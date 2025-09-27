Thứ Bảy, 27/9/2025
Thị trường

Giá vàng chiều nay 27/9: Giá vàng SJC, vàng nhẫn, vàng thế giới tăng trở lại

Quốc Duẩn27/09/2025 14:00

Giá vàng chiều nay 27/9/2025: Giá vàng miếng SJC DOJI PNJ và vàng nhẫn 9999 tăng trở lại nửa triệu đồng. Cùng chiều tăng với giá vàng thế giới.

Giá vàng trong nước chiều nay 27/9/2025

Tính đến 14h00 chiều nay 27/9/2025, giá vàng miếng trong nước tăng trở lại nửa triệu đồng. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 133 - 135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 133 - 135 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 26/9 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 134 - 135 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 133 - 135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 132,5 - 135 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng chiều nay 27/9: Giá vàng SJC, vàng nhẫn, vàng thế giới

Tính đến 14h00 ngày 27/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 128,8 - 131,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 129,1 - 132,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 100 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày hôm qua.

Bảng giá vàng chiều nay 27/9/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay
Ngày 27/9/2025
(Triệu đồng)
Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
SJC tại Hà Nội
133135
+500+500
Tập đoàn DOJI
133135
+500+500
Mi Hồng
134135
+500+500
PNJ
133
135
+500+500
Bảo Tín Minh Châu
133
135
+500+500
Phú Quý132,5135
+500+500
1. DOJI - Cập nhật: 27/9/2025 14:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
AVPL/SJC - BÁN LẺ133,000 ▲500K135,000 ▲500K
NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ)128,800 ▲300K131,800 ▲300K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ125,500 ▲300K129,500 ▲300K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ125,000 ▲300K129,000 ▲300K
Nguyên liệu 99.99121,300 ▲800K123,300 ▲800K
Nguyên liệu 99.9120800 ▲800K122800 ▲800K
2. PNJ - Cập nhật: 27/9/2025 14:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Vàng miếng SJC 999.9133,000 ▲500K135,000 ▲500K
Nhẫn Trơn PNJ 999.9128,800 ▲300K131,800 ▲300K
Vàng Kim Bảo 999.9128,800 ▲300K131,800 ▲300K
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9128,800 ▲300K131,800 ▲300K
Vàng PNJ - Phượng Hoàng128,800 ▲300K131,800 ▲300K
Vàng nữ trang 999.9126,100128,600
Vàng nữ trang 999125,970128,470
Vàng nữ trang 9920125,170127,670
Vàng nữ trang 99124,910127,410
Vàng 916 (22K)115,400117,900
Vàng 750 (18K)88,100 ▼1000K96,600
Vàng 680 (16.3K)80,10087,600
Vàng 650 (15.6K)76,24083,740
Vàng 610 (14.6K)71,10078,600
Vàng 585 (14K)67,88075,380
Vàng 416 (10K)46,15053,650
Vàng 375 (9K)40,88048,380
Vàng 333 (8K)35,09042,590
3. SJC - Cập nhật: 27/9/2025 14:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua.
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG133,000 ▲500K135,000 ▲500K
Vàng SJC 5 chỉ133,000 ▲500K135,020 ▲500K
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ133,000 ▲500K135,030 ▲500K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ128,800 ▲500K131,500 ▲500K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ128,800 ▲500K131,600 ▲500K
Nữ trang 99,99%126,000 ▲500K129,000 ▲500K
Nữ trang 99%122,722 ▲495K127,722 ▲495K
Nữ trang 68%80,378 ▲340K87,878 ▲340K
Nữ trang 41,7%46,448 ▲208K53,948 ▲208K

Giá vàng thế giới chiều nay 27/9/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 14h00 ngày 27/9 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3762,2 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 13,8 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,453 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 120 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Hiện tại, giá vàng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 15 triệu đồng/lượng

gia-vang-the-gioi-xau-usd-hom-nay-bieu-do-gia-vang-the-gioi-xau-usd-truc-tiep-24-7-09-27-2025_01_12_pm.png

Giá vàng hôm nay tăng lên đáng kể sau khi Mỹ công bố số liệu lạm phát. Thông tin này đúng như dự đoán của thị trường, khiến nhiều nhà đầu tư tìm đến vàng như một nơi an toàn để bảo vệ tài sản.

Dự báo trong thời gian tới, giá vàng vẫn sẽ dao động mạnh. Diễn biến cụ thể phụ thuộc vào báo cáo việc làm sắp tới của Mỹ và quyết định về lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Thị trường vàng trong nước sắp có thay đổi quan trọng kể từ ngày 10/10. Lúc này, cơ chế độc quyền đối với vàng miếng SJC sẽ chấm dứt sau hơn 13 năm tồn tại. Sự kiện này đánh dấu một bước chuyển mình, hứa hẹn một sân chơi mới đầy cạnh tranh, giúp giá vàng trong nước tiến gần hơn với giá vàng thế giới.

Các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vào mạnh mẽ, tạo nền tảng vững chắc cho giá vàng ở mức cao. Thêm vào đó, đồng USD giảm giá và triển vọng lãi suất tiếp tục được nới lỏng khiến giới chuyên gia lạc quan. Một số dự đoán giá vàng thậm chí có thể đạt mốc 5.000 USD/ounce vào cuối năm 2025.

