Giá vàng hôm nay 13/9/2025: Bảng giá vàng nhẫn 9999, SJC DOJI PNJ

Giá vàng hôm nay 13/9/2025: Giá vàng miếng và vàng nhẫn lao dốc ngày thứ 3 liên tiếp, có nơi giảm đến 3 triệu đồng. Giá vàng thế giới tăng nhẹ.

Giá vàng trong nước hôm nay 13/9/2025

Tính đến 6h00 hôm nay 13/9/2025, giá vàng miếng trong nước tiếp tục giảm mạnh. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 128,4 - 131,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 128,4 - 131,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 12/9.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 129,5-131 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng giảm 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 3 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 128,4 - 131,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 1,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 1,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 127,5 - 131,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng giảm 2,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Tính đến 6h00 ngày 13/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 126,2-129,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 127-130 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 700 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

1. DOJI - Cập nhật: 13/9/2025 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC HN 128,400 ▼1900K 131,400 ▼1900K AVPL/SJC HCM 128,400 ▼1900K 131,400 ▼1900K AVPL/SJC ĐN 128,400 ▼1900K 131,400 ▼1900K Nguyên liệu 9999 - HN 115,500 ▼300K 116,500 ▼300K Nguyên liệu 999 - HN 115,400 ▼300K 116,400 ▼300K

2. PNJ - Cập nhật: 13/9/2025 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 128,400 ▼1900K 131,400 ▼1900K Nhẫn Trơn PNJ 999.9 126,200 ▼1100K 129,200 ▼1100K Vàng Kim Bảo 999.9 126,200 ▼1100K 129,200 ▼1100K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 126,200 ▼1100K 129,200 ▼1100K Vàng PNJ - Phượng Hoàng 126,200 ▼1100K 129,200 ▼1100K Vàng nữ trang 999.9 123,000 ▼2200K 125,500 ▼2200K Vàng nữ trang 999 122,870 ▼2200K 125,370 ▼2200K Vàng nữ trang 9920 122,100 ▼2180K 124,600 ▼2180K Vàng nữ trang 99 121,850 ▼2170K 124,350 ▼2170K Vàng 916 (22K) 112,560 ▼2010K 115,060 ▼2010K Vàng 750 (18K) 86,780 ▼1650K 94,280 ▼1650K Vàng 680 (16.3K) 77,990 ▼1500K 85,490 ▼1500K Vàng 650 (15.6K) 74,230 ▼1430K 81,730 ▼1430K Vàng 610 (14.6K) 69,210 ▼1340K 76,710 ▼1340K Vàng 585 (14K) 66,070 ▼1280K 73,570 ▼1280K Vàng 416 (10K) 44,860 ▼910K 52,360 ▼910K Vàng 375 (9K) 39,710 ▼830K 47,210 ▼830K Vàng 333 (8K) 34,070 ▼720K 41,570 ▼720K

3. SJC - Cập nhật: 13/9/2025 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 128,400 ▼1900K 131,400 ▼1900K Vàng SJC 5 chỉ 128,400 ▼1900K 131,420 ▼1900K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 128,400 ▼1900K 131,430 ▼1900K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 125,000 ▼1600K 128,100 ▼1600K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 125,000 ▼1600K 128,000 ▼1600K Nữ trang 99,99% 122,500 ▼2600K 125,500 ▼2600K Nữ trang 99% 119,257 ▼2574K 124,257 ▼2574K Nữ trang 68% 77,998 ▼1768K 85,498 ▼1768K Nữ trang 41,7% 44,988 ▼1084K 52,488 ▼1084K

Giá vàng thế giới hôm nay 13/9/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 6h00 ngày 13/9 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3652,39 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 17,62 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,476 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 116,6 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 14,8 triệu đồng/lượng.

Nghị định 232 về quản lý kinh doanh vàng, đã bỏ cơ chế độc quyền, cho phép các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại đủ điều kiện được nhập khẩu và sản xuất vàng miếng. Tuy nhiên, theo ông Đào Xuân Tuấn từ Ngân hàng Nhà nước, tác động của các quy định mới lên giá vàng sẽ cần có thời gian và chưa thể hiệu lực ngay lập tức.

Thực tế, Nghị định 232 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 10/10/2025. Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước đang gấp rút ban hành các hướng dẫn chi tiết để các doanh nghiệp và ngân hàng có thể triển khai theo đúng quy định. Nhiều doanh nghiệp trong ngành vàng cho biết họ đang hoàn tất thủ tục để xin giấy phép nhập khẩu và sản xuất vàng ngay khi nghị định có hiệu lực.

Bên cạnh các doanh nghiệp truyền thống, thị trường vàng dự kiến sẽ đón thêm nhiều thành viên mới. Ông Phạm Quang Thắng từ Techcombank chia sẻ ngân hàng này đang tích cực chuẩn bị để tham gia thị trường vàng. Techcombank đã làm việc với các đối tác nước ngoài để đảm bảo nguồn cung nguyên liệu và lên kế hoạch sản xuất vàng miếng mang thương hiệu riêng.

Việc mở rộng thị trường này được kỳ vọng sẽ tạo ra một sân chơi lành mạnh, minh bạch và bền vững hơn. Chuyên gia kinh tế TS. Nguyễn Trí Hiếu cho rằng chúng ta chưa nên kỳ vọng giá vàng giảm ngay vì nghị định chưa có hiệu lực.

Ông ước tính mỗi năm Việt Nam chi khoảng 10 tỷ USD để nhập khẩu vàng không chính thức. Do đó, ông đề xuất trong giai đoạn đầu, Ngân hàng Nhà nước nên cho phép nhập khẩu khoảng 1 tỷ USD vàng nguyên liệu để giải quyết tình trạng khan hiếm.

Các chuyên gia cũng lưu ý rằng nhập khẩu vàng có thể gây áp lực lên tỷ giá, nhưng ổn định thị trường vàng hiện nay là ưu tiên quan trọng. Việc cho phép nhập khẩu chính thức sẽ giúp quản lý dòng ngoại tệ tốt hơn, thay vì để nó chảy ra nước ngoài một cách khó kiểm soát như hiện nay.



Mục tiêu cuối cùng của cải cách là thiết lập một sàn giao dịch vàng. Giải pháp căn cơ là cần chứng khoán hóa thị trường vàng thông qua việc thành lập một sàn giao dịch hàng hóa. Khi đó, người dân có thể giao dịch chứng chỉ vàng một cách thuận tiện, minh bạch mà không cần mua vàng vật chất để cất giữ.

Ông Nguyễn Minh Tuấn từ AFA Capital cho biết Chính phủ dự kiến cải cách thị trường vàng theo 3 giai đoạn. Giai đoạn hiện nay là thiết lập nền tảng pháp lý với Nghị định 232. Giai đoạn 2 sẽ tập trung vào cấp phép và giám sát hoạt động. Giai đoạn 3 là thành lập sở giao dịch vàng và phát triển các công cụ phái sinh để thị trường vận hành hiệu quả và hiện đại.

Ngân hàng Nhà nước cho biết đang nghiên cứu các mô hình sàn giao dịch vàng phù hợp, có thể là Sở Giao dịch Vàng Quốc gia hoặc tích hợp vào Sở Giao dịch Hàng hóa hiện có.