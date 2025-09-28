Thị trường Giá vàng chiều nay 28/9/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng thế giới Giá vàng chiều nay 28/9: Giá vàng miếng SJC DOJI PNJ, BTMC, vàng nhẫn 9999 đều tăng 2 triệu đồng/lượng tuần qua. Giá vàng thế giới tăng hơn 2% trong 7 ngày qua.

Giá vàng trong nước chiều nay 28/9/2025

Tính đến 14h00 chiều nay 28/9/2025, giá vàng miếng trong nước tăng mạnh 2 triệu đồng/lượng so với tuần trước. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 133 - 135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cuối tuần trước.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 133 - 135 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 21/9 tuần trước.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 134 - 135 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với tuần trước, giá vàng tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 133 - 135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ tuần trước.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 132,5 - 135 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với tuần trước.

Tính đến 14h00 ngày 28/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 128,8 - 131,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với tuần trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 129,1 - 132,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 2,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày tuần trước.

Bảng giá vàng chiều nay 28/9/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay

Ngày 28/9/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch so với tuần trước

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

133 135

+2000 +2000 Tập đoàn DOJI

133 135

+2000 +2000 Mi Hồng

134 135

+2000 +2000 PNJ

133

135

+2000 +2000 Bảo Tín Minh Châu

133

135

+2000 +2000

Phú Quý 132,5 135

+2000 +2000

1. DOJI - Cập nhật: 28/9/2025 14:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC - BÁN LẺ 133,000 135,000 NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 128,800 131,800 NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 125,500 129,500 NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 125,000 129,000 Nguyên liệu 99.99 121,300 123,300 Nguyên liệu 99.9 120,800 122,800

2. PNJ - Cập nhật: 28/9/2025 14:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 133,000 135,000 Nhẫn Trơn PNJ 999.9 128,800 131,800 Vàng Kim Bảo 999.9 128,800 131,800 Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 128,800 131,800 Vàng PNJ - Phượng Hoàng 128,800 131,800 Vàng nữ trang 999.9 126,100 128,600 Vàng nữ trang 999 125,970 128,470 Vàng nữ trang 9920 125,170 127,670 Vàng nữ trang 99 124,910 127,410 Vàng 916 (22K) 115,400 117,900 Vàng 750 (18K) 88,100 96,600 Vàng 680 (16.3K) 80,100 87,600 Vàng 650 (15.6K) 76,240 83,740 Vàng 610 (14.6K) 71,100 78,600 Vàng 585 (14K) 67,880 75,380 Vàng 416 (10K) 46,150 53,650 Vàng 375 (9K) 40,880 48,380 Vàng 333 (8K) 35,090 42,590

3. SJC - Cập nhật: 28/9/2025 14:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 133,000 135,000 Vàng SJC 5 chỉ 133,000 135,020 Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 133,000 135,030 Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 128,800 131,500 Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 128,800 131,600 Nữ trang 99,99% 126,000 129,000 Nữ trang 99% 122,722 127,722 Nữ trang 68% 80,378 87,878 Nữ trang 41,7% 46,448 53,948

Giá vàng thế giới chiều nay 28/9/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 14h00 ngày 28/9 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3762,2 USD/ounce. Giá vàng chiều nay tăng 77,61 USD/ounce so với tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,453 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 120 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 15 triệu đồng/lượng.

Chuyên gia Tim Waterer từ KCM Trade cho biết, thông báo áp thuế mới của Tổng thống Trump khiến giới đầu tư trở nên thận trọng. Nhờ vậy giá vàng được hỗ trợ và khó giảm sâu trong thời gian tới.

Về phía nhu cầu tiêu thụ, lượng mua vàng vật chất tại Trung Quốc tuần này có phần chậm lại. Tuy nhiên, tại nhiều thị trường châu Á khác, hoạt động mua vào vẫn diễn ra đều đặn dù giá vàng đang ở mức cao, bởi các nhà đầu tư kỳ vọng giá sẽ còn tăng thêm nữa.

Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy đa số chuyên gia và nhà đầu tư đều có cái nhìn lạc quan về triển vọng giá vàng. Cụ thể, 84% chuyên gia trên Phố Wall dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới và không có ý kiến nào cho rằng giá giảm. Trong cộng đồng đầu tư cá nhân, khoảng 63% người được hỏi cũng chia sẻ quan điểm tích cực, dù mức độ tin tưởng có phần thận trọng hơn.

Giới phân tích nhận định mức giá 3.800 USD/Ounce có thể là điểm dừng chân tạm thời, nhưng xu hướng tăng chính vẫn được duy trì. Một số dự báo lạc quan hơn cho rằng giá vàng thậm chí có thể chạm mốc 4.000 USD nếu dòng tiền tiếp tục chảy mạnh vào thị trường.