Thị trường Giá vàng hôm nay 27/9/2025: Giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng nhẫn, vàng thế giới Giá vàng hôm nay 27/9: Giá vàng miếng SJC DOJI PNJ, BTMC và vàng nhẫn 9999 trong nước không thay đổi. Giá vàng thế giới giao dịch ở mức rất cao

Giá vàng trong nước hôm nay 27/9/2025

Tính đến 4h00 hôm nay 27/9/2025, giá vàng miếng trong nước neo ở mức cao. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 132,5 - 134,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 132,5 - 134,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 25/9 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 133,5 - 134,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 132,5 - 134,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 132 - 134,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Tính đến 4h00 ngày 27/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 128,5 - 131,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 129 - 132 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 27/9/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 27/9/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

132,5 134,5

- - Tập đoàn DOJI

132,5 134,5

- - Mi Hồng

133,5 134,5

- - PNJ

132,5

134,5

- - Bảo Tín Minh Châu

132,5

134,5

- -

Phú Quý 132 134,5

- -

1. DOJI - Cập nhật: 27/9/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC HN 132,500 134,500 AVPL/SJC HCM 132,500 134,500 AVPL/SJC ĐN 132,500 134,500 Nguyên liệu 9999 - HN 119,800 121,800 Nguyên liệu 999 - HN 119,300 121,300

2. PNJ - Cập nhật: 27/9/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 132,500 134,500 Nhẫn Trơn PNJ 999.9 128,500 131,500 Vàng Kim Bảo 999.9 128,500 131,500 Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 128,500 131,500 Vàng PNJ - Phượng Hoàng 128,500 131,500 Vàng nữ trang 999.9 126,100 128,600 Vàng nữ trang 999 125,970 128,470 Vàng nữ trang 9920 125,170 127,670 Vàng nữ trang 99 124,910 127,410 Vàng 916 (22K) 115,400 117,900 Vàng 750 (18K) 89,100 96,600 Vàng 680 (16.3K) 80,100 87,600 Vàng 650 (15.6K) 76,240 83,740 Vàng 610 (14.6K) 71,100 78,600 Vàng 585 (14K) 67,880 75,380 Vàng 416 (10K) 46,150 53,650 Vàng 375 (9K) 40,880 48,380 Vàng 333 (8K) 35,090 42,590

3. SJC - Cập nhật: 27/9/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 132,500 134,500 Vàng SJC 5 chỉ 132,500 134,520 Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 132,500 134,530 Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 128,300 131,000 Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 128,300 131,100 Nữ trang 99,99% 125,500 128,500 Nữ trang 99% 122,227 127,227 Nữ trang 68% 80,038 87,538 Nữ trang 41,7% 46,239 53,739

Giá vàng thế giới hôm nay 27/9/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 27/9 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3774,87 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 40,33 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,453 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 120,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Giá vàng trong nước và thế giới không thay đổi nhiều sau khi Mỹ công bố loạt số liệu kinh tế khả quan. Báo cáo GDP quý II điều chỉnh cho thấy nền kinh tế Mỹ tăng trưởng 3,8%, cao hơn mức dự báo 3,5% và vượt xa ước tính trước đó 3,3%.

Bên cạnh đó, chỉ số lạm phát PCE - thước đo lạm phát ưa thích của Fed cũng cao hơn kỳ vọng, làm gia tăng quan điểm rằng Fed sẽ tiếp tục giữ lập trường cứng rắn trong chính sách tiền tệ.