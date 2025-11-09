Thị trường Tin tức thị trường, giá cả hàng hóa chiều nay 11/9/2025 Tin thị trường chiều nay 11/9 lúc 16h00: Giá vàng SJC và vàng nhẫn trong nước giảm mạnh không phanh. Tỷ giá USD giữ nguyên. Giá nông sản tăng mạnh trở lại.

Giá vàng thế giới chiều nay tiếp tục tăng

Tính đến 16h00 chiều nay theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đã chạm mốc 3625,75 USD/ounce, giảm 0,5% tương đương tăng 18,23 USD/Ounce so với hôm qua.

Dựa trên tỷ giá USD/VND hôm nay tại ngân hàng Vietcombank (26,482 VND/USD), giá vàng thế giới hôm nay quy đổi tương đương 115,7 triệu đồng/lượng. Hiện tại, giá vàng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 18,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước chiều nay 11/9/2025

Tính đến 16h00 chiều nay 11/9/2025, giá vàng miếng trong nước giảm mạnh không phanh. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 131,3 - 134,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 131,3 - 134,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 131,3-134 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 131,1 - 134,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 131,3 - 134,3 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Tính đến 16h00 ngày 11/9/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết tăng lên ngưỡng 127,5-130,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn tăng lên ngưỡng 127,7-130,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bảng giá vàng chiều nay 11/9/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay

Ngày 11/9/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

131,3 134,3

-2000 -1000 Tập đoàn DOJI

131,3 134,3

-2000 -1000 Mi Hồng

131,3 134

-2200 -1300 PNJ

131,3

134,3

-2000 -1000 Bảo Tín Minh Châu

131,1

134,3

-2200 -1000

Phú Quý 131,3 134,3

-1200 -1000

1. DOJI - Cập nhật: 11/9/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC HN 131,300 134,300 AVPL/SJC HCM 131,300 134,300 AVPL/SJC ĐN 131,300 134,300 Nguyên liệu 9999 - HN 116,000 118,500 Nguyên liệu 999 - HN 115,900 118,400

2. PNJ - Cập nhật: 11/9/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 131,300 134,300 Nhẫn Trơn PNJ 999.9 127,300 130,300 Vàng Kim Bảo 999.9 127,300 130,300 Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 127,300 130,300 Vàng PNJ - Phượng Hoàng 127,300 130,300 Vàng nữ trang 999.9 125,200 127,700 Vàng nữ trang 999 125,070 127,570 Vàng nữ trang 9920 124,280 126,780 Vàng nữ trang 99 124,020 126,520 Vàng 916 (22K) 114,570 117,070 Vàng 750 (18K) 88,430 95,930 Vàng 680 (16.3K) 79,490 86,990 Vàng 650 (15.6K) 75,660 83,160 Vàng 610 (14.6K) 70,550 78,050 Vàng 585 (14K) 67,350 74,850 Vàng 416 (10K) 45,770 53,270 Vàng 375 (9K) 40,540 48,040 Vàng 333 (8K) 34,790 42,290

3. SJC - Cập nhật: 11/9/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 131,300 134,300 Vàng SJC 5 chỉ 131,300 134,320 Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 131,300 134,330 Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 126,600 129,700 Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 126,600 129,600 Nữ trang 99,99% 126,600 128,100 Nữ trang 99% 121,831 126,831 Nữ trang 68% 79,766 87,266 Nữ trang 41,7% 46,073 53,573

Tỷ giá USD chiều ngày 11/9: Tỷ giá trung tâm giữ nguyên

Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index (DXY) giảm về mức 97,81 điểm. Đồng USD đang chịu áp lực khi giới đầu tư chờ thêm tín hiệu từ chính sách tiền tệ Mỹ và dữ liệu lạm phát sắp công bố.

Tính đến 16h00 chiều ngày 11/9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá USD trung tâm ở mức 25.221 VND/USD, giữ nguyên so với hôm qua. Với biên độ ±5%, tỷ giá trần mà các ngân hàng được phép niêm yết là 26.482 VND/USD và tỷ giá sàn là 23.960 VND/USD.

Tại Sở Giao dịch NHNN, tỷ giá tham khảo được duy trì ở mức 24.010 VND/USD (mua vào) và 26.432 VND/USD (bán ra).

Trong nước, giao dịch USD tại các ngân hàng thương mại khá ổn định. Tại Vietcombank, tỷ giá hiện ở mức 26.162 – 26.482 VND/USD (mua vào – bán ra).

VietinBank công bố giá mua vào là 26.219 VND/USD và bán ra 26.482 VND/USD. BIDV cũng niêm yết mức tương tự, với tỷ giá mua vào 26.215 VND/USD và bán ra 26.482 VND/USD.

Dù tỷ giá trong nước ổn định, thị trường quốc tế vẫn có nhiều biến động do dữ liệu kinh tế Mỹ và căng thẳng thương mại toàn cầu. Giới phân tích dự đoán đồng bạc xanh có thể chịu thêm áp lực nếu lạm phát Mỹ tiếp tục hạ nhiệt, mở ra khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ.

Giá tiêu hôm nay 11/9/2025: Tiêu xuất khẩu của Việt Nam tăng vọt

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm giảm mạnh so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 148,000 đồng/kg đến 152,000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk giảm mạnh 1000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 152,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Gia Lai giảm 1000 đồng/kg so với ngày hôm qua hiện ở mức 149,000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) giảm 1000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 152,000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 151,000 đồng/kg, giảm 1000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Đồng Nai giảm 1000 đồng/kg so với hôm qua ở mức 151,000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai (Bình Phước cũ) giảm 2000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 148,000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 11/9 (theo giờ địa phương) như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia tăng nhẹ so với ngày hôm qua ở mức 7,079 USD/tấn (tăng 0,03%). Ngoài ra, giá tiêu trắng Muntok tăng nhẹ so với ngày hôm qua đạt 10,031 USD/tấn (tăng 0,03%).

Giá tiêu đen ASTA của Brazil không thay đổi so với hôm qua ở mức 6,500 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 9,700 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng không thay đổi so với hôm qua đạt 12,900 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam tăng mạnh so với ngày hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6,600 USD/tấn (tăng 5,45%); loại 550 gr/l đạt 6,800 USD/tấn (tăng 6,32%).

Ngoài ra, giá tiêu trắng của Việt Nam tăng mạnh so với hôm qua đạt 9,250 USD/tấn (tăng 1,08%).

Giá cà phê hôm nay 11/9/2025: Tăng mạnh cả ở trong nước và thế giới

Giá cà phê trong nước hôm nay 11/9/2025 tại khu vực Tây Nguyên tăng mạnh so với hôm qua, dao động trong khoảng 116,000 - 116,900 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 116,900 đồng/kg, tăng mạnh 2300 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 116,800 đồng/kg, tăng 2300 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 2400 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 116,700 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 2500 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 116,000 đồng/kg.

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đạt 4693 USD/tấn, tăng 2,31% (106 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 0,29% (13 USD/tấn), lên mức 4490 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng 2,04% (8 US cent/pound) so với hôm qua, lên mức 401 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 1,42% (5,4 US cent/pound), đạt 386,9 US cent/pound.

Trên sàn giao dịch Brazil, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng 2,17% (10,6 US cent/pound) so với hôm qua, lên mức 498,95 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 0,23% (1,15 US cent/pound), đạt 471 US cent/pound.