Thị trường

Giá vàng chiều nay 28/9/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng thế giới

Quốc Duẩn28/09/2025 14:00

Giá vàng chiều nay 28/9: Giá vàng miếng SJC DOJI PNJ, BTMC, vàng nhẫn 9999 đều tăng 2 triệu đồng/lượng tuần qua. Giá vàng thế giới tăng hơn 2% trong 7 ngày qua.

Giá vàng trong nước chiều nay 28/9/2025

Tính đến 14h00 chiều nay 28/9/2025, giá vàng miếng trong nước tăng mạnh 2 triệu đồng/lượng so với tuần trước. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 133 - 135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cuối tuần trước.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 133 - 135 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 21/9 tuần trước.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 134 - 135 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với tuần trước, giá vàng tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 133 - 135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ tuần trước.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 132,5 - 135 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với tuần trước.

Giá vàng chiều nay 28/9/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng thế giới

Tính đến 14h00 ngày 28/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 128,8 - 131,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với tuần trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 129,1 - 132,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 2,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày tuần trước.

Bảng giá vàng chiều nay 28/9/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay
Ngày 28/9/2025
(Triệu đồng)
Chênh lệch so với tuần trước
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
SJC tại Hà Nội
133135
+2000+2000
Tập đoàn DOJI
133135
+2000+2000
Mi Hồng
134135
+2000+2000
PNJ
133
135
+2000+2000
Bảo Tín Minh Châu
133
135
+2000+2000
Phú Quý132,5135
+2000+2000
1. DOJI - Cập nhật: 28/9/2025 14:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
AVPL/SJC - BÁN LẺ133,000135,000
NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ)128,800131,800
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ125,500129,500
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ125,000129,000
Nguyên liệu 99.99121,300123,300
Nguyên liệu 99.9120,800122,800
2. PNJ - Cập nhật: 28/9/2025 14:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Vàng miếng SJC 999.9133,000135,000
Nhẫn Trơn PNJ 999.9128,800131,800
Vàng Kim Bảo 999.9128,800131,800
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9128,800131,800
Vàng PNJ - Phượng Hoàng128,800131,800
Vàng nữ trang 999.9126,100128,600
Vàng nữ trang 999125,970128,470
Vàng nữ trang 9920125,170127,670
Vàng nữ trang 99124,910127,410
Vàng 916 (22K)115,400117,900
Vàng 750 (18K)88,10096,600
Vàng 680 (16.3K)80,10087,600
Vàng 650 (15.6K)76,24083,740
Vàng 610 (14.6K)71,10078,600
Vàng 585 (14K)67,88075,380
Vàng 416 (10K)46,15053,650
Vàng 375 (9K)40,88048,380
Vàng 333 (8K)35,09042,590
3. SJC - Cập nhật: 28/9/2025 14:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG133,000135,000
Vàng SJC 5 chỉ133,000135,020
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ133,000135,030
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ128,800131,500
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ128,800131,600
Nữ trang 99,99%126,000129,000
Nữ trang 99%122,722127,722
Nữ trang 68%80,37887,878
Nữ trang 41,7%46,44853,948

Giá vàng thế giới chiều nay 28/9/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 14h00 ngày 28/9 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3762,2 USD/ounce. Giá vàng chiều nay tăng 77,61 USD/ounce so với tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,453 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 120 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 15 triệu đồng/lượng.

gia-vang-the-gioi-xau-usd-hom-nay-bieu-do-gia-vang-the-gioi-xau-usd-truc-tiep-24-7-09-27-2025_10_07_pm.png

Chuyên gia Tim Waterer từ KCM Trade cho biết, thông báo áp thuế mới của Tổng thống Trump khiến giới đầu tư trở nên thận trọng. Nhờ vậy giá vàng được hỗ trợ và khó giảm sâu trong thời gian tới.

Về phía nhu cầu tiêu thụ, lượng mua vàng vật chất tại Trung Quốc tuần này có phần chậm lại. Tuy nhiên, tại nhiều thị trường châu Á khác, hoạt động mua vào vẫn diễn ra đều đặn dù giá vàng đang ở mức cao, bởi các nhà đầu tư kỳ vọng giá sẽ còn tăng thêm nữa.

Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy đa số chuyên gia và nhà đầu tư đều có cái nhìn lạc quan về triển vọng giá vàng. Cụ thể, 84% chuyên gia trên Phố Wall dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới và không có ý kiến nào cho rằng giá giảm. Trong cộng đồng đầu tư cá nhân, khoảng 63% người được hỏi cũng chia sẻ quan điểm tích cực, dù mức độ tin tưởng có phần thận trọng hơn.

Giới phân tích nhận định mức giá 3.800 USD/Ounce có thể là điểm dừng chân tạm thời, nhưng xu hướng tăng chính vẫn được duy trì. Một số dự báo lạc quan hơn cho rằng giá vàng thậm chí có thể chạm mốc 4.000 USD nếu dòng tiền tiếp tục chảy mạnh vào thị trường.

