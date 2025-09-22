Thị trường Giá vàng hôm nay 22/9/2025: Giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng thế giới Giá vàng hôm nay 22/9: Giá vàng miếng SJC tăng 3 triệu đồng/lượng tuần qua, vàng nhẫn tăng nhẹ gần 500 nghìn đồng/lượng. Giá vàng thế giới tăng hơn 1% tuần qua.

Giá vàng trong nước hôm nay 22/9/2025

Tính đến 4h00 hôm nay 22/9/2025, giá vàng miếng trong nước tăng mạnh so với tuần trước. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 131 - 133 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 2,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với cùng giờ tuần trước.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 131 - 133 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 2,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với chốt ngày 14/9 tuần trước.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 132-133 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với đầu tuần trước, giá vàng tăng 3,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 131 - 133 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 2,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ tuần trước.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 130,5 - 133 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 3 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với tuần trước.

Tính đến 4h00 ngày 22/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 126,8-129,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với tuần trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 127 - 130 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ tuần trước.

Bảng giá vàng hôm nay 22/9/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 22/9/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch so với tuần trước

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

131 133

+2900 +1900 Tập đoàn DOJI

131 133

+2900 +1900 Mi Hồng

132 133

+3500 +1900 PNJ

131

133

+2900 +1900 Bảo Tín Minh Châu

131

133

+2900 +1900

Phú Quý 130,5 133

+3000 +1900

1. DOJI - Cập nhật: 22/9/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC HN 131,000 133,000 AVPL/SJC HCM 131,000 133,000 AVPL/SJC ĐN 131,000 133,000 Nguyên liệu 9999 - HN 118,500 120,500 Nguyên liệu 999 - HN 118,000 120,000

2. PNJ - Cập nhật: 22/9/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 131,000 133,000 Nhẫn Trơn PNJ 999.9 126,800 129,800 Vàng Kim Bảo 999.9 126,800 129,800 Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 126,800 129,800 Vàng PNJ - Phượng Hoàng 126,800 129,800 Vàng nữ trang 999.9 123,500 126,000 Vàng nữ trang 999 123,370 125,870 Vàng nữ trang 9920 122,590 125,090 Vàng nữ trang 99 122,340 124,840 Vàng 916 (22K) 113,020 115,520 Vàng 750 (18K) 87,150 94,650 Vàng 680 (16.3K) 78,330 85,830 Vàng 650 (15.6K) 74,550 82,050 Vàng 610 (14.6K) 69,510 77,010 Vàng 585 (14K) 66,360 73,860 Vàng 416 (10K) 45,070 52,570 Vàng 375 (9K) 39,900 47,400 Vàng 333 (8K) 34,230 41,730

3. SJC - Cập nhật: 22/9/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 131,000 133,000 Vàng SJC 5 chỉ 131,000 133,020 Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 131,000 133,030 Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 126,800 129,500 Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 126,800 129,600 Nữ trang 99,99% 124,000 127,000 Nữ trang 99% 120,742 125,742 Nữ trang 68% 79,018 86,518 Nữ trang 41,7% 45,614 53,114

Giá vàng thế giới hôm nay 22/9/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 22/9 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3684,59 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 40,94 USD/ounce so với tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,445 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 117,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 15,5 triệu đồng/lượng.

Sáng ngày 22/9, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng so với cùng kỳ tuần trước. Một điểm đáng chú ý là khoảng chênh lệch giá vàng mua - bán chỉ còn 2 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng so với tuần trước.

Mức chênh lệch này khiến những người mua vàng từ tuần trước hầu như không có lãi nếu bán lại.

Giá vàng nhẫn 9999 cũng tăng giá, nhưng mức tăng thấp hơn, chỉ tầm 500 nghìn đồng/lượng. Chênh lệch giá vàng mua - bán của vàng nhẫn cũng giảm nhẹ xuống còn 2,7 triệu đồng/lượng. Với mức chênh lệch này, người mua vàng nhẫn tuần trước hiện đang lỗ khoảng 1,2 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu tăng chỉ 200 nghìn đồng/lượng so với tuần trước, khách hàng mua vàng tại đây từ tuần trước đang chịu mức lỗ 3 triệu đồng/lượng nếu bán lại.

Sau một chuỗi tăng giá liên tiếp, dự báo về xu hướng giá vàng tuần này đang có nhiều ý kiến khác nhau. Theo khảo sát từ Kitco News với 15 chuyên gia phân tích trên Phố Wall, 40% số người được hỏi cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng. Cùng tỷ lệ này dự báo giá sẽ đi ngang, và 20% còn lại nhận định giá có thể giảm.

Khảo sát ý kiến từ 285 nhà đầu tư cá nhân lại cho thấy tâm lý lạc quan hơn, với 58% số người tham gia kỳ vọng giá vàng tăng. Khoảng 24% dự đoán giá giảm và 18% tin rằng thị trường sẽ ổn định.