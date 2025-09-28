Giá vàng chiều nay 28/9/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng thế giới
Giá vàng chiều nay 28/9: Giá vàng miếng SJC DOJI PNJ, BTMC, vàng nhẫn 9999 đều tăng 2 triệu đồng/lượng tuần qua. Giá vàng thế giới tăng hơn 2% trong 7 ngày qua.
Giá vàng trong nước chiều nay 28/9/2025
Tính đến 14h00 chiều nay 28/9/2025, giá vàng miếng trong nước tăng mạnh 2 triệu đồng/lượng so với tuần trước. Cụ thể:
Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 133 - 135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cuối tuần trước.
Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 133 - 135 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 21/9 tuần trước.
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 134 - 135 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với tuần trước, giá vàng tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.
Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 133 - 135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ tuần trước.
Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 132,5 - 135 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với tuần trước.
Tính đến 14h00 ngày 28/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 128,8 - 131,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với tuần trước.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 129,1 - 132,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 2,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày tuần trước.
Bảng giá vàng chiều nay 28/9/2025 mới nhất như sau:
|Giá vàng chiều nay
|Ngày 28/9/2025
(Triệu đồng)
|Chênh lệch so với tuần trước
(nghìn đồng/lượng)
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|SJC tại Hà Nội
|133
|135
|+2000
|+2000
|Tập đoàn DOJI
|133
|135
|+2000
|+2000
|Mi Hồng
|134
|135
|+2000
|+2000
|PNJ
|133
|135
|+2000
|+2000
|Bảo Tín Minh Châu
|133
|135
|+2000
|+2000
|Phú Quý
|132,5
|135
|+2000
|+2000
|1. DOJI - Cập nhật: 28/9/2025 14:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|AVPL/SJC - BÁN LẺ
|133,000
|135,000
|NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ)
|128,800
|131,800
|NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ
|125,500
|129,500
|NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ
|125,000
|129,000
|Nguyên liệu 99.99
|121,300
|123,300
|Nguyên liệu 99.9
|120,800
|122,800
|2. PNJ - Cập nhật: 28/9/2025 14:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Vàng miếng SJC 999.9
|133,000
|135,000
|Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|128,800
|131,800
|Vàng Kim Bảo 999.9
|128,800
|131,800
|Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
|128,800
|131,800
|Vàng PNJ - Phượng Hoàng
|128,800
|131,800
|Vàng nữ trang 999.9
|126,100
|128,600
|Vàng nữ trang 999
|125,970
|128,470
|Vàng nữ trang 9920
|125,170
|127,670
|Vàng nữ trang 99
|124,910
|127,410
|Vàng 916 (22K)
|115,400
|117,900
|Vàng 750 (18K)
|88,100
|96,600
|Vàng 680 (16.3K)
|80,100
|87,600
|Vàng 650 (15.6K)
|76,240
|83,740
|Vàng 610 (14.6K)
|71,100
|78,600
|Vàng 585 (14K)
|67,880
|75,380
|Vàng 416 (10K)
|46,150
|53,650
|Vàng 375 (9K)
|40,880
|48,380
|Vàng 333 (8K)
|35,090
|42,590
|3. SJC - Cập nhật: 28/9/2025 14:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
|Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|133,000
|135,000
|Vàng SJC 5 chỉ
|133,000
|135,020
|Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|133,000
|135,030
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|128,800
|131,500
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|128,800
|131,600
|Nữ trang 99,99%
|126,000
|129,000
|Nữ trang 99%
|122,722
|127,722
|Nữ trang 68%
|80,378
|87,878
|Nữ trang 41,7%
|46,448
|53,948
Giá vàng thế giới chiều nay 28/9/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua
Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 14h00 ngày 28/9 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3762,2 USD/ounce. Giá vàng chiều nay tăng 77,61 USD/ounce so với tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,453 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 120 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 15 triệu đồng/lượng.
Chuyên gia Tim Waterer từ KCM Trade cho biết, thông báo áp thuế mới của Tổng thống Trump khiến giới đầu tư trở nên thận trọng. Nhờ vậy giá vàng được hỗ trợ và khó giảm sâu trong thời gian tới.
Về phía nhu cầu tiêu thụ, lượng mua vàng vật chất tại Trung Quốc tuần này có phần chậm lại. Tuy nhiên, tại nhiều thị trường châu Á khác, hoạt động mua vào vẫn diễn ra đều đặn dù giá vàng đang ở mức cao, bởi các nhà đầu tư kỳ vọng giá sẽ còn tăng thêm nữa.
Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy đa số chuyên gia và nhà đầu tư đều có cái nhìn lạc quan về triển vọng giá vàng. Cụ thể, 84% chuyên gia trên Phố Wall dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới và không có ý kiến nào cho rằng giá giảm. Trong cộng đồng đầu tư cá nhân, khoảng 63% người được hỏi cũng chia sẻ quan điểm tích cực, dù mức độ tin tưởng có phần thận trọng hơn.
Giới phân tích nhận định mức giá 3.800 USD/Ounce có thể là điểm dừng chân tạm thời, nhưng xu hướng tăng chính vẫn được duy trì. Một số dự báo lạc quan hơn cho rằng giá vàng thậm chí có thể chạm mốc 4.000 USD nếu dòng tiền tiếp tục chảy mạnh vào thị trường.