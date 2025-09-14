Thị trường Giá vàng chiều nay 14/9/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ, vàng thế giới Giá vàng chiều nay 14/9: Giá vàng miếng và vàng nhẫn có một tuần giảm sâu, chênh lệch mua - bán tăng mạnh. Giá vàng thế giới tăng nhẹ do đồng USD suy yếu

Giá vàng trong nước chiều nay 14/9/2025

Tính đến 15h00 chiều nay 14/9/2025, giá vàng miếng trong nước nối dài chuỗi giảm giá sâu. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 128,1 - 131,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 5,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 4,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với cuối tuần trước.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 128,1 - 131,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 5,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 4,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với chốt ngày 7/9 tuần trước.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 129-131,1 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với tuần trước, giá vàng giảm 5,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 4,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 128,1 - 131,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 5,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 4,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ tuần trước.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 127,5 - 131,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng giảm 5,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 4,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với tuần trước.

Tính đến 15h00 ngày 14/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 126,2-129,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cuối tuần trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 127-130 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ tuần trước.

Bảng giá vàng chiều nay 14/9/2025 mới nhất như sau:

1. DOJI - Cập nhật: 14/9/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC HN 128,100 131,100 AVPL/SJC HCM 128,100 131,100 AVPL/SJC ĐN 128,100 131,100 Nguyên liệu 9999 - HN 118,000 119,000 Nguyên liệu 999 - HN 117,900 118,900

2. PNJ - Cập nhật: 14/9/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 128,100 131,100 Nhẫn Trơn PNJ 999.9 126,200 129,200 Vàng Kim Bảo 999.9 126,200 129,200 Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 126,200 129,200 Vàng PNJ - Phượng Hoàng 126,200 129,200 Vàng nữ trang 999.9 123,100 125,600 Vàng nữ trang 999 122,970 125,470 Vàng nữ trang 9920 122,200 124,700 Vàng nữ trang 99 121,940 124,440 Vàng 916 (22K) 112,650 115,150 Vàng 750 (18K) 86,850 94,350 Vàng 680 (16.3K) 78,060 85,560 Vàng 650 (15.6K) 74,290 81,790 Vàng 610 (14.6K) 69,270 76,770 Vàng 585 (14K) 66,130 73,630 Vàng 416 (10K) 44,900 52,400 Vàng 375 (9K) 39,750 47,250 Vàng 333 (8K) 34,100 41,600

3. SJC - Cập nhật: 14/9/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 128,100 131,100 Vàng SJC 5 chỉ 128,100 131,120 Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 128,100 131,130 Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 125,000 128,100 Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 125,000 128,000 Nữ trang 99,99% 122,500 125,500 Nữ trang 99% 119,257 124,257 Nữ trang 68% 77,998 85,498 Nữ trang 41,7% 44,988 52,488

Giá vàng thế giới chiều nay 14/9/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 15h00 ngày 14/9 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3642,3 USD/ounce. Giá vàng chiều nay tăng đến 51,9 USD/ounce so với cuối tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,476 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 116,2 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 14,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hiện đang được giữ ở mức cao. Có hai lý do chính dẫn đến điều này. Thứ nhất là đồng USD đang yếu, và thứ hai là dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm hạ lãi suất.

Đà tăng của giá vàng thế giới cũng được củng cố bởi thông tin từ Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai toàn cầu. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá sản xuất (PPI) của nước này trong tháng 8 đều giảm. Thông tin này khiến nhiều nhà đầu tư tìm đến vàng như một kênh an toàn.

Tính đến 15h00 chiều ngày 14/9, giá vàng nữ trang 24K (99,99%) được giao dịch quanh ngưỡng 125,4 - 128,4 triệu đồng/lượng.

Các loại vàng có hàm lượng thấp hơn như 18K, 14K hay 10K cũng điều chỉnh theo cùng chiều. Vàng 18K được mua vào khoảng 88,9 triệu đồng/lượng và bán ra gần 96,5 triệu đồng/lượng. Vàng 14K giao dịch ở mức hơn 67,5 - 75 triệu đồng/lượng, còn vàng 10K ở mức hơn 46 - 53,7 triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá vàng trong nước hiện đang giữ mức chênh lệch khá cao giữa mua vào và bán ra, phản ánh tâm lý thận trọng của các doanh nghiệp kinh doanh vàng trước những biến động khó lường của thị trường quốc tế. Người mua cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi giao dịch để hạn chế rủi ro.