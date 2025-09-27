Giá vàng hôm nay 27/9/2025: Giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới
Giá vàng hôm nay 27/9: Giá vàng miếng SJC DOJI PNJ, BTMC và vàng nhẫn 9999 trong nước không thay đổi. Giá vàng thế giới giao dịch ở mức rất cao
Giá vàng trong nước hôm nay 27/9/2025
Tính đến 4h00 hôm nay 27/9/2025, giá vàng miếng trong nước neo ở mức cao. Cụ thể:
Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 132,5 - 134,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 132,5 - 134,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 25/9 hôm qua.
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 133,5 - 134,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán.
Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 132,5 - 134,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.
Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 132 - 134,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Tính đến 4h00 ngày 27/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 128,5 - 131,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 129 - 132 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày hôm qua.
Bảng giá vàng hôm nay 27/9/2025 mới nhất như sau:
|Giá vàng hôm nay
|Ngày 27/9/2025
(Triệu đồng)
|Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|SJC tại Hà Nội
|132,5
|134,5
|-
|-
|Tập đoàn DOJI
|132,5
|134,5
|-
|-
|Mi Hồng
|133,5
|134,5
|-
|-
|PNJ
|132,5
|134,5
|-
|-
|Bảo Tín Minh Châu
|132,5
|134,5
|-
|-
|Phú Quý
|132
|134,5
|-
|-
|1. DOJI - Cập nhật: 27/9/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|AVPL/SJC HN
|132,500
|134,500
|AVPL/SJC HCM
|132,500
|134,500
|AVPL/SJC ĐN
|132,500
|134,500
|Nguyên liệu 9999 - HN
|119,800
|121,800
|Nguyên liệu 999 - HN
|119,300
|121,300
|2. PNJ - Cập nhật: 27/9/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Vàng miếng SJC 999.9
|132,500
|134,500
|Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|128,500
|131,500
|Vàng Kim Bảo 999.9
|128,500
|131,500
|Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
|128,500
|131,500
|Vàng PNJ - Phượng Hoàng
|128,500
|131,500
|Vàng nữ trang 999.9
|126,100
|128,600
|Vàng nữ trang 999
|125,970
|128,470
|Vàng nữ trang 9920
|125,170
|127,670
|Vàng nữ trang 99
|124,910
|127,410
|Vàng 916 (22K)
|115,400
|117,900
|Vàng 750 (18K)
|89,100
|96,600
|Vàng 680 (16.3K)
|80,100
|87,600
|Vàng 650 (15.6K)
|76,240
|83,740
|Vàng 610 (14.6K)
|71,100
|78,600
|Vàng 585 (14K)
|67,880
|75,380
|Vàng 416 (10K)
|46,150
|53,650
|Vàng 375 (9K)
|40,880
|48,380
|Vàng 333 (8K)
|35,090
|42,590
|3. SJC - Cập nhật: 27/9/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
|Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|132,500
|134,500
|Vàng SJC 5 chỉ
|132,500
|134,520
|Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|132,500
|134,530
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|128,300
|131,000
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|128,300
|131,100
|Nữ trang 99,99%
|125,500
|128,500
|Nữ trang 99%
|122,227
|127,227
|Nữ trang 68%
|80,038
|87,538
|Nữ trang 41,7%
|46,239
|53,739
Giá vàng thế giới hôm nay 27/9/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua
Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 27/9 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3774,87 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 40,33 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,453 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 120,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).
Giá vàng trong nước và thế giới không thay đổi nhiều sau khi Mỹ công bố loạt số liệu kinh tế khả quan. Báo cáo GDP quý II điều chỉnh cho thấy nền kinh tế Mỹ tăng trưởng 3,8%, cao hơn mức dự báo 3,5% và vượt xa ước tính trước đó 3,3%.
Bên cạnh đó, chỉ số lạm phát PCE - thước đo lạm phát ưa thích của Fed cũng cao hơn kỳ vọng, làm gia tăng quan điểm rằng Fed sẽ tiếp tục giữ lập trường cứng rắn trong chính sách tiền tệ.