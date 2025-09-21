Thị trường Giá vàng chiều nay 21/9/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng thế giới Giá vàng chiều nay 21/9: Giá vàng miếng SJC DOJI PNJ, BTMC tăng 2,9 triệu đồng/lượng tuần qua, vàng nhẫn tăng nhẹ. Giá vàng thế giới tăng hơn 1% tuần qua

Giá vàng trong nước chiều nay 21/9/2025

Tính đến 14h00 chiều nay 21/9/2025, giá vàng miếng trong nước tăng mạnh so với tuần trước. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 131 - 133 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 2,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với cuối tuần trước.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 131 - 133 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 2,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với chốt ngày 14/9 tuần trước.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 132-133 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với tuần trước, giá vàng tăng 3,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 131 - 133 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 2,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ tuần trước.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 130,5 - 133 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 3 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với tuần trước.

Tính đến 14h00 ngày 21/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 126,8-129,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với tuần trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 127 - 130 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày tuần trước.

Bảng giá vàng chiều nay 21/9/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay

Ngày 21/9/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch so với tuần trước

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

131 133

+2900 +1900 Tập đoàn DOJI

131 133

+2900 +1900 Mi Hồng

132 133

+3500 +1900 PNJ

131

133

+2900 +1900 Bảo Tín Minh Châu

131

133

+2900 +1900

Phú Quý 130,5 133

+3000 +1900

DOJI - Cập nhật: 21/9/2025 14:00
AVPL/SJC HN 131,000 133,000 AVPL/SJC HCM 131,000 133,000 AVPL/SJC ĐN 131,000 133,000 Nguyên liệu 9999 - HN 118,500 120,500 Nguyên liệu 999 - HN 118,000 120,000

PNJ - Cập nhật: 21/9/2025 14:00
Vàng miếng SJC 999.9 131,000 133,000 Nhẫn Trơn PNJ 999.9 126,800 129,800 Vàng Kim Bảo 999.9 126,800 129,800 Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 126,800 129,800 Vàng PNJ - Phượng Hoàng 126,800 129,800 Vàng nữ trang 999.9 123,500 126,000 Vàng nữ trang 999 123,370 125,870 Vàng nữ trang 9920 122,590 125,090 Vàng nữ trang 99 122,340 124,840 Vàng 916 (22K) 113,020 115,520 Vàng 750 (18K) 87,150 94,650 Vàng 680 (16.3K) 78,330 85,830 Vàng 650 (15.6K) 74,550 82,050 Vàng 610 (14.6K) 69,510 77,010 Vàng 585 (14K) 66,360 73,860 Vàng 416 (10K) 45,070 52,570 Vàng 375 (9K) 39,900 47,400 Vàng 333 (8K) 34,230 41,730

SJC - Cập nhật: 21/9/2025 14:00
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 131,000 133,000 Vàng SJC 5 chỉ 131,000 133,020 Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 131,000 133,030 Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 126,800 129,500 Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 126,800 129,600 Nữ trang 99,99% 124,000 127,000 Nữ trang 99% 120,742 125,742 Nữ trang 68% 79,018 86,518 Nữ trang 41,7% 45,614 53,114

Giá vàng thế giới chiều nay 21/9/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 14h00 ngày 21/9 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3684,59 USD/ounce. Giá vàng chiều nay tăng 40,94 USD/ounce so với tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,445 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 117,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 15,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước cuối tuần tăng mạnh, đi cùng với việc giá vàng thế giới lập kỷ lục mới. Trên thị trường tự do, cả giá vàng miếng SJC lẫn vàng nhẫn 99,99% đều đồng loạt tăng giá. Một số cửa hàng vàng nhỏ hiện niêm yết mua vào vàng SJC ở mức 133,8 triệu đồng/lượng và bán ra là 135,8 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 6 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Tuy nhiên, nếu so với mức đỉnh lịch sử 143,5 triệu đồng/lượng từng được ghi nhận hồi tháng 9, mức giá hiện tại vẫn thấp hơn gần 8 triệu đồng/lượng. Một điểm đáng chú ý khác là giá vàng miếng trên thị trường tự do đang cao hơn giá tại các công ty vàng lớn khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Dù giá vàng thế giới liên tục tăng, dự báo cho tuần tới lại có sự chia rẽ. Giới đầu tư cá nhân tỏ ra khá lạc quan, kỳ vọng đà tăng sẽ tiếp diễn. Ngược lại, các chuyên gia phân tích lại có cái nhìn thận trọng hơn.

Cuộc khảo sát ý kiến từ 15 chuyên gia trên Phố Wall cho thấy chỉ 40% số người được hỏi tin giá vàng sẽ tăng tiếp vào tuần sau. Số còn lại chia đều cho hai khả năng: giá giảm hoặc giữ nguyên ở mức hiện tại.

Ở chiều ngược lại, khảo sát ý kiến từ 285 nhà đầu tư cá nhân lại thể hiện sự lạc quan rõ rệt. Gần 60% trong số họ dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục tăng, phần lớn do họ đã chứng kiến xu hướng tăng ấn tượng trong thời gian gần đây.