàn DOJI
131,3133,3
+300+300
Mi Hồng
132,6133,6
+600+600
PNJ
131,6
133,6
+600+600
Bảo Tín Minh Châu
131,6
133,6
+600+600
Phú Quý131133,6
+500+600
1. DOJI - Cập nhật: 22/9/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
AVPL/SJC HN131,300 ▲300K133,300 ▲300K
AVPL/SJC HCM131,300 ▲300K133,300 ▲300K
AVPL/SJC ĐN131,300 ▲300K133,300 ▲300K
Nguyên liệu 9999 - HN11,950 ▲100K12,150 ▲100K
Nguyên liệu 999 - HN11,900 ▲100K12,100 ▲100K
2. PNJ - Cập nhật: 22/9/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Vàng miếng SJC 999.9131,600 ▲600K133,600 ▲600K
Nhẫn Trơn PNJ 999.9127,300 ▲500K130,300 ▲500K
Vàng Kim Bảo 999.9127,300 ▲500K130,300 ▲500K
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9127,300 ▲500K130,300 ▲500K
Vàng PNJ - Phượng Hoàng127,300 ▲500K130,300 ▲500K
Vàng nữ trang 999.9124,600 ▲1100K127,100 ▲1100K
Vàng nữ trang 999124,470 ▲1100K126,970 ▲1100K
Vàng nữ trang 9920123,680 ▲1090K126,180 ▲1090K
Vàng nữ trang 99123,430 ▲1090K125,930 ▲1090K
Vàng 916 (22K)114,020 ▲1000K116,520 ▲1000K
Vàng 750 (18K)87,980 ▲830K95,480 ▲830K
Vàng 680 (16.3K)79,080 ▲750K86,580 ▲750K
Vàng 650 (15.6K)75,270 ▲720K82,770 ▲720K
Vàng 610 (14.6K)70,180 ▲670K77,680 ▲670K
Vàng 585 (14K)67,000 ▲640K74,500 ▲640K
Vàng 416 (10K)45,520 ▲450K53,020 ▲450K
Vàng 375 (9K)40,310 ▲410K47,810 ▲410K
Vàng 333 (8K)34,590 ▲360K42,090 ▲360K
3. SJC - Cập nhật: 22/9/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG131,600 ▲600K133,600 ▲600K
Vàng SJC 5 chỉ131,600 ▲600K133,620 ▲600K
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ131,600 ▲600K133,630 ▲600K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ127,300 ▲500K130,000 ▲500K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ127,300 ▲500K130,100 ▲500K
Nữ trang 99,99%124,500 ▲500K127,500 ▲500K
Nữ trang 99%120,740 ▲495K125,740 ▲495K
Nữ trang 68%79,010 ▲340K86,510 ▲340K
Nữ trang 41,7%45,610 ▲208K53,110 ▲208K

Giá vàng thế giới chiều nay 22/9/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 15h00 ngày 22/9 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3713,52 USD/ounce. Giá vàng chiều nay tăng 28,93 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,448 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 118,4 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).gia-vang-the-gioi-xau-usd-hom-nay-bieu-do-gia-vang-the-gioi-xau-usd-truc-tiep-24-7-09-22-2025_03_00_pm.jpg

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo tăng cường thanh tra, kiểm tra để ngăn chặn tình trạng đầu cơ, buôn lậu, tích trữ vàng. Đồng thời, yêu cầu các bộ ngành khẩn trương triển khai Nghị định số 232 (ban hành ngày 26/8/2025) sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Mục tiêu là cân bằng cung - cầu, ổn định thị trường nhưng không để xảy ra tình trạng lợi dụng chính sách để trục lợi.

